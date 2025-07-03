Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: гибель деда и внука от БПЛА, выпавшая женщина и «золотая» девушка
Сегодня, 26 августа, мужчина и подросток погибли от беспилотника, на улице Бородинской из многоэтажного дома выпала женщина, и липецкая «восьмерка» с рулевым завоевала золотую медаль в первенстве России.
Следком возбудил уголовное дело.
Прокуратура организовала телефон горячей линии для пострадавших: 8 (4742) 27-34-59.
Над 16 регионами России, включая Липецкую область, подразделения ПВО сегодня уничтожили 426 беспилотников самолетного типа.
Дед с внуком стали пятым и шестым погибшим от атак БПЛА в Липецкой области. 10 августа 2024 года погиб 27-летний мужчина, 3 июля 2025 года — 71-летняя женщина, 11 июля 2025 года — 37-летний мужчина и 14 апреля 2026 года — 45-летняя женщина.
Новости про погибших от ночного налета просмотрели около 70 тысяч раз, более 200 человек оставили свои комментарии.
«Какой ужас. Светлая память. Соболезную родным и близким», — написал Эх.
«Вот так, была семья и нет, страшно», — ужаснулся Гость.
Сегодня днем из дома № 47 на улице Бородинской выпала женщина. Полицейские в настоящее время выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.
И позитивная новость. В первенстве России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, которое проходит в Казани, липецкая «восьмёрка» с рулевым завоевала «золотую» медаль.
За нашу команду выступали Григорий Долгов, Михаил Гончаров, Артём Алексенко, Кирилл Парфенов, Данил Синельников, Матвей Водопьянов, Василий Пешков, Савелий Пономарев, а руль доверили Екатерине Дёминой. Правилами не запрещено участие рулевой «прекрасной половины» в составе мужской команды, вдобавок все стремятся, чтобы вес сидящей в носовой части лодки направляющей был меньше, и нередко приглашают на эту роль девушек.
«Восьмерка» с рулевым — самый многочисленный экипаж в гребле, дистанция составляет стандартные олимпийские 2000 метров. Победный результат липецкой команды — 6 минут 39,41 секунды.
«Молодцы ребята и девчата! Браво тренеры! Вопреки всему гребной спорт в Липецке жив!» — порадовался Бумеранг.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +19 до +21 градуса. Берегите себя и своих близких.
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