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1045
сегодня, 13:03
22

Ущерб от трех поломанных лип на проспекте Победы в «Зеленхозе» обсчитали в 92 000 рублей

Озеленители возлагают большие надежды на полицию.

Ущерб от поломанных вандалами 24 августа трех поломанных лип напротив дома №104 на проспекте Победы в АО «Зеленхоз» обсчитали в 92 000 рублей.

В «Зеленхозе» говорят, что погубленные саженцы были крупномерами сорта липы мелколистной Гринспаер. Сейчас такое деревце в питомнике продают за 20 000 рублей. Эти липы были посажены сотрудниками организации на проспекте Победы в районе остановки «Памятник Чернобыльцам» два года назад. С учетом ухода их стоимость оценили в 30 с копейками тысяч за каждое.

Сотрудники «Зеленхоза» возлагают большие надежды на полицию, которая ищет злоумышленников.
вандализм
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Бабка Первая
16 минут назад
Странно. Пакет семян колеуса стоит 250 рублей, там 5 семечек, из которых всходит 2-3 в лучшем случае - никого не возмущает. Или срезанные розы по 200. Или толстянка бросовая по 300. А взрослые, уже акклиматизированные сортовые липы вдруг должны стоить копейки.
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Житель
сегодня, 17:33
Они что из золота были?
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Гость
сегодня, 16:21
А внезапная пропажа 7(!!!)лавочек после зимы , никого не тронула???? Семь скамеек исчезли и никому дела нет уже полгода! Кто за этим следит?!!! И кусты на пол алеи подстригли, а половина стоит, колосится(((( кто должен отвечать?!
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красавы
сегодня, 15:35
а Зеленхоз молодцы. В след. раз баобабы посадите по лярду за штуку. Подзаработаете так хорошо.
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интересно
сегодня, 15:03
а саженцы были застрахованы от вандалов? учитывая уровень населения - делать это надо обязательно.
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НИЧОСИ
сегодня, 15:02
30 тыс. дерево. Сколько же Зеленхоз зарабатывает на таких ценниках? Не слишком ли жирно?
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Очень
сегодня, 14:56
Жаль, что подобные нелюди все крушат на своем пути....
Ответить
обхсс
сегодня, 14:37
что-то мне подсказывает это не простые * были....
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судя по оценке
сегодня, 15:19
в подобных вандальных случаях получается даже выгодно?
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Колян
сегодня, 14:34
На сайте в питомнике 5 летний саженец такого дерева стоит 6 990 рублей. А 10 летний 16 000 рублей
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!
сегодня, 16:43
А за бюджетные - 20 тысяч.
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Ну
сегодня, 14:44
* 6 тыс и посади. Слишком умный.
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Бабка Первая
сегодня, 14:27
Найти, заставить платить в тройном размере и фотографии этих кинг-конгов разместить во всех липецких пабликах.
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