Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Инцидент произошел в Усманском округе.
В сообщении отмечено, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
«На месте работают оперативные службы», — уточняют в пресс-службе правительства.
Также отметим, что с 4:10 до 7:16 по данным официального канала оповещения Липецкой области, вводился красный уровень угрозы атаки БПЛА. На данный момент остается «Желтый».
