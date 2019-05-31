В областном управлении ФСБ новый начальник

Указом президента РФ начальником УФСБ России по Липецкой области назначен полковник Владимир Овчинников.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Липецкой области, Владимир Овчинников родился в 1971 году в городе Биробиджане Еврейской АО, окончил Иркутское высшее военное авиационное училище и Хабаровский пограничный институт ФСБ России. В органах безопасности с 1997 года. Проходил службу в различных регионах страны. До назначения в Липецкую область занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Самарской области.

30 мая 2019 года полковник Овчинников был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей начальника УФСБ России по Липецкой области.

Генерал-майор Кирилл Грицай, возглавлявший управление с 2013 года, переведен к новому месту службы.