Общество
сегодня, 15:41
Игорь Артамонов: «У вас не те книги читают в вузе»
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Врио губернатора пообщался со студентами и преподавателями Липецкого технического университета.
Сегодня врио губернатора побывал в последнем после елецкого и липецкого педагогических университетов крупном вузе региона - липецком гостехуниверситете.
Глава региона умышленно сократил предполагавшуюся часовой экскурсию по вузу, в котором обучается 7000 человек, ради живого общения со студентами и преподавателями. Но эта встреча оставила какое-то странное впечатление: ни молодежь, ни их педагоги не задали Игорю Артамонову ни одного сколь-нибудь острого вопроса на злобу дня.
Например, один педагог сообщил Игорю Артамонову, что в вузе есть студенческий отряд, и что этот отряд в следующем году желает на 75-летие Победы посадить в парке Победы березовую аллею взамен погибшей от засухи 2010 года. Конечно, эту идею врио губернатора поддержал (а кто был бы против?), но об этом ли говорить ученому с главой региона? От преподавателя ожидался бы вопрос другого плана: как, например, внедрить научные разработки вуза в производство и на этом заработать?
Кстати, в минувшую пятницу на Дне предпринимателя врио губернатора посетовал на то, что в России нет серьезной культуры стартапов. А в Америке обучение в знаменитом Стэнфорде предполагает не только курсовые и дипломные работы по экономике, но и разработку бизнес-планов под конкретный проект, его запуск и последующую продажу. «У нас нет ничего подобного. Одни зачатки. Это нехорошо, что у нас нет такой культуры», - сказал глава региона предпринимателям, многие из которых получили дипломы техуниверситета, но это не помогло им ни с идеями, ни с их продвижением.
Вот, возможно, о чем нужно было говорить студентам и преподавателям вуза с врио губернатора! Но вопросы были на удивление пустыми. Про развитие патриотизма у молодежи, например, или про финансовую поддержку студенческого движения КВН.
- Скажите, чего в дальнейшем вы ждёте от нашей умной молодёжи, - поинтересовался у главы региона студент Артем Яковлев.
- Занятия руководящих постов. У нас огромный дефицит на грамотных управленцев. Если из вас сформируются такие управленцы, я буду рад и счастлив. Я лично заинтересован, чтобы топ-20 ваших лучших выпускников приходили к нам. Но сейчас предел мечтаний многих - НЛМК. Там доход много выше, чем у чиновников. Я же считаю, что низкооплачиваемый чиновник либо не адекватен, либо украдет. Но платить чиновникам мы больше пока не можем, - ответил Игорь Артамонов.
- Каких людей вы берете себе помощники?
- Я встречался с главами районов только что. Обращал их внимание на работу с жалобами населения. Ведь если люди не удовлетворены работой главы района, города, области - это провал власти. Но не все еще это поняли. Я уже доволен своей командой. Хороший человек плодит хороших людей. А от плохих людей надо избавляться, - ответил врио губернатора.
Игорь Артамонов посетовал на то, что студенты не читают тех книг, которые могли бы им помочь быть хорошими руководителями. Например, книгу «Жалоба как подарок». В зале, где собрали тысячу человек, Игорь Артамонов увидел всего две поднятых руки на вопрос, кто такой Ли Куан Ю?
- Жаль. Лучшей практики управления в мире, чем в Сингапуре, нет. К сожалению, у вас в техническом вузе этому не учат, - резюмировал Игорь Артамонов. - Надо понимать теорию работы с людьми. Это колоссально сложная история - перестроить взгляды. Люди должны любить людей. Люди, которые ненавидят людей, не должны работать с людьми. Таких мы вычищаем. Тех, кто стал вождями в собственных глазах, надо искоренять. Управление населением должно быть клиентоориентированно. Получится ли у меня изменить сложившуюся систему? Да, у меня всегда все получалось. В банках, которыми я управлял, через полтора года все менялось к лучшему.
Не обошлось без вопроса о выборах. По словам Игоря Артамонова, он видит, как анонимные авторы телеграмм-каналов пытаются опорочить его и власть.
- Но люди - не дураки. Они видят, что происходит. Плохо, что эта аудитория не идет голосовать. Да я и сам таким был. И в последние годы не ходил голосовать, так как не видел в этом смысла. Вот вы пойдёте голосовать? На последние довыборы в облсовет, например, пришли 8% избирателей. Если мы хотим что-то поменять - надо идти на выборы. В Липецке в 2020 году - выборы в горсовет. Выбираете самого достойного из своей среды и голосуйте за него. Формируйте власть!
Вопрос из зала: «Почему уезжает молодежь из Липецка?»
- Кто-то занимается зимней рыбалкой? Я заметил, что рыбаки с левого берега идут на правый, и наоборот. Все думают, что в другом месте - лучший клев. Дай бог здоровья тем, кто ищет, где лучше! Я был в Воронеже - это настоящий имперский город. И туда едут. А у нас нет ни кортов, ни 50-метрового бассейна. Инфраструктура объектов культуры требует серьезных улучшений. Вот люди и голосуют ногами. Надо решить вопрос с досугом, культурой, спортом, хорошей городской средой. И тогда сюда будут ехать! Город на 500 тысяч населения - это очень удобный для жизни город. Просто надо сделать его пригодным для жизни. Поэтому я нормально отношусь к тому, что люди уезжают, - ответил врио губернатора.
Несколько раз в течение встречи Игорь Артамонов говорил об одном и том же: о желании выстроить систему управления регионом с ориентацией на интересы его жителей. И просил поддержки и соучастия.
В конце встречи председатель спортклуба «Политехник» дал главе региона три футбольных мяча с подписями членов мини-футбольного клуба вуза, которые стали чемпионами России. Один мяч с автографом Артамонова спортсмены оставили себе, второй попросили передать одаренному футбольным талантом ребенку, а третий - отправить ударом в зал. Врио губернатора проявил такт и по-гандбольному запустил мяч в аудиторию.
Глава региона умышленно сократил предполагавшуюся часовой экскурсию по вузу, в котором обучается 7000 человек, ради живого общения со студентами и преподавателями. Но эта встреча оставила какое-то странное впечатление: ни молодежь, ни их педагоги не задали Игорю Артамонову ни одного сколь-нибудь острого вопроса на злобу дня.
Например, один педагог сообщил Игорю Артамонову, что в вузе есть студенческий отряд, и что этот отряд в следующем году желает на 75-летие Победы посадить в парке Победы березовую аллею взамен погибшей от засухи 2010 года. Конечно, эту идею врио губернатора поддержал (а кто был бы против?), но об этом ли говорить ученому с главой региона? От преподавателя ожидался бы вопрос другого плана: как, например, внедрить научные разработки вуза в производство и на этом заработать?
Кстати, в минувшую пятницу на Дне предпринимателя врио губернатора посетовал на то, что в России нет серьезной культуры стартапов. А в Америке обучение в знаменитом Стэнфорде предполагает не только курсовые и дипломные работы по экономике, но и разработку бизнес-планов под конкретный проект, его запуск и последующую продажу. «У нас нет ничего подобного. Одни зачатки. Это нехорошо, что у нас нет такой культуры», - сказал глава региона предпринимателям, многие из которых получили дипломы техуниверситета, но это не помогло им ни с идеями, ни с их продвижением.
Вот, возможно, о чем нужно было говорить студентам и преподавателям вуза с врио губернатора! Но вопросы были на удивление пустыми. Про развитие патриотизма у молодежи, например, или про финансовую поддержку студенческого движения КВН.
- Скажите, чего в дальнейшем вы ждёте от нашей умной молодёжи, - поинтересовался у главы региона студент Артем Яковлев.
- Занятия руководящих постов. У нас огромный дефицит на грамотных управленцев. Если из вас сформируются такие управленцы, я буду рад и счастлив. Я лично заинтересован, чтобы топ-20 ваших лучших выпускников приходили к нам. Но сейчас предел мечтаний многих - НЛМК. Там доход много выше, чем у чиновников. Я же считаю, что низкооплачиваемый чиновник либо не адекватен, либо украдет. Но платить чиновникам мы больше пока не можем, - ответил Игорь Артамонов.
- Каких людей вы берете себе помощники?
- Я встречался с главами районов только что. Обращал их внимание на работу с жалобами населения. Ведь если люди не удовлетворены работой главы района, города, области - это провал власти. Но не все еще это поняли. Я уже доволен своей командой. Хороший человек плодит хороших людей. А от плохих людей надо избавляться, - ответил врио губернатора.
Игорь Артамонов посетовал на то, что студенты не читают тех книг, которые могли бы им помочь быть хорошими руководителями. Например, книгу «Жалоба как подарок». В зале, где собрали тысячу человек, Игорь Артамонов увидел всего две поднятых руки на вопрос, кто такой Ли Куан Ю?
- Жаль. Лучшей практики управления в мире, чем в Сингапуре, нет. К сожалению, у вас в техническом вузе этому не учат, - резюмировал Игорь Артамонов. - Надо понимать теорию работы с людьми. Это колоссально сложная история - перестроить взгляды. Люди должны любить людей. Люди, которые ненавидят людей, не должны работать с людьми. Таких мы вычищаем. Тех, кто стал вождями в собственных глазах, надо искоренять. Управление населением должно быть клиентоориентированно. Получится ли у меня изменить сложившуюся систему? Да, у меня всегда все получалось. В банках, которыми я управлял, через полтора года все менялось к лучшему.
Не обошлось без вопроса о выборах. По словам Игоря Артамонова, он видит, как анонимные авторы телеграмм-каналов пытаются опорочить его и власть.
- Но люди - не дураки. Они видят, что происходит. Плохо, что эта аудитория не идет голосовать. Да я и сам таким был. И в последние годы не ходил голосовать, так как не видел в этом смысла. Вот вы пойдёте голосовать? На последние довыборы в облсовет, например, пришли 8% избирателей. Если мы хотим что-то поменять - надо идти на выборы. В Липецке в 2020 году - выборы в горсовет. Выбираете самого достойного из своей среды и голосуйте за него. Формируйте власть!
Вопрос из зала: «Почему уезжает молодежь из Липецка?»
- Кто-то занимается зимней рыбалкой? Я заметил, что рыбаки с левого берега идут на правый, и наоборот. Все думают, что в другом месте - лучший клев. Дай бог здоровья тем, кто ищет, где лучше! Я был в Воронеже - это настоящий имперский город. И туда едут. А у нас нет ни кортов, ни 50-метрового бассейна. Инфраструктура объектов культуры требует серьезных улучшений. Вот люди и голосуют ногами. Надо решить вопрос с досугом, культурой, спортом, хорошей городской средой. И тогда сюда будут ехать! Город на 500 тысяч населения - это очень удобный для жизни город. Просто надо сделать его пригодным для жизни. Поэтому я нормально отношусь к тому, что люди уезжают, - ответил врио губернатора.
Несколько раз в течение встречи Игорь Артамонов говорил об одном и том же: о желании выстроить систему управления регионом с ориентацией на интересы его жителей. И просил поддержки и соучастия.
В конце встречи председатель спортклуба «Политехник» дал главе региона три футбольных мяча с подписями членов мини-футбольного клуба вуза, которые стали чемпионами России. Один мяч с автографом Артамонова спортсмены оставили себе, второй попросили передать одаренному футбольным талантом ребенку, а третий - отправить ударом в зал. Врио губернатора проявил такт и по-гандбольному запустил мяч в аудиторию.
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