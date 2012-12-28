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сегодня, 15:10
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Застройщику не разрешили возводить на улице Артёмова дома выше восьми этажей

«Специализированный застройщик «Орелстрой-ЛЗ» просил изменить установленный вид использования трёх арендованных «для среднеэтажных жилых домов» участков на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)».

ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-ЛЗ» не удалось оспорить в Арбитражном суде отказ министерства имущественных и земельных отношений Липецкой области в увеличении этажности застройки на улице Артемова в Липецке: суд отказал в удовлетворении требований общества об изменении вида разрешенного использования арендованных земельных участков.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2025 года застройщик обратился в региональное министерство с заявлением о внесении изменений в разрешенное использование трех земельных участков на улице Артемова, которыми общество владеет на праве долгосрочной аренды. Компания просила изменить установленный вид использования «для среднеэтажных жилых домов» на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)». Но министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области в этом отказало, сославшись на условия договоров аренды, которые определяют цели использования участков как «строительство многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей».

ООО «СЗ «Орелстрой-ЛЗ» обратилось в суд с заявлением об оспаривании данного отказа. По мнению заявителя, земельное и градостроительное законодательство не запрещает изменять вид разрешенного использования, если участок предоставлен без торгов.

 «В суде Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области, а также администрация города Липецка и департамент градостроительства и архитектуры возражали против удовлетворения заявленных застройщиком требований, указав, что изменение вида разрешенного использования является правом, а не обязанностью арендодателя, договоры аренды содержат условие о неизменности целевого назначения участков (строительство домов не выше восьми этажей), а предоставление участков без торгов носило льготный характер и было обусловлено социально значимыми обязательствами застройщика по завершению строительства проблемных объектов», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Решение суда Арбитражного суда может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке.

строительство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
наивный
сегодня, 18:47
прочиталось как улица Артамонова
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Жительница
сегодня, 18:17
Ну вообще то, со стороны администрации это свинство. Эти земельные участки давались застройщику за то что он достроит несколько домов обманутых дольщиков. По итогу достроить достроили, а потом пзз переделали. Либо изначально умолчали, про среднеэтажную застройку
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Обама Мама
сегодня, 17:35
почему застройщикам разрешают сдавать места переходов без заниженных бордюров? кто остановит этот бордюрно-плиточный дурдом? Ведь мамаши с колясками, инвалиды, велосипедисты, просто пешеходы - все ноги поубивали перешагивать.
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Вот
сегодня, 16:58
Того кто обещал уже не достанешь
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Васёк
сегодня, 15:46
Он же не Брусника. Это бруснике можно всё.
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Тыква
сегодня, 15:27
Семнадцать ведь меньше восьми, да?
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