Ущерб от трех поломанных лип на проспекте Победы в «Зеленхозе» обсчитали в 92 000 рублей

Озеленители возлагают большие надежды на полицию.

Ущерб от поломанных вандалами 24 августанапротив дома №104 на проспекте Победы в АО «Зеленхоз» обсчитали в 92 000 рублей.В «Зеленхозе» говорят, что погубленные саженцы были крупномерами сорта липы мелколистной Гринспаер. Сейчас такое деревце в питомнике продают за 20 000 рублей. Эти липы были посажены сотрудниками организации на проспекте Победы в районе остановки «Памятник Чернобыльцам» два года назад. С учетом ухода их стоимость оценили в 30 с копейками тысяч за каждое.Сотрудники «Зеленхоза» возлагают большие надежды на полицию, которая ищет злоумышленников.