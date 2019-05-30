Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка на день раньше срока

И.о. мэра сдала документы на должность мэра.

Евгения Уваркина хотела сдать документы в конкурсную комиссию по выборам главы Липецка 30 мая, в день своего 45-летия. Но, как стало известно GOROD48, сделала это вчера (последние недели Евгения Уваркина, по ее словам, по вечерам и выходным писала концепцию развития муниципалитета).



В Липецком горсовете в тайне держат все, что касается выборов главы Липецка, которые состоятся в его стенах 11 июня. Поэтому GOROD48 приходится по крохам собирать ставшую вдруг закрытой информацию о кандидатах в главы Липецка (в декабре 2015 года это была совершенно открытая процедура). Нам стало известно, что компанию и.о. мэра Липецка Евгении Уваркиной составят безработный Александр Месяц, заместитель главы Данкова Анатолий Ясенко, шоумен Тимур Иоселиани, бывший начальник липецкого ЗАГСа, а ныне заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, сотрудник АО "ЛГЭК" Сергей Чуркин, два предпринимателя - Татьяна Нечаюк и Дмитрий Голоскоков и безработный учитель Роман Крысин.



Сегодня, кстати, последний день приема заявлений от соискателей вакантной должности главы Липецка. Двери приемной комиссии в горсовете закроют через час, в 16.00.



Уже 5 июня пройдет второй этап - конкурсное испытание. Сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 18 июня, хотя ранее сообщалось, что она состоится 11 июня. Депутаты городского Совета выберут мэра из двух кандидатур, прошедших сито предварительного отбора.