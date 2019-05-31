Происшествия

21 минуту назад

«В свете есть иное диво: плитка вздуется бурливо...»

3 661
«В свете есть иное диво: плитка вздуется бурливо...»

Перед Липецким горсоветом вдруг вздыбился тротуар.

Перед зданием Липецкого горсовета вдруг колом встала тротуарная плитка. Увидевшие этот феномен горожане тут же стали гадать, что стало причиной вздыбившегося тротуара. Локальный тектонический разлом? Тогда что стало его причиной? Наезд мэрии на горсовет или наезд депутатов на чиновников? А может, в Липецке следом за чупакаброй завелся крот-мутант или гигантский червь? А может, это знамение перед грядущими выборами мэра?

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Но все оказалось банально: по словам главного смотрителя Липецка Алексея Огевого, на этом месте на тротуаре развернулся грузовой автомобиль. Правда, на видеозаписях камер наблюдения городского Совета этого события нет. 

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- Сегодня вся плитка будет установлена на место и тротуар приобретен первоначальный вид, - отметил начальник УГС Липецка.
3 661

Комментарии (3)

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Дефензива

4 минуты назад
про самосвал это легенда. На самомделе рабочие копают подземный ход от ФСБ е Госовету
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инкогнито

10 минут назад
дрожь земли......
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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
развернулись мозги у вас там СУКИ ... вы бл слуги народа а все ваши поступки только для себя и себе в карман!
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