Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»

Инцидент произошел в Усманском округе.

После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе, сообщается в социальных сетях губернатора и правительства Липецкой области.В сообщении отмечено, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.«На месте работают оперативные службы», — уточняют в пресс-службе правительства.Также отметим, что с 4:10 до 7:16 по данным официального канала оповещения Липецкой области, вводился красный уровень угрозы атаки БПЛА. На данный момент остается «Желтый».