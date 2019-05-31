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В областном управлении ФСБ новый начальник

10 1457
#кадры #ФСБ #назначения
В областном управлении ФСБ новый начальник

Указом президента РФ начальником УФСБ России по Липецкой области назначен полковник Владимир Овчинников. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Липецкой области, Владимир Овчинников родился в 1971 году в городе Биробиджане Еврейской АО,  окончил Иркутское высшее военное авиационное училище и Хабаровский пограничный институт ФСБ России. В органах безопасности с 1997 года. Проходил службу в различных регионах страны. До назначения в Липецкую область  занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Самарской области. 

30 мая 2019 года полковник Овчинников был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей начальника УФСБ России по Липецкой области.

Генерал-майор Кирилл Грицай, возглавлявший управление с 2013 года, переведен к новому месту службы. 


10 1457
#кадры #ФСБ #назначения

Комментарии (10)

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Все берут

5 минут назад
И будут брать. Как и брали!
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Что приехала проверка из Москвы

5 минут назад
Ну что, их проверять. Ходят за всеми за кем не лень. Видать нашли что то . Поэтому сменили. Но местные с новым быстр познакомятся-и все пойдёт по накатанной.
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липчанка

7 минут назад
Следующий за генеральскими погонами в Липецк! Кирилл Грицай приступал к службе в Липецке тоже в звании полковника! Так что - ......
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чк

9 минут назад
Взяточникам не поздоровится -но если будет отмашка с Москвы.
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Шарик

17 минут назад
Ну что сказать, их тут тусуют каждые три года, толку ноль, кого они разоблачили , одних пешек, а бошки короли гуевские только по накатанной поднимаются
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Гена

19 минут назад
Хана оборотням,щас побегут как мыши с корабля
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Ну что сказать

29 минут назад
Может наконец то возьмется за болото коррупционное кумовское.
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Липа

32 минуты назад
Ну что, А что надо написать? Нам, простым смертным, от этого назначения не жарко, не холодно.
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Ну что

35 минут назад
диванные комментаторы? Ссыте писать?
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Батюшки!!!.

59 минут назад
Неужели старый 12.000.000.000 спер !, Тогда конечно ,нужно на отдых ,скорее нового !, У нового руки крепкие ,сильные ловкие !!!.
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