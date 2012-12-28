Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Происшествия
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сегодня, 14:07
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28-летнего липчанина обманули при покупке двигателя на «Мерседес»
Он перевёл продавцу предоплату, а тот оказался мошенником.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина хотел купить двигатель на «Мерседес» и перевёл продавцу через мобильное приложение банка предоплату в 32 000 рублей, а тот оказался мошенником.
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