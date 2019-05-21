Липецкий санаторий может сменить собственника

Как превратить липецкий санаторий в центр оздоровительного туризма обсуждали сегодня на выездном совещания. Встреча, которую провел врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, собрала руководителей города, профильных структурных подразделений обеих администраций, АО «Липецккурорт» и депутатов горсовета.

Как сообщил член совета директоров санатория Иван Дедяев, в среднем стоимость путевки — 1700 рублей в день. За год здесь успевают отдохнуть около пяти тысяч человек. Из них около 25% - льготники. Собравшиеся посетили отделения водо- и грязелечения, осмотрели территорию санатория. Положительного впечатления экскурсия по санаторию на участников совещания не произвела.



- Либо вы будете приводить все в порядок, либо мы будем бомбардировать вас предписаниями. На сегодняшний день вы используете собственность неэффективно, — заметил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.



Генеральный директор АО «Липецккурорт» Виктор Суворченков рассказал, что санаторий существует только на заработанные деньги. В последнее время за счет собственных средств удалось привести в порядок центральные аллеи, обновить входную группу, оборудовать пандус, удобнее расположить отделение для граждан, перенесших инсульт.



Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина отметила, что мощным ресурсом для дальнейшего развития санатория может стать государственное-частное партнерство.



По словам Ивана Дедяева, руководством АО «Липецккурорт» ведется активная работа по поиску инвесторов. Однако положительных результатов она пока не дала.



- Картина печальная. И все же главное – здесь есть крепкий штат грамотных специалистов. Нужен крупный серьезный инвестор. Если профсоюзы, в собственности которых находится санаторий, не найдут его сами, мы будем выходить на руководство страны с предложением сменить неэффективного собственника, — подытожил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.



Также, как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания посетили территорию центрального пляжа, обсудили судьбу здания бывшего ресторана «Фрегат» и «Зеленого острова», расположенного в русле реки Воронеж. В текущем году в рамках Национального проекта «Экология» по заказу регионального управления экологии и природных ресурсов будут завершены работы по его экологической реабилитации. В частности проектной документацией предусмотрено удаление сорной растительности и планировка территории «Зеленого острова». За счет намыва донных отложений будет поднят уровень острова, что должно предотвратить угрозу его затопления. В результате планировки будет сформирован участок для реализации на нем мероприятий по рекреационному развитию «Зеленого острова».



фото пресс-службы администрации Липецка.

