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В областном управлении ФСБ новый начальник
Указом президента РФ начальником УФСБ России по Липецкой области назначен полковник Владимир Овчинников.
30 мая 2019 года полковник Овчинников был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей начальника УФСБ России по Липецкой области.
Генерал-майор Кирилл Грицай, возглавлявший управление с 2013 года, переведен к новому месту службы.
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