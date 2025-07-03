Липецкая вечЁрка: гибель деда и внука от БПЛА, выпавшая женщина и «золотая» девушка

Сегодня, 26 августа, мужчина и подросток погибли от беспилотника, на улице Бородинской из многоэтажного дома выпала женщина, и липецкая «восьмерка» с рулевым завоевала золотую медаль в первенстве России.