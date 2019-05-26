Красиво жить не запретишь. Но помешать можно

Итоги недели.

Главная новость этой недели - эта:. Так решил комитет по госустройству областного Совета, который должен был рассмотреть три законопроекта, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Депутаты проголосовали за законопроект спикера областного Совета, который кастрировал текст, убрав из него возможность самовыдвижения. Теперь этот законопроект будет представлен сессии областного Совета. И нет никаких причин сомневаться, что в такой редакции его и примут.В итоге врио губернатора Игорь Артамонов, ранее подчеркивавший свою внепартийность, вынужден пойти на выборы под синим знаменем с изображением медведя (см.).А чем прошлая неделя запомнилась горожанам?В понедельник по соцсетям разошлись фотографии из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №5», на которых толпа людей стоит в очереди к окошкам регистратуры. И приписка - очередь к врачам тут занимают с 4 часов утра.Чтобы получить достоверную информацию, утром следующего дня мы отправились к поликлинике. Оказалось, что. В очереди жаловались на то, что попасть в день обращения даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах (в поликлинике не достает 10 врачей-терапевтов - каждый из врачей работает за двух) очень трудно. Многие говорили о сбоях электронного оборудования, которое ломается или зависает.. Впрочем, даже если все пункты этого плана будут выполнены, и к осени тут появятся еще два терапевта, это не устранит кадрового дефицита, а, значит, и очередей.Некоторые липчане вообще забили на официальную медицину. Они и сами по больницам не ходят, и детей своих врачам не показывают. У одних таких родителей 16 мая муниципальное управление опеки и попечительства изъяло девочек двух и шести лет. Спустя неделю находящихся в городской детской больнице детишек посетила и.о. главы Липецка, а после сходила к их папе и маме. Об итогах этих визитов читайте в публикации:А врио губернатора на этой неделе побывал в АО «Липецккурорт». Положительного впечатления экскурсия по санаторию на врио не произвела.- Картина печальная, - резюмировал Игорь Артамонов (см.).На этой неделе, кстати, Игорь Артамонов отметился рядом иных заявлений, много говорящих о нем как о человеке и организаторе.Так, на очередной встрече с обманутыми дольщиками глава региона прямо в глаза Андрею Шевелеву, руководителю самой долгоиграющей липецкой стройки, дома по улице 50 лет НЛМК, который возводят вот уже 15 лет (!) сказал, что предложенный тем проект завершения строительства - блеф (см.).А на заседании областной администрации Игорь Артамонов сказал страшные для любого чиновника слова:Реплика была брошена начальнику областного управления ЖКХ Елене Бадулиной, которая рассказывала о новых подходах к благоустройству. Как выяснилось, первое, что сделали в управлении, - создали еще одну бюрократическую структуру, региональный Центр компетенций по вопросам городской среды! Перепало и главам районных администраций, которым Артамонов велел прекратить тешить амбиции, тратя направо и налево целевые бюджетные средства. А их будет немало: на пятилетний бюджет развития территорий выделяется без малого 2,7 млрд рублей. Поэтому чиновников просят активно разрабатывать действительно востребованные населением проекты благоустройства общественных пространств.А в минувшую пятницу на Дне предпринимателя врио губернатора призвал начинающих бизнесменов генерировать идеи, вкладываться в производство, становиться резидентами региональных особых экономических зон, не делать чужую работу и уметь делегировать полномочия (см.).В Липецке не утихают страсти вокруг строительства двух 24-этажных «свечек» в переулке Яблочкина даже после того, как и.о. главы Липецка Евгения Уваркина создала рабочую группу по разрешению конфликта между застройщиком и жителями квартала, где должен появиться ЖК «Авангард».На этой неделе, очевидно, с оглядкой на ситуацию в Екатеринбурге (где горожане отметились протестами против строительства в сквере очередной церкви), в проблематику высоток активно вникли руководители городской и областной власти, а также силовики и прокуратура.Вначале- Ваши замечания по итогам предыдущей встречи переданы представителям компании-застройщика. Определены сроки устранения недоработок. Если этого не случится, далее последует обращение в суд. Ситуация с вашим домом находится на постоянном контроле администрации города. Один на один с имеющимися проблемами вас никто не оставит, - заверила активистов и.о. главы Липецка.На следующий день с разгневанными людьми встретились члены депутатской комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета (см.). Ирина Ганус, Владимир Овчинников, инвалид-колясочник Михаил Ларионов еще раз озвучили свои претензии к застройщику и администрации Липецка. Они заявили, что жители этого района и без того испытывают множество проблем. Здесь изношены канализационные, водопроводные и тепловые сети. Тут узкие убитые дороги без тротуаров. Возведение здесь двух 25-этажных высоток осложнит жизнь в квартале до крайности.А потом инициативная группа жильцов в мэрии встретилась с представителями фирмы-застройщика и «генералитетом» региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. По словам главы Игоря Артамонова, он решил участвовать во встрече из-за зашедшей в тупик ситуации. Мол, нет света в конце туннеля! А получилось так потому, что застройщик не смог ни в чем убедить жителей района, который он уплотняет 25-этажными башнями.- В качестве иного примера приведу Быханов сад, где постоянно идут встречи с горожанами. Такой подход, кстати, должен стать нормой нашей жизни. Мы все должны делать с учетом пожеланий людей. Сегодня мы послушаем правоохранительные органы, экспертов и наметим путь, который приведет к решениям проблемы в правовом поле. Моя задача - не допустить беззакония, анархии, беспредела, волнений и недопонимания. Этого нам не надо. А ситуация сложилась нехорошая. Мне она не нравится.Люди просили одного: приостановить на время разных проверок строительство высоток. В ответ врио губернатора пообещал:Следующая встреча чиновников и общественников, по инициативе прокурора области Константина Кожевникова, состоится 31 мая. Прямо на стройплощадке. В последний день реагирования застройщика на предписания областной инспекции государственного строительного надзора.Завтра утром живущие в юго-западном районе Липецка горожане столкнутся с заторами на дорогах. Так начнется первый рабочий понедельник в Липецке, где наглухо перекроют проспект Победы от памятника Танкистам до автовокзала.На этом участке проспекта проезжую часть расширят до трех полос в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи квадратных метров тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тысячи квадратных метров разметки…На этой неделе в мэрии было несколько совещаний по реконструкции проспекта Победы.. Сделано это будет для того, чтобы возобновить движение автотранспорта к 1 сентября.- Улицы Меркулова, Стаханова и Индустриальная станут дублерами проспекта Победы. К 26 мая все эти дороги будут отремонтированы. Общественный транспорт, в основном, пойдёт по улице Меркулова. Если мы увидим, что пропускная способность улицы Меркулова недостаточна, перераспределим трафик пассажирского транспорта на улицу Стаханова. Мы будем очень внимательно мониторить всю дорожную ситуацию, - подчеркнул Константин Власов (см.).Константин Власов попросил живущих в спальных районах Липецка горожан заложить в свои графикиКстати, еще одну капитально ремонтируемую улицу - Космонавтов, к счастью, не будут перекрывать на время работ.Напомним, что дороги Липецка в этом году нам отремонтируют иногородние подрядчики: проспект Победы (первую очередь - от танка до автовокзала) и улицу Космонавтов сделает московская ООО ТК «Руслан-1», 16 других улиц - воронежское ООО «Дорожник».33 043 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области по итогам января-марта.Читатели GOROD48 не поверили знающим все и вся статистикам.: «Сколько же можно врать????!!!! Зарплата сварщика 6 разряда 25000! не говоря уж о других специальностях...».: «Какой и чей доход вырос - вопрос . Нам с телека втирали, что топливо зависит от мировых цен на нефть, нефть упала, а цена осталась. Доллар 65.50, вы люди с зарплатой 30000 т.р получаете 15 у.е. в день. А в евро и того меньше, вы нищие. Т.е работающие сами зарабатывают на пропитание да ещё и государству в виде налога отстёгивают».: «Этот блуд с реально-нереальными зарплатами закончится только тогда, когда будет введена минимальная почасовая оплата труда».Между тем Липецкий горсовет опубликовал данные о доходах депутатов за 2018 год. Самой богатой стала индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов стройинструментов, член депутатской фракции «Единая Россия» Вера Урываева. Она отчиталась о доходах в размере 15,7 млн рублей. В ее собственности также значатся 11 земельных участков (полностью и в долевом участии), два жилых дома, три квартиры - также полностью или в долевом участии, дача, семь жилых и нежилых помещений, легковой автомобиль Porsche cayenne.Кто же из депутатов самый бедный? Выяснилось, чтоПервый секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», неработающий Вадим Трофимов, задекларировал всего 48 тысяч рублей годового дохода и отсутствие в собственности какого-либо недвижимого или движимого имущества. То есть в месяц депутат зарабатывал, в среднем, 4000 рублей.Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в краже 200 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой. Подозреваемая в краже сама является потерпевшей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар (см.).. Мужчина заказал у предпринимателя изготовление мебели 265 тысяч рублей, но получил некондицию. Липчанин решил в суде защитить свои права как потребитель. И зарядил иск на огромную сумму, потребовав вернуть деньги выпаченные за кухонную мебель, взыскать с предпринимателя неустойку в 5 827 500 рублей, 50 000 компенсации морального вреда, штраф и возместить судебные расходы. В итоге судебная коллегия по гражданским делам областного суда решила, что предприниматель вернет заказчику 291 000 рублей и заберет некачественную мебель.А вот видеоверсия новостей недели: