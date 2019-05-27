Общество

54 минуты назад

Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке

13 2028
#пробки #ремонт дороги #проспект Победы
5
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке

Липчане негодуют от сложившейся обстановки

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GOROD48  продолжил утренний эксперимент в связи с перекрытием проспекта Победы. Журналисты решили преодолеть путь из новых районов на автомобиле.

Так как не было привязки к маршруту, начало пути отсрочили на 7.30 и выезжая из микрорайона «Европейский»  отправились на улицу Меркулова, далее по Катукова через «Танк» и обратно на Меркулова. Первый затор встретили перед трамвайными путями на перекрестке с Катукова – машины стояли в небольшой пробке  во встречном потоке.

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Стоит отдать должное строителям, переезд, наконец, закатали в новый асфальт. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

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С первым затруднением движения пришлось столкнуться в районе дома № 31 на улице Меркулова. Навскидку в левой полосе стояло чуть боле 10 автобусов. Особо торопливые решили ускорить движение и открыли магистраль между домами №№ 13 и 17, а далее поворот направо за домом № 11 и по многим известному сквозному проезду.

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Такого потока местные жители давно не видели. И это при том, что здесь дети идут в лицей №66! На этот случай дорожники установили на въезде/выезде знак «кирпич». Но почти всем автомобилистом он был не помеха.

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Такой же знак стоит и на выезде на улицу Водопьянова. Здесь автомобилисты, которые не могут подождать лишнюю минуту выезжают по сквозному маршруту и также игнорируют запрещение. Но что делать местным жителям?

- Там знак стоит, здесь знак стоит, а как мне выехать тогда с микрорайона, - справедливо возмущается житель проезда Сиреневого Игорь. – Ищем теперь объездные пути.

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А тем временем под кирпич выехал наряд ДПС. Им проще, включил маячки и в путь. А пока в 20-м микрорайоне автомобилисты играют в квест, поток продолжает идти по улице Меркулова. 

На перекрестке с улицей Водопьянова время движения увеличили до 30 секунд. Тем самым увеличилась пропускная способность на этом участке маршрута.  На светофоре встретился мужчину средних лет на велосипеде.

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- Всегда на двухколесном? - спросили мы мужчину.

- Нет, из-за ремонта дороги, - говорит велосипедист.

- Расскажете о своем опыте?

- Извените, не могу, уже опаздываю на работу, - улыбнувшись, говорит мужчина.

Далее на пути - улица Папина и новый «кирпич»! При этом знак запрещает не только заезд с Папина на второстепенку улицы Водопьянова за остановкой «Музыкальное училище», но и выезд с неё. Некоторые автомобилисты, увидев съемку, разворачивались обратно. Но их было меньшинство. Появились «кирпичи» и в 23-м микрорайоне.

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Ранее мэрия Липецка разместила схемы нового движения по маршрутам общественного транспорта. Но из сложившейся обстановки с дорожным знаками сегодня явно не хватает такого же документа для жителей новых микрорайонов. А также должного контроля со стороны инспекторов ГИБДД в отношении любителей проехать мимо пробки под окнами жилых домов.

 P.S. Еще один сотрудник редакции решил ехать на работу в сторону площади Победы не по привычному маршруту, а через улицу Космонавтов. И на своем пути встретили единственную пробку на улице Стаханова до перекрестка с улицей Водопьянова. Видимо, автомобилисты решили выбрать альтернативный маршрут по этой улице минуя Меркулова, чтобы не попасть в поток общественного транспорта, но создали свою пробку.

13 2028
#пробки #ремонт дороги #проспект Победы
5

Комментарии (13)

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СРОЧНО НУЖНО

1 минуту назад
Перекрыть выезд к кольцевой с второстепенной дороге нужно срочно двор как живая магистраль стало едут все кому не лень.
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Извените,

3 минуты назад
но это не единственная ошибка. И не последняя..так и дальше будет..и никогда не закончится :-)
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Журналистам г48

21 минуту назад
Перед своими "исследованиями" заедьте в книжный, купите учебник по русскому языку
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ГРЕБЕНЬКО.НАРОДНЫЙ МЭР!!!!!

30 минут назад
https://vk.com/aleksandrgrebenik
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1

31 минуту назад
что курит департ дор хозяйства и администрация???нахрена стока кирпичей?где альтернативные пути две дороги и кирпичи стоят?кому я помешаю если я поверну с папина на второстепенку водопьянова или обратно???эти дороги никоим образом к ремонту не относятся, наоборот надо сделать разрешающие проезд знаки где было раньше нельзя!!!
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Журналистам неучам

33 минуты назад
ИзвИните, так правильно будет.
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Житель

34 минуты назад
Правильный вопрос был, как теперь выезжать из района местным жителям?
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Гостья

35 минут назад
И они ещё хотят папина перекрыть? Тогда точно будут все в огромной пробке. А для умников, которым наплевать на запрет движения, наряды ППС там поставить да и все.
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Журналистам

41 минуту назад
"ИзвИните", а не "ИзвЕните" ! (велосипедист)
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Инициативная группа по выдвижению

41 минуту назад
Гребеник Александр - народный кандидат в мэры Липецка. Голосуйте за Гребеника. https://vk.com/aleksandrgrebenik
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