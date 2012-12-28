28-летнего липчанина обманули при покупке двигателя на «Мерседес»

Он перевёл продавцу предоплату, а тот оказался мошенником.

26 августа в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний липчанин.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина хотел купить двигатель на «Мерседес» и перевёл продавцу через мобильное приложение банка предоплату в 32 000 рублей, а тот оказался мошенником.