Будем учиться у Урюпинска и Москву догоним!

Евгения Уваркина впервые выступила перед депутатами городского Совета.

Сегодня на очередной 50-й сессии Липецкого горсовета и.о.главы города Липецка Евгения Уваркина отчиталась перед депутатами о результатах деятельности главы города Липецка и мэрии в 2018 году.Доклад Евгении Уваркиной продолжался 45 минут. Кажется, и.о. главы Липецка поставила рекорд по такого рода отчетам. Очевидно, Уваркина очень хотела понравиться депутатам, своим потенциальным работодателям - именно им 11 июня решать, стать ли ей главой Липецка без сегодняшней приставки.Говорить о докладе нет нужды, поскольку липчанам и без того известно, как был исполнен в прошлом году бюджет муниципалитета, что Липецк по-прежнему моногород (Новолипецкий комбинат выпустил в 2018 году продукции на 505 млрд рублей, что составило более 82% от всего промпроизводства), что количество малого и среднего бизнеса сократилось на 1000 субъектов, и что у коммерсантов нет ни нужных городу компетенций и идей, несмотря на IT-форумы, "Точки кипения", стартапов Фонда "Сколково" и 29 резидентов муниципального технопарка. По словам Уваркиной, 9% горожан, или 27 тысяч человек, заняты в теневой экономике, но точно такое же количество людей официально не было трудоустроено и год тому назад, и два года. Очевидно, их не удовлетворяет средняя зарплата по средним и крупным предприятиям в размере 38 тымсяч рублей.

Евгения Юрьевна назвала четыре кита, на которых должен стоять современный город: демография, образование, здравоохранение, культура. С демографией нелады: сокращение населения нге выравнивается даже миграционным приростом, как это было три-четыре года назад. С образованием более-менее хорошо: строятся ясли, детские сады, школы за счет, главным образом, средств регионального и федерального бюджетов. О медицине Уваркина не сказала ни слова. А с культурой - швах: 79% объектов нуждаются в ремонтах. Впрочем, было сделано заявление о том, что муниципальный драматический театр в этом году с сокольского ДК переедет в ГДМ (бывший ККЗ "Октябрь").

Спортом и физкультурой в Липецке охвачены 38% горожан, а в 2024 году спортивную форму обретет каждый второй житель города (правда, по обеспеченности спортивными объектами Липецк уступает районам области). Чтобы поднять спортивный дух, в школы Липецка Евгения Уваркина собирается впустить во внеурочное время всех желающих (идея эта не нова - ее породил еще во время Михаила Гулевского вице-губернатор Антон Курочкин). .

В формировании комфортной городской среды Липецк уступает Тамбову, Туле, Твери, Белгороду. В федеральном рейтинге Липецк - на 7 месте в ЦФО. Наш город набрал 150 баллов из 300 возможных в Индексе качества городской среды. Задача Уваркиной - благоустроить на условиях софинансирования с федеральным бюджетом и горожанами 1200 дворов к 2024 году (в прошлом году был окультурен 71 двор).

- Наша задача - обогнать Москву по благоустройству. Да, это - амбициозная цель, - заявила и.о. главы Липецка.

По словам докладчицы, нужно уходить от точечной застройки Липецка. И тут же в оборот Уваркина ввела новое слово: мастер-план. Его разработка предшествует разработке планировки территории. Это документ, в котором предлагаются разные варианты развития территория (функциональное зонирование территории, эскизные планировочные решения и т.д.), определяется наиболее предпочтительный вариант и формируется концепция ее развития.

Особое внимание Уваркина обратила на развитие гражданского общества. По ее словам в Липецке зарегистрировано 800 общественных организаций, но только 150 из них взаимодействуют с мэрией.

- Это плохо. Надо реформировать ТОСы. Их на начало 2018 года было 180. Часть из них была создана искусственно. Их члены не умеют работать и не знают, для чего созданы. У накс всего старших по домам и по подъездам - 8,5 процентов от необходимого. У нас нет устойчивого основания для работы с населением. ТОСы должны формировать СОСы. Их члены будут участвовать в бюджетном планировании, - сказала Евгения Уваркина (напомним, что эти формы работы с населением были созданы вице-мэром Анной Шамаевой при том же Михаиле Гулевском).



Евгения Уваркина сообщила, что у нее есть идея сформировать департамент для работы с ТОСами и СОСами (такой уже был, но его разогнал предыдущий глава Липецка Сергей Иванов).

... Перед началом сессии фракция "ЕР" собралась на экстренное совещание. Спикер горсовета Игорь Тиньков сообщил депутатам, что от их фракции будет один вопрос, ведь Евгения Юрьевна будет отчитываться не за себя, а за того парны, предыдущего мэра. Игорь Тиньков попросил членов других фракций задать по одному вопросу.

Евдокия Бычкова от "Справедливой России" похвалила Уваркину за правильно расставленные приоритеты, но раскритиковала за состояние дел в здравоохранении.- У нас мина замедленного действия - новые микрорайоны. 120 тысяч там будет жить. Там же должны быть построены шесть поликлиник - три детские и три взрослые. В этих районах уже живут 60 тысяч людей, а построена только 7-я поликлиника. В облздраве же заявляют, что Липецк не нуждается в развитии такой сети. Обратите на это внимание.

А еще, по словам Бычковой, Липецку не хватает музеев. Отвратительны и въезды в город.

Евгения Уваркина согласилась со всем, что услышала и одарила депутатов еще одним новым словом: брендбук. Как только этот самый брендбук появится, инвестиции в туризм потекут рекой.

Людмила Яськова от Партии пенсионеров заявила, что главной проблемой мэрии является отсутствие горизонтальных связей с жителями города. Евгения Уваркина в ответ пообещала взять с собой депутата в Урюпинск:

- Поедем в Урюпинск. В этом городе на 36 тысяч населения - 96 ТОСов. Там самый популярный ТОС - "Баба Люба". Этой женщине 76 лет. Она выиграла президентский грант, сама освоила компьютер. Мы создаём группу для работы над созданием единого центра, в котором можно будет любому ТОСу, образно говоря, купить лотерейный билет и выиграть грант. От депутатов мы уже пригласили участвовать в ней Екатерину Пинаеву.

Александр Попов от ЛДПР попросил за дольщиков:

- Просьбы не разгонять людей, а слышать их. Хочу, чтобы во главе угла у чиновников были не фирмы, а люди.



Как обычно, взорвал аудиторию депутат от КПРФ Николай Быковских:



- До конца не могу понять, я на презентации или на послании президента? Но вы на трибуне в результате политической авантюры, поэтому задам вам вопрос о социальном благополучии Липецка. С ростом объемов промпроизводства все вроде неплохо. Одно не ясно, почему Липецк признан одним из бедных городов? Средний возраст липчан снизился и теперь составляет 63 года, смертность превышает рождаемость, падают пятый год подряд реальные доходы населения...

- Меня это тоже беспокоит. Тоже думаю, почему так? И потенциал производства в городе есть. Поэтому не знаю пока, почему так? А как вы думаете, что надо для этого делать? - ответила вопросом на вопрос Евгения Уваркина.

Последним выступил депутат Вадим Трофимов:

- Вопросов нет. Ваш настрой мне нравится. Дорогу осилит идущий!



В конце выступления Евгении Уваркиной к ней обратился спикер Игорь Тиньков:

- У нас есть понятие: контрольное решение сессии. Это - критерий работы мэрии. Половина решений сессии не исполняется. Обратите на это внимание. При таком подходе в следующий раз оценка будет не удовлетворительной.