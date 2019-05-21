Общество

58 минут назад

Липецкий санаторий может сменить собственника

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#благоустройство #санаторий Липецк
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Липецкий санаторий может сменить собственника

Как превратить липецкий санаторий в центр оздоровительного туризма обсуждали сегодня на выездном совещания. Встреча, которую провел врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, собрала руководителей города, профильных структурных подразделений обеих администраций, АО «Липецккурорт» и депутатов горсовета. 

Как сообщил член совета директоров санатория Иван Дедяев, в среднем стоимость путевки — 1700 рублей в день. За год здесь успевают отдохнуть около пяти тысяч человек. Из них около 25% - льготники. Собравшиеся посетили отделения водо- и грязелечения, осмотрели территорию санатория. Положительного впечатления экскурсия по санаторию на участников совещания не произвела.

- Либо вы будете приводить все в порядок, либо мы будем бомбардировать вас предписаниями. На сегодняшний день вы используете собственность неэффективно, — заметил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

Генеральный директор АО «Липецккурорт» Виктор Суворченков рассказал, что санаторий существует только на заработанные деньги. В последнее время за счет собственных средств удалось привести в порядок центральные аллеи, обновить входную группу, оборудовать пандус, удобнее расположить отделение для граждан, перенесших инсульт.

Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина отметила, что мощным ресурсом для дальнейшего развития санатория  может стать государственное-частное партнерство.

По словам Ивана Дедяева, руководством АО «Липецккурорт» ведется активная работа по поиску инвесторов. Однако положительных результатов она пока не дала.

- Картина печальная. И все же главное – здесь есть крепкий штат грамотных специалистов. Нужен крупный серьезный инвестор. Если профсоюзы, в собственности которых находится санаторий, не найдут его сами, мы будем выходить на руководство страны с предложением сменить неэффективного собственника, — подытожил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

Также, как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания посетили территорию центрального пляжа, обсудили судьбу здания бывшего ресторана «Фрегат» и «Зеленого острова», расположенного в русле реки Воронеж. В текущем году в рамках Национального проекта «Экология» по заказу регионального управления экологии и природных ресурсов будут завершены работы по его экологической реабилитации. В частности проектной документацией предусмотрено удаление сорной растительности и планировка территории «Зеленого острова». За счет намыва донных отложений будет поднят уровень острова, что должно предотвратить угрозу его затопления. В результате планировки будет сформирован участок для реализации на нем мероприятий по рекреационному развитию «Зеленого острова».

фото пресс-службы администрации Липецка.
23 1508
#благоустройство #санаторий Липецк
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Комментарии (23)

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Курортник

5 минут назад
Этот как на каторгу в центре и есть раздолбай Дедяев, Который только бабло стрижет и нихрена не делает для благоустройства санатория. А человек в белом халате (как и полагается главному врачу лечебного учреждения ) идет за Артамоновым. И благодаря таким людям как Суворченков санаторий еще функционирует и людей лечит. Позор Дедяеву, .Вон из совета директоров! Знаю его еще по Стинолу , баран бараном.
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негодяй

7 минут назад
Да ,похоже хотят растащить то, что не успели при бывшей администрации,это очень хреново! Осенью за кого угодно ,только не за пуделя!
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гость

10 минут назад
там и у другой кривые
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Это,что

11 минут назад
Идут на секс вечеринку?
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Не , Серёга Зверев-

13 минут назад
Кто нам пудрит мозги?, тоже не фонтан.
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Кто нам пудрит мозги?

14 минут назад
И ведь есть у кого поучиться, как надо стильно и по-деловому одеваться. Посмотри, Катэ, на впереди идущую, не можешь иметь свой стиль, так хотя бы скопируй.
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Kot Begemot

20 минут назад
Белокопытова - образец дурновкусия. Этот костюм просто адский трэшак!
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Петровский рынок

21 минуту назад
Синие пижамы в клеточку недорого! Работаем ежедневно
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Снимите это немедленно!

24 минуты назад
Должен же быть какой-то, хотя бы минимальный дресс-код! Или там на загривке лейбл какой нашит, а мы, дураки, не понимаем в моде! Судя по ней, ЗАПЕРЕД МОДЫ идет девка!
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Катец - просто капец!

28 минут назад
Ну какая она вице? Кто ее станет уважать? И внешность, и одежда санитарки травматологического отделения больницы! Неужели папик ейный, имея такие деньжищи (да и она сама неплохо * из бюджета), не может нанять доче СТИЛИСТА? То в красных комиссарских штанах появится на площади Ленина, то в этом наряде. Как бельмо на глазу. Неужели Уваркина оставит подле себя это Недоразумение?
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