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Общество
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сегодня, 13:03
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Ущерб от трех поломанных лип на проспекте Победы в «Зеленхозе» обсчитали в 92 000 рублей
Озеленители возлагают большие надежды на полицию.
В «Зеленхозе» говорят, что погубленные саженцы были крупномерами сорта липы мелколистной Гринспаер. Сейчас такое деревце в питомнике продают за 20 000 рублей. Эти липы были посажены сотрудниками организации на проспекте Победы в районе остановки «Памятник Чернобыльцам» два года назад. С учетом ухода их стоимость оценили в 30 с копейками тысяч за каждое.
Сотрудники «Зеленхоза» возлагают большие надежды на полицию, которая ищет злоумышленников.
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