Общество
54 минуты назад
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке
13 2028
Липчане негодуют от сложившейся обстановки
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GOROD48 продолжил утренний эксперимент в связи с перекрытием проспекта Победы. Журналисты решили преодолеть путь из новых районов на автомобиле.
Так как не было привязки к маршруту, начало пути отсрочили на 7.30 и выезжая из микрорайона «Европейский» отправились на улицу Меркулова, далее по Катукова через «Танк» и обратно на Меркулова. Первый затор встретили перед трамвайными путями на перекрестке с Катукова – машины стояли в небольшой пробке во встречном потоке.
Стоит отдать должное строителям, переезд, наконец, закатали в новый асфальт. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
С первым затруднением движения пришлось столкнуться в районе дома № 31 на улице Меркулова. Навскидку в левой полосе стояло чуть боле 10 автобусов. Особо торопливые решили ускорить движение и открыли магистраль между домами №№ 13 и 17, а далее поворот направо за домом № 11 и по многим известному сквозному проезду.
Такого потока местные жители давно не видели. И это при том, что здесь дети идут в лицей №66! На этот случай дорожники установили на въезде/выезде знак «кирпич». Но почти всем автомобилистом он был не помеха.
Такой же знак стоит и на выезде на улицу Водопьянова. Здесь автомобилисты, которые не могут подождать лишнюю минуту выезжают по сквозному маршруту и также игнорируют запрещение. Но что делать местным жителям?
- Там знак стоит, здесь знак стоит, а как мне выехать тогда с микрорайона, - справедливо возмущается житель проезда Сиреневого Игорь. – Ищем теперь объездные пути.
А тем временем под кирпич выехал наряд ДПС. Им проще, включил маячки и в путь. А пока в 20-м микрорайоне автомобилисты играют в квест, поток продолжает идти по улице Меркулова.
На перекрестке с улицей Водопьянова время движения увеличили до 30 секунд. Тем самым увеличилась пропускная способность на этом участке маршрута. На светофоре встретился мужчину средних лет на велосипеде.
- Всегда на двухколесном? - спросили мы мужчину.
- Нет, из-за ремонта дороги, - говорит велосипедист.
- Расскажете о своем опыте?
- Извените, не могу, уже опаздываю на работу, - улыбнувшись, говорит мужчина.
Далее на пути - улица Папина и новый «кирпич»! При этом знак запрещает не только заезд с Папина на второстепенку улицы Водопьянова за остановкой «Музыкальное училище», но и выезд с неё. Некоторые автомобилисты, увидев съемку, разворачивались обратно. Но их было меньшинство. Появились «кирпичи» и в 23-м микрорайоне.
Ранее мэрия Липецка разместила схемы нового движения по маршрутам общественного транспорта. Но из сложившейся обстановки с дорожным знаками сегодня явно не хватает такого же документа для жителей новых микрорайонов. А также должного контроля со стороны инспекторов ГИБДД в отношении любителей проехать мимо пробки под окнами жилых домов.
P.S. Еще один сотрудник редакции решил ехать на работу в сторону площади Победы не по привычному маршруту, а через улицу Космонавтов. И на своем пути встретили единственную пробку на улице Стаханова до перекрестка с улицей Водопьянова. Видимо, автомобилисты решили выбрать альтернативный маршрут по этой улице минуя Меркулова, чтобы не попасть в поток общественного транспорта, но создали свою пробку.
Так как не было привязки к маршруту, начало пути отсрочили на 7.30 и выезжая из микрорайона «Европейский» отправились на улицу Меркулова, далее по Катукова через «Танк» и обратно на Меркулова. Первый затор встретили перед трамвайными путями на перекрестке с Катукова – машины стояли в небольшой пробке во встречном потоке.
Стоит отдать должное строителям, переезд, наконец, закатали в новый асфальт. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
С первым затруднением движения пришлось столкнуться в районе дома № 31 на улице Меркулова. Навскидку в левой полосе стояло чуть боле 10 автобусов. Особо торопливые решили ускорить движение и открыли магистраль между домами №№ 13 и 17, а далее поворот направо за домом № 11 и по многим известному сквозному проезду.
Такого потока местные жители давно не видели. И это при том, что здесь дети идут в лицей №66! На этот случай дорожники установили на въезде/выезде знак «кирпич». Но почти всем автомобилистом он был не помеха.
Такой же знак стоит и на выезде на улицу Водопьянова. Здесь автомобилисты, которые не могут подождать лишнюю минуту выезжают по сквозному маршруту и также игнорируют запрещение. Но что делать местным жителям?
- Там знак стоит, здесь знак стоит, а как мне выехать тогда с микрорайона, - справедливо возмущается житель проезда Сиреневого Игорь. – Ищем теперь объездные пути.
А тем временем под кирпич выехал наряд ДПС. Им проще, включил маячки и в путь. А пока в 20-м микрорайоне автомобилисты играют в квест, поток продолжает идти по улице Меркулова.
На перекрестке с улицей Водопьянова время движения увеличили до 30 секунд. Тем самым увеличилась пропускная способность на этом участке маршрута. На светофоре встретился мужчину средних лет на велосипеде.
- Всегда на двухколесном? - спросили мы мужчину.
- Нет, из-за ремонта дороги, - говорит велосипедист.
- Расскажете о своем опыте?
- Извените, не могу, уже опаздываю на работу, - улыбнувшись, говорит мужчина.
Далее на пути - улица Папина и новый «кирпич»! При этом знак запрещает не только заезд с Папина на второстепенку улицы Водопьянова за остановкой «Музыкальное училище», но и выезд с неё. Некоторые автомобилисты, увидев съемку, разворачивались обратно. Но их было меньшинство. Появились «кирпичи» и в 23-м микрорайоне.
Ранее мэрия Липецка разместила схемы нового движения по маршрутам общественного транспорта. Но из сложившейся обстановки с дорожным знаками сегодня явно не хватает такого же документа для жителей новых микрорайонов. А также должного контроля со стороны инспекторов ГИБДД в отношении любителей проехать мимо пробки под окнами жилых домов.
P.S. Еще один сотрудник редакции решил ехать на работу в сторону площади Победы не по привычному маршруту, а через улицу Космонавтов. И на своем пути встретили единственную пробку на улице Стаханова до перекрестка с улицей Водопьянова. Видимо, автомобилисты решили выбрать альтернативный маршрут по этой улице минуя Меркулова, чтобы не попасть в поток общественного транспорта, но создали свою пробку.
13 2028
СРОЧНО НУЖНО
Извените,
Журналистам г48
ГРЕБЕНЬКО.НАРОДНЫЙ МЭР!!!!!
1
Журналистам неучам
Житель
Гостья
Журналистам
Инициативная группа по выдвижению