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сегодня, 15:08

Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка на день раньше срока

25 1673
#выборы
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Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка на день раньше срока

И.о. мэра сдала документы на должность мэра.

Евгения Уваркина хотела сдать документы в конкурсную комиссию по выборам главы Липецка 30 мая, в день своего 45-летия. Но, как стало известно GOROD48, сделала это вчера (последние недели Евгения Уваркина, по ее словам, по вечерам и выходным писала концепцию развития муниципалитета).

В Липецком горсовете в тайне держат все, что касается выборов главы Липецка, которые состоятся в его стенах 11 июня. Поэтому GOROD48 приходится по крохам собирать ставшую вдруг закрытой информацию о кандидатах в главы Липецка (в декабре 2015 года это была совершенно открытая процедура). Нам стало известно, что компанию и.о. мэра Липецка Евгении Уваркиной составят безработный Александр Месяц, заместитель главы Данкова Анатолий Ясенко, шоумен Тимур Иоселиани, бывший начальник липецкого ЗАГСа, а ныне заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, сотрудник АО "ЛГЭК" Сергей Чуркин, два предпринимателя - Татьяна Нечаюк и Дмитрий Голоскоков и безработный учитель Роман Крысин.

Сегодня, кстати, последний день приема заявлений от соискателей вакантной должности главы Липецка. Двери приемной комиссии в горсовете закроют через час, в 16.00.

Уже 5 июня пройдет второй этап - конкурсное испытание. Сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 18 июня, хотя ранее сообщалось, что она состоится 11 июня. Депутаты городского Совета выберут мэра из двух кандидатур, прошедших сито предварительного отбора.
25 1673
#выборы
1

Комментарии (25)

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Они

25 секунд назад
Бы все вместе мусор убрали бы и були бы молодцы.Город реально превратился в свалку. Пока они пишут концепции горот деградирует.. да впрочем и вся область.
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Культурный

48 секунд назад
Такие рожи концептуальные,особенно у Власова!
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Читатель

5 минут назад
а где этот документ почитать то можно?
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))))

9 минут назад
местные столько анусов нализали за свою карьеру, что зализать ещё один им было раз плюнуть!
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а

17 минут назад
Земляки!, ведь так хотелось... Когда прислали варяга, мелькнула надежда, но слаб духом оказался, связался с плохой компанией местных дебилов, и покатился по наклонной...
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...

20 минут назад
Сам заголовок звучит весьма пафосно..."Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка"... как например "Ираида Тихонова пробежала стометровку быстрее 10 секунд"...
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Никита

24 минуты назад
Привет
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В отличие от ВРИО ничего плохого пока городу

25 минут назад
не сделала... Поэтому ничего не имею против ))) С днём рождения её! кажется 30 мая? Кстати может поэтому и концепцию пораньше сделала. Сегодня некогда будет, а завтра голова болеть может ))))
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...

31 минуту назад
если б она сама написала сей монументальный труд, то весьма весело было б его почитать... подозреваю что уже б заголовок был таким "Контрацепция развития Липецка, в свете последних достижений бабы Нюры из Урюпинска"
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Макс

33 минуты назад
а она грамотная?! никогда б не подумал!
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