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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: гибель деда и внука от БПЛА, выпавшая женщина и «золотая» девушка

Сегодня, 26 августа, мужчина и подросток погибли от беспилотника, на улице Бородинской из многоэтажного дома выпала женщина, и липецкая «восьмерка» с рулевым завоевала золотую медаль в первенстве России.

Впервые от удара БПЛА в Липецком округе погибли сразу два человека: 55-летний мужчина и его 13-летний внук. 55-летняя бабушка мальчика получила 34% ожогов. Она сейчас находится в больнице на аппарате ИВЛ, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 37-летняя мать мальчика выпрыгнула из окна и получила переломы пяточных костей, компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Она также лечится в больнице.

Следком возбудил уголовное дело.

Прокуратура организовала телефон горячей линии для пострадавших:  8 (4742) 27-34-59.

Над 16 регионами России, включая Липецкую область, подразделения ПВО сегодня уничтожили 426 беспилотников самолетного типа.

Дед с внуком стали пятым и шестым погибшим от атак БПЛА в Липецкой области. 10 августа 2024 года погиб 27-летний мужчина, 3 июля 2025 года — 71-летняя женщина, 11 июля 2025 года — 37-летний мужчина и 14 апреля 2026 года — 45-летняя женщина.

Новости про погибших от ночного налета просмотрели около 70 тысяч раз, более 200 человек оставили свои комментарии.

«Какой ужас. Светлая память. Соболезную родным и близким», — написал Эх.

«Вот так, была семья и нет, страшно», — ужаснулся Гость.

Сегодня днем из дома № 47 на улице Бородинской выпала женщина. Полицейские в настоящее время выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

И позитивная новость. В первенстве России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, которое проходит в Казани, липецкая «восьмёрка» с рулевым завоевала «золотую» медаль.

За нашу команду выступали Григорий Долгов, Михаил Гончаров, Артём Алексенко, Кирилл Парфенов, Данил Синельников, Матвей Водопьянов, Василий Пешков, Савелий Пономарев, а руль доверили Екатерине Дёминой. Правилами не запрещено участие рулевой «прекрасной половины» в составе мужской команды, вдобавок все стремятся, чтобы вес сидящей в носовой части лодки направляющей был меньше, и нередко приглашают на эту роль девушек.

«Восьмерка» с рулевым — самый многочисленный экипаж в гребле, дистанция составляет стандартные олимпийские 2000 метров. Победный результат липецкой команды — 6 минут 39,41 секунды.

«Молодцы ребята и девчата! Браво тренеры! Вопреки всему гребной спорт в Липецке жив!» — порадовался Бумеранг.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +19 до +21 градуса. Берегите себя и своих близких. 
вечЁрка
БПЛА
падение с высоты
академическая гребля
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34 минуты назад
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