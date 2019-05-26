Неделя 48
сегодня, 08:00
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно
Итоги недели.
Главная новость этой недели - эта: «Самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области». Так решил комитет по госустройству областного Совета, который должен был рассмотреть три законопроекта, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Депутаты проголосовали за законопроект спикера областного Совета, который кастрировал текст, убрав из него возможность самовыдвижения. Теперь этот законопроект будет представлен сессии областного Совета. И нет никаких причин сомневаться, что в такой редакции его и примут.
В итоге врио губернатора Игорь Артамонов, ранее подчеркивавший свою внепартийность, вынужден пойти на выборы под синим знаменем с изображением медведя (см. «Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти на выборы от «Единой России»).
А чем прошлая неделя запомнилась горожанам?
Мало записаться на прием к врачу - надо до него еще дожить
В понедельник по соцсетям разошлись фотографии из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №5», на которых толпа людей стоит в очереди к окошкам регистратуры. И приписка - очередь к врачам тут занимают с 4 часов утра.
Чтобы получить достоверную информацию, утром следующего дня мы отправились к поликлинике. Оказалось, что «В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра». В очереди жаловались на то, что попасть в день обращения даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах (в поликлинике не достает 10 врачей-терапевтов - каждый из врачей работает за двух) очень трудно. Многие говорили о сбоях электронного оборудования, которое ломается или зависает.
«В поликлинике №5 подготовили план по ликвидации очередей». Впрочем, даже если все пункты этого плана будут выполнены, и к осени тут появятся еще два терапевта, это не устранит кадрового дефицита, а, значит, и очередей.
Некоторые липчане вообще забили на официальную медицину. Они и сами по больницам не ходят, и детей своих врачам не показывают. У одних таких родителей 16 мая муниципальное управление опеки и попечительства изъяло девочек двух и шести лет. Спустя неделю находящихся в городской детской больнице детишек посетила и.о. главы Липецка, а после сходила к их папе и маме. Об итогах этих визитов читайте в публикации: «Евгения Уваркина побывала в логове липецкой девочки-маугли».
А врио губернатора на этой неделе побывал в АО «Липецккурорт». Положительного впечатления экскурсия по санаторию на врио не произвела.
- Картина печальная, - резюмировал Игорь Артамонов (см. «Липецкий санаторий может сменить собственника»).
Ёж птица гордая - не пнёшь, не полетит
На этой неделе, кстати, Игорь Артамонов отметился рядом иных заявлений, много говорящих о нем как о человеке и организаторе.
Так, на очередной встрече с обманутыми дольщиками глава региона прямо в глаза Андрею Шевелеву, руководителю самой долгоиграющей липецкой стройки, дома по улице 50 лет НЛМК, который возводят вот уже 15 лет (!) сказал, что предложенный тем проект завершения строительства - блеф (см. «Игорь Артамонов: «Не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул»).
А на заседании областной администрации Игорь Артамонов сказал страшные для любого чиновника слова: «Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения».
Реплика была брошена начальнику областного управления ЖКХ Елене Бадулиной, которая рассказывала о новых подходах к благоустройству. Как выяснилось, первое, что сделали в управлении, - создали еще одну бюрократическую структуру, региональный Центр компетенций по вопросам городской среды! Перепало и главам районных администраций, которым Артамонов велел прекратить тешить амбиции, тратя направо и налево целевые бюджетные средства. А их будет немало: на пятилетний бюджет развития территорий выделяется без малого 2,7 млрд рублей. Поэтому чиновников просят активно разрабатывать действительно востребованные населением проекты благоустройства общественных пространств.
А в минувшую пятницу на Дне предпринимателя врио губернатора призвал начинающих бизнесменов генерировать идеи, вкладываться в производство, становиться резидентами региональных особых экономических зон, не делать чужую работу и уметь делегировать полномочия (см. «Игорь Артамонов: «Не надо вешать на меня всех обезьян!»).
Каждый заблуждается в меpу своих возможностей
В Липецке не утихают страсти вокруг строительства двух 24-этажных «свечек» в переулке Яблочкина даже после того, как и.о. главы Липецка Евгения Уваркина создала рабочую группу по разрешению конфликта между застройщиком и жителями квартала, где должен появиться ЖК «Авангард».
На этой неделе, очевидно, с оглядкой на ситуацию в Екатеринбурге (где горожане отметились протестами против строительства в сквере очередной церкви), в проблематику высоток активно вникли руководители городской и областной власти, а также силовики и прокуратура.
Вначале «Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1».
- Ваши замечания по итогам предыдущей встречи переданы представителям компании-застройщика. Определены сроки устранения недоработок. Если этого не случится, далее последует обращение в суд. Ситуация с вашим домом находится на постоянном контроле администрации города. Один на один с имеющимися проблемами вас никто не оставит, - заверила активистов и.о. главы Липецка.
На следующий день с разгневанными людьми встретились члены депутатской комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета (см. «Администрации Липецка потом придется решать проблем на миллиард рублей»). Ирина Ганус, Владимир Овчинников, инвалид-колясочник Михаил Ларионов еще раз озвучили свои претензии к застройщику и администрации Липецка. Они заявили, что жители этого района и без того испытывают множество проблем. Здесь изношены канализационные, водопроводные и тепловые сети. Тут узкие убитые дороги без тротуаров. Возведение здесь двух 25-этажных высоток осложнит жизнь в квартале до крайности.
А потом инициативная группа жильцов в мэрии встретилась с представителями фирмы-застройщика и «генералитетом» региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. По словам главы Игоря Артамонова, он решил участвовать во встрече из-за зашедшей в тупик ситуации. Мол, нет света в конце туннеля! А получилось так потому, что застройщик не смог ни в чем убедить жителей района, который он уплотняет 25-этажными башнями.
- В качестве иного примера приведу Быханов сад, где постоянно идут встречи с горожанами. Такой подход, кстати, должен стать нормой нашей жизни. Мы все должны делать с учетом пожеланий людей. Сегодня мы послушаем правоохранительные органы, экспертов и наметим путь, который приведет к решениям проблемы в правовом поле. Моя задача - не допустить беззакония, анархии, беспредела, волнений и недопонимания. Этого нам не надо. А ситуация сложилась нехорошая. Мне она не нравится.
Люди просили одного: приостановить на время разных проверок строительство высоток. В ответ врио губернатора пообещал: «Если увижу юридический шанс на приостановку работ, я за него зацеплюсь».
Следующая встреча чиновников и общественников, по инициативе прокурора области Константина Кожевникова, состоится 31 мая. Прямо на стройплощадке. В последний день реагирования застройщика на предписания областной инспекции государственного строительного надзора.
К транспортному коллапсу будьте готовы!
Завтра утром живущие в юго-западном районе Липецка горожане столкнутся с заторами на дорогах. Так начнется первый рабочий понедельник в Липецке, где наглухо перекроют проспект Победы от памятника Танкистам до автовокзала.
На этом участке проспекта проезжую часть расширят до трех полос в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи квадратных метров тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тысячи квадратных метров разметки…
На этой неделе в мэрии было несколько совещаний по реконструкции проспекта Победы.
«Константин Власов: «Проспект Победы мы перекроем на три летних месяца». Сделано это будет для того, чтобы возобновить движение автотранспорта к 1 сентября.
- Улицы Меркулова, Стаханова и Индустриальная станут дублерами проспекта Победы. К 26 мая все эти дороги будут отремонтированы. Общественный транспорт, в основном, пойдёт по улице Меркулова. Если мы увидим, что пропускная способность улицы Меркулова недостаточна, перераспределим трафик пассажирского транспорта на улицу Стаханова. Мы будем очень внимательно мониторить всю дорожную ситуацию, - подчеркнул Константин Власов (см. «Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы»).
Константин Власов попросил живущих в спальных районах Липецка горожан заложить в свои графики «Плюс 30-60 минут на дорогу на работу и обратно».
Кстати, еще одну капитально ремонтируемую улицу - Космонавтов, к счастью, не будут перекрывать на время работ.
Напомним, что дороги Липецка в этом году нам отремонтируют иногородние подрядчики: проспект Победы (первую очередь - от танка до автовокзала) и улицу Космонавтов сделает московская ООО ТК «Руслан-1», 16 других улиц - воронежское ООО «Дорожник».
Ну и ну!
33 043 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области по итогам января-марта. «Статистики: реальная зарплата липчан начала расти».
Читатели GOROD48 не поверили знающим все и вся статистикам.
Гость: «Сколько же можно врать????!!!! Зарплата сварщика 6 разряда 25000! не говоря уж о других специальностях...».
Чип: «Какой и чей доход вырос - вопрос . Нам с телека втирали, что топливо зависит от мировых цен на нефть, нефть упала, а цена осталась. Доллар 65.50, вы люди с зарплатой 30000 т.р получаете 15 у.е. в день. А в евро и того меньше, вы нищие. Т.е работающие сами зарабатывают на пропитание да ещё и государству в виде налога отстёгивают».
Одичалый: «Этот блуд с реально-нереальными зарплатами закончится только тогда, когда будет введена минимальная почасовая оплата труда».
Между тем Липецкий горсовет опубликовал данные о доходах депутатов за 2018 год. Самой богатой стала индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов стройинструментов, член депутатской фракции «Единая Россия» Вера Урываева. Она отчиталась о доходах в размере 15,7 млн рублей. В ее собственности также значатся 11 земельных участков (полностью и в долевом участии), два жилых дома, три квартиры - также полностью или в долевом участии, дача, семь жилых и нежилых помещений, легковой автомобиль Porsche cayenne.
Кто же из депутатов самый бедный? Выяснилось, что «Коммунист не из КПРФ заработал меньше всех в горсовете». Первый секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», неработающий Вадим Трофимов, задекларировал всего 48 тысяч рублей годового дохода и отсутствие в собственности какого-либо недвижимого или движимого имущества. То есть в месяц депутат зарабатывал, в среднем, 4000 рублей.
Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в краже 200 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой. Подозреваемая в краже сама является потерпевшей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар (см. «Собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже!»).
«Липчанин потребовал 5,8 млн рублей за косую кухню». Мужчина заказал у предпринимателя изготовление мебели 265 тысяч рублей, но получил некондицию. Липчанин решил в суде защитить свои права как потребитель. И зарядил иск на огромную сумму, потребовав вернуть деньги выпаченные за кухонную мебель, взыскать с предпринимателя неустойку в 5 827 500 рублей, 50 000 компенсации морального вреда, штраф и возместить судебные расходы. В итоге судебная коллегия по гражданским делам областного суда решила, что предприниматель вернет заказчику 291 000 рублей и заберет некачественную мебель.
А вот видеоверсия новостей недели:
В итоге врио губернатора Игорь Артамонов, ранее подчеркивавший свою внепартийность, вынужден пойти на выборы под синим знаменем с изображением медведя (см. «Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти на выборы от «Единой России»).
А чем прошлая неделя запомнилась горожанам?
Мало записаться на прием к врачу - надо до него еще дожить
В понедельник по соцсетям разошлись фотографии из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №5», на которых толпа людей стоит в очереди к окошкам регистратуры. И приписка - очередь к врачам тут занимают с 4 часов утра.
Чтобы получить достоверную информацию, утром следующего дня мы отправились к поликлинике. Оказалось, что «В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра». В очереди жаловались на то, что попасть в день обращения даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах (в поликлинике не достает 10 врачей-терапевтов - каждый из врачей работает за двух) очень трудно. Многие говорили о сбоях электронного оборудования, которое ломается или зависает.
«В поликлинике №5 подготовили план по ликвидации очередей». Впрочем, даже если все пункты этого плана будут выполнены, и к осени тут появятся еще два терапевта, это не устранит кадрового дефицита, а, значит, и очередей.
Некоторые липчане вообще забили на официальную медицину. Они и сами по больницам не ходят, и детей своих врачам не показывают. У одних таких родителей 16 мая муниципальное управление опеки и попечительства изъяло девочек двух и шести лет. Спустя неделю находящихся в городской детской больнице детишек посетила и.о. главы Липецка, а после сходила к их папе и маме. Об итогах этих визитов читайте в публикации: «Евгения Уваркина побывала в логове липецкой девочки-маугли».
А врио губернатора на этой неделе побывал в АО «Липецккурорт». Положительного впечатления экскурсия по санаторию на врио не произвела.
- Картина печальная, - резюмировал Игорь Артамонов (см. «Липецкий санаторий может сменить собственника»).
Ёж птица гордая - не пнёшь, не полетит
На этой неделе, кстати, Игорь Артамонов отметился рядом иных заявлений, много говорящих о нем как о человеке и организаторе.
Так, на очередной встрече с обманутыми дольщиками глава региона прямо в глаза Андрею Шевелеву, руководителю самой долгоиграющей липецкой стройки, дома по улице 50 лет НЛМК, который возводят вот уже 15 лет (!) сказал, что предложенный тем проект завершения строительства - блеф (см. «Игорь Артамонов: «Не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул»).
А на заседании областной администрации Игорь Артамонов сказал страшные для любого чиновника слова: «Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения».
Реплика была брошена начальнику областного управления ЖКХ Елене Бадулиной, которая рассказывала о новых подходах к благоустройству. Как выяснилось, первое, что сделали в управлении, - создали еще одну бюрократическую структуру, региональный Центр компетенций по вопросам городской среды! Перепало и главам районных администраций, которым Артамонов велел прекратить тешить амбиции, тратя направо и налево целевые бюджетные средства. А их будет немало: на пятилетний бюджет развития территорий выделяется без малого 2,7 млрд рублей. Поэтому чиновников просят активно разрабатывать действительно востребованные населением проекты благоустройства общественных пространств.
А в минувшую пятницу на Дне предпринимателя врио губернатора призвал начинающих бизнесменов генерировать идеи, вкладываться в производство, становиться резидентами региональных особых экономических зон, не делать чужую работу и уметь делегировать полномочия (см. «Игорь Артамонов: «Не надо вешать на меня всех обезьян!»).
Каждый заблуждается в меpу своих возможностей
В Липецке не утихают страсти вокруг строительства двух 24-этажных «свечек» в переулке Яблочкина даже после того, как и.о. главы Липецка Евгения Уваркина создала рабочую группу по разрешению конфликта между застройщиком и жителями квартала, где должен появиться ЖК «Авангард».
На этой неделе, очевидно, с оглядкой на ситуацию в Екатеринбурге (где горожане отметились протестами против строительства в сквере очередной церкви), в проблематику высоток активно вникли руководители городской и областной власти, а также силовики и прокуратура.
Вначале «Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1».
- Ваши замечания по итогам предыдущей встречи переданы представителям компании-застройщика. Определены сроки устранения недоработок. Если этого не случится, далее последует обращение в суд. Ситуация с вашим домом находится на постоянном контроле администрации города. Один на один с имеющимися проблемами вас никто не оставит, - заверила активистов и.о. главы Липецка.
На следующий день с разгневанными людьми встретились члены депутатской комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета (см. «Администрации Липецка потом придется решать проблем на миллиард рублей»). Ирина Ганус, Владимир Овчинников, инвалид-колясочник Михаил Ларионов еще раз озвучили свои претензии к застройщику и администрации Липецка. Они заявили, что жители этого района и без того испытывают множество проблем. Здесь изношены канализационные, водопроводные и тепловые сети. Тут узкие убитые дороги без тротуаров. Возведение здесь двух 25-этажных высоток осложнит жизнь в квартале до крайности.
А потом инициативная группа жильцов в мэрии встретилась с представителями фирмы-застройщика и «генералитетом» региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. По словам главы Игоря Артамонова, он решил участвовать во встрече из-за зашедшей в тупик ситуации. Мол, нет света в конце туннеля! А получилось так потому, что застройщик не смог ни в чем убедить жителей района, который он уплотняет 25-этажными башнями.
- В качестве иного примера приведу Быханов сад, где постоянно идут встречи с горожанами. Такой подход, кстати, должен стать нормой нашей жизни. Мы все должны делать с учетом пожеланий людей. Сегодня мы послушаем правоохранительные органы, экспертов и наметим путь, который приведет к решениям проблемы в правовом поле. Моя задача - не допустить беззакония, анархии, беспредела, волнений и недопонимания. Этого нам не надо. А ситуация сложилась нехорошая. Мне она не нравится.
Люди просили одного: приостановить на время разных проверок строительство высоток. В ответ врио губернатора пообещал: «Если увижу юридический шанс на приостановку работ, я за него зацеплюсь».
Следующая встреча чиновников и общественников, по инициативе прокурора области Константина Кожевникова, состоится 31 мая. Прямо на стройплощадке. В последний день реагирования застройщика на предписания областной инспекции государственного строительного надзора.
К транспортному коллапсу будьте готовы!
Завтра утром живущие в юго-западном районе Липецка горожане столкнутся с заторами на дорогах. Так начнется первый рабочий понедельник в Липецке, где наглухо перекроют проспект Победы от памятника Танкистам до автовокзала.
На этом участке проспекта проезжую часть расширят до трех полос в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи квадратных метров тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тысячи квадратных метров разметки…
На этой неделе в мэрии было несколько совещаний по реконструкции проспекта Победы.
«Константин Власов: «Проспект Победы мы перекроем на три летних месяца». Сделано это будет для того, чтобы возобновить движение автотранспорта к 1 сентября.
- Улицы Меркулова, Стаханова и Индустриальная станут дублерами проспекта Победы. К 26 мая все эти дороги будут отремонтированы. Общественный транспорт, в основном, пойдёт по улице Меркулова. Если мы увидим, что пропускная способность улицы Меркулова недостаточна, перераспределим трафик пассажирского транспорта на улицу Стаханова. Мы будем очень внимательно мониторить всю дорожную ситуацию, - подчеркнул Константин Власов (см. «Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы»).
Константин Власов попросил живущих в спальных районах Липецка горожан заложить в свои графики «Плюс 30-60 минут на дорогу на работу и обратно».
Кстати, еще одну капитально ремонтируемую улицу - Космонавтов, к счастью, не будут перекрывать на время работ.
Напомним, что дороги Липецка в этом году нам отремонтируют иногородние подрядчики: проспект Победы (первую очередь - от танка до автовокзала) и улицу Космонавтов сделает московская ООО ТК «Руслан-1», 16 других улиц - воронежское ООО «Дорожник».
Ну и ну!
33 043 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области по итогам января-марта. «Статистики: реальная зарплата липчан начала расти».
Читатели GOROD48 не поверили знающим все и вся статистикам.
Гость: «Сколько же можно врать????!!!! Зарплата сварщика 6 разряда 25000! не говоря уж о других специальностях...».
Чип: «Какой и чей доход вырос - вопрос . Нам с телека втирали, что топливо зависит от мировых цен на нефть, нефть упала, а цена осталась. Доллар 65.50, вы люди с зарплатой 30000 т.р получаете 15 у.е. в день. А в евро и того меньше, вы нищие. Т.е работающие сами зарабатывают на пропитание да ещё и государству в виде налога отстёгивают».
Одичалый: «Этот блуд с реально-нереальными зарплатами закончится только тогда, когда будет введена минимальная почасовая оплата труда».
Между тем Липецкий горсовет опубликовал данные о доходах депутатов за 2018 год. Самой богатой стала индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов стройинструментов, член депутатской фракции «Единая Россия» Вера Урываева. Она отчиталась о доходах в размере 15,7 млн рублей. В ее собственности также значатся 11 земельных участков (полностью и в долевом участии), два жилых дома, три квартиры - также полностью или в долевом участии, дача, семь жилых и нежилых помещений, легковой автомобиль Porsche cayenne.
Кто же из депутатов самый бедный? Выяснилось, что «Коммунист не из КПРФ заработал меньше всех в горсовете». Первый секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», неработающий Вадим Трофимов, задекларировал всего 48 тысяч рублей годового дохода и отсутствие в собственности какого-либо недвижимого или движимого имущества. То есть в месяц депутат зарабатывал, в среднем, 4000 рублей.
Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в краже 200 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой. Подозреваемая в краже сама является потерпевшей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар (см. «Собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже!»).
«Липчанин потребовал 5,8 млн рублей за косую кухню». Мужчина заказал у предпринимателя изготовление мебели 265 тысяч рублей, но получил некондицию. Липчанин решил в суде защитить свои права как потребитель. И зарядил иск на огромную сумму, потребовав вернуть деньги выпаченные за кухонную мебель, взыскать с предпринимателя неустойку в 5 827 500 рублей, 50 000 компенсации морального вреда, штраф и возместить судебные расходы. В итоге судебная коллегия по гражданским делам областного суда решила, что предприниматель вернет заказчику 291 000 рублей и заберет некачественную мебель.
А вот видеоверсия новостей недели: