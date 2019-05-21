Общество
10 минут назад
«Журналиста GOROD48 удивило наличие доврачебного кабинета и фельдшера»
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В поликлинике №5 на наш утренний репортаж ответили пространным списком мер по улучшению деятельности медучреждения.
Сегодня утром корреспондент GOROD48 побывал в липецкой поликлинике №5 и описал то, что увидел. А увидел он 62-летнего мужчину, который, чтобы уж наверняка получить талон к нужному ему врачу, пришел к ее дверям в 5.00. А к 6.45, когда к поликлинике пришел наш корреспондент, у ее закрытого входа ждали встречи с врачами 30 человек. В очереди жаловались на то, что в день обращения в поликлинику трудно попасть даже к участковому терапевту, не говоря уже об узких специалистах. Многие винят администрацию лечебного учреждения в сбоях электронного оборудования, которое ломается или зависает. И, кстати, выдающий талончики терминал с утра так и не заработал.
Главный врач поликлиники рассказала GOROD48 о том, что делается в лечебном учреждении для ее пополнения терапевтами (сейчас тут - 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь участковых). Выходит, один врач работает за двоих. С точки зрения главного врача, волноваться больным людям не стоит: «за 14 дней после обращения в регистратуру или по записи в электронной очереди к врачам попадают, согласно российском законодательству, все желающие».
Очевидно, такой репортаж показался чиновникам от медицины тенденциозным. И сегодня к вечеру в редакцию GOROD48 из поликлиники №5 пришло пространное письмо.
Из сообщения следует, что поликлиника обслуживает 35 тысяч горожан и что в ней работают семь терапевтов, два врача-невролога, кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, два хирурга и два врача-совместителя: травматолог и инфекционист.
«Возросшая в последнее время очередность на получение медицинских услуг объясняется рядом объективных причины. Во-первых, в текущем году кратно увеличились объемы профилактической работы в рамках реализации соответствующих федеральных программ. Так, если первоначально на 2019 год планировалось охватить диспансеризацией около 7000 человек, теперь же в связи с новым порядком диспансеризации взрослого населения объем вырос до 12 000 человек, соответственно, больше пациентов нуждается в консультациях врачей-специалистов. Во-вторых, сохраняет остроту кадровый дефицит. На сегодняшний день в поликлинике не достает 10 врачей-терапевтов. По данным хронометража, в утренние часы в регистратуре поликлиники пациенты проводят от 30 до 50 минут времени».
То есть провести пожилому больному 50 минут просто в ожидании талона - это нормально?
«Журналиста GOROD48 удивило наличие доврачебного кабинета и фельдшера - но это общепринятая практика, позволяющая оказать необходимую неотложную помощь пациенту, который в ней нуждается, и рационально организовать прием врачей-терапевтов. Если после осмотра фельдшера пациенту требуется и консультация врача - он получит ее незамедлительно».
С целью сокращения очередности тут разработаны 13 мероприятий технологии «Бережливая поликлиника». Например, уже к сентябрю на работу выйдут еще два терапевта. Что ж, это очень важно, согласны, и об этом мы писали в утреннем репортаже. Писали мы и о «Книге жалоб и предложений», которая по модному называется фидбэком. Правда, на большой доске с листами ватмана, на которой пациент может написать что угодно, кроме благодарностей врачам или проклятий в адрес регистратуры нет ничего полезного. Впрочем, если эту новомодную технологию чиновники Минздрава списали у японцев, то было бы неплохо взять у страны Восходящего Солнца еще одну затею: резиновую куклу, на которой можно сорвать свой гнев. Думаем, такая «груша» для снятия стресса будет пользоваться популярностью как у пациентов, так и у медиков. Только тогда их должно быть две - одна кукла, одетая в белый халат, для людей, вторая, представляющая собой занудного пациента, для медперсонала.
Если без шуток, то администрация поликлиники взяла на себя ряд действительно полезных обязательств. Например, постоянно контролировать работу регистратуры, лаборатории, ведущих амбулаторный прием врачей. Также полезным было бы «синхронизировать работу всех электронных информационных носителей, находящихся в зоне регистратуры (отладить работу всех информационных табло вызова к окнам, установить на оптимальную громкость систему голосового вызова пациентов)».
А вот и другие полезные мысли организаторов оказания липчанам медицинских услуг. Так, в поликлинике желают в часы максимального потока пациентов пустить в народ утром дополнительного дежурного администратора для работы с посетителями. Также медики обещают улучшить логистику работы картохранилища для синхронизации с работой медицинских регистраторов и освободить тех из них, кто работает у окна с пациентами, от рутины - работ с картами больных и ответов на телефонные звонки. Есть и спорный момент: медики считают, что пациент не должен сам носить свою карту к врачу, и для этого в «часы-пик» в поликлинике появятся две «картоноши». Но каждый пациент имеет право знать и свой диагноз, и то, что записано в его карте, и то, как его лечат не на бумаге (а такие случае были и о них в свое время писал GOROD48), а на самом деле.
И еще. В начале апреля во время Open Innovations Startup Tour, организованного Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум», корреспондент GOROD48 познакомился с двумя доцентами Липецкого техуниверситета, работающими на кафедре автоматизации систем управления. Владимир Алексеев и Павел Домашнев разработали и уже внедрили в одном из частных медцентров Липецка систему прохождения медосмотров без привычной очереди к узким специалистам. Молодые ученые рассказали, что их программа позволяет записанному на медосмотр человеку не сидеть в очередях у каждой двери. Алгоритм похож на упорядоченное броуновское движение - все ходят по кабинетам по вызову специалистов, лишь однажды зарегистрировавшись в системе. Такого проекта в открытом доступе нет. А значит, это липецкое ноу-хау. Есть одно но: эта разработка оказалась не интересной чиновникам от медицины, хотя она относительно недорога: до 300 тысяч рублей на поликлинику или больницу.
Почему так?
Администрация поликлиники обещает еще ряд новаций на самом главном направлении: амбулаторном приеме. Итак, «Бережливая поликлиника» предполагает, что заведующие отделениями не реже одного раза в полчаса будут контролировать отставание приёма от записи в информационной системе «КВАЗАР» у врачей отделения. Их глазами и ушами станут медсестры: в случае отставания приема более чем на 30 минут они будут сообщать о причинах заведующему отделением. В свою очередь, завотделением будет принимать «зависших» пациентов сам либо перенаправлять к другому врачу отделения.
А еще в поликлинике озаботились обратной связью с пациентами. В самое ближайшее время в соцсетях появится официальная страничка поликлиники с некими живыми новостями и возможностью медиков реагировать на комментарии и отвечать на вопросы.
Главный врач поликлиники рассказала GOROD48 о том, что делается в лечебном учреждении для ее пополнения терапевтами (сейчас тут - 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь участковых). Выходит, один врач работает за двоих. С точки зрения главного врача, волноваться больным людям не стоит: «за 14 дней после обращения в регистратуру или по записи в электронной очереди к врачам попадают, согласно российском законодательству, все желающие».
Очевидно, такой репортаж показался чиновникам от медицины тенденциозным. И сегодня к вечеру в редакцию GOROD48 из поликлиники №5 пришло пространное письмо.
Из сообщения следует, что поликлиника обслуживает 35 тысяч горожан и что в ней работают семь терапевтов, два врача-невролога, кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, два хирурга и два врача-совместителя: травматолог и инфекционист.
«Возросшая в последнее время очередность на получение медицинских услуг объясняется рядом объективных причины. Во-первых, в текущем году кратно увеличились объемы профилактической работы в рамках реализации соответствующих федеральных программ. Так, если первоначально на 2019 год планировалось охватить диспансеризацией около 7000 человек, теперь же в связи с новым порядком диспансеризации взрослого населения объем вырос до 12 000 человек, соответственно, больше пациентов нуждается в консультациях врачей-специалистов. Во-вторых, сохраняет остроту кадровый дефицит. На сегодняшний день в поликлинике не достает 10 врачей-терапевтов. По данным хронометража, в утренние часы в регистратуре поликлиники пациенты проводят от 30 до 50 минут времени».
То есть провести пожилому больному 50 минут просто в ожидании талона - это нормально?
«Журналиста GOROD48 удивило наличие доврачебного кабинета и фельдшера - но это общепринятая практика, позволяющая оказать необходимую неотложную помощь пациенту, который в ней нуждается, и рационально организовать прием врачей-терапевтов. Если после осмотра фельдшера пациенту требуется и консультация врача - он получит ее незамедлительно».
С целью сокращения очередности тут разработаны 13 мероприятий технологии «Бережливая поликлиника». Например, уже к сентябрю на работу выйдут еще два терапевта. Что ж, это очень важно, согласны, и об этом мы писали в утреннем репортаже. Писали мы и о «Книге жалоб и предложений», которая по модному называется фидбэком. Правда, на большой доске с листами ватмана, на которой пациент может написать что угодно, кроме благодарностей врачам или проклятий в адрес регистратуры нет ничего полезного. Впрочем, если эту новомодную технологию чиновники Минздрава списали у японцев, то было бы неплохо взять у страны Восходящего Солнца еще одну затею: резиновую куклу, на которой можно сорвать свой гнев. Думаем, такая «груша» для снятия стресса будет пользоваться популярностью как у пациентов, так и у медиков. Только тогда их должно быть две - одна кукла, одетая в белый халат, для людей, вторая, представляющая собой занудного пациента, для медперсонала.
Если без шуток, то администрация поликлиники взяла на себя ряд действительно полезных обязательств. Например, постоянно контролировать работу регистратуры, лаборатории, ведущих амбулаторный прием врачей. Также полезным было бы «синхронизировать работу всех электронных информационных носителей, находящихся в зоне регистратуры (отладить работу всех информационных табло вызова к окнам, установить на оптимальную громкость систему голосового вызова пациентов)».
А вот и другие полезные мысли организаторов оказания липчанам медицинских услуг. Так, в поликлинике желают в часы максимального потока пациентов пустить в народ утром дополнительного дежурного администратора для работы с посетителями. Также медики обещают улучшить логистику работы картохранилища для синхронизации с работой медицинских регистраторов и освободить тех из них, кто работает у окна с пациентами, от рутины - работ с картами больных и ответов на телефонные звонки. Есть и спорный момент: медики считают, что пациент не должен сам носить свою карту к врачу, и для этого в «часы-пик» в поликлинике появятся две «картоноши». Но каждый пациент имеет право знать и свой диагноз, и то, что записано в его карте, и то, как его лечат не на бумаге (а такие случае были и о них в свое время писал GOROD48), а на самом деле.
И еще. В начале апреля во время Open Innovations Startup Tour, организованного Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум», корреспондент GOROD48 познакомился с двумя доцентами Липецкого техуниверситета, работающими на кафедре автоматизации систем управления. Владимир Алексеев и Павел Домашнев разработали и уже внедрили в одном из частных медцентров Липецка систему прохождения медосмотров без привычной очереди к узким специалистам. Молодые ученые рассказали, что их программа позволяет записанному на медосмотр человеку не сидеть в очередях у каждой двери. Алгоритм похож на упорядоченное броуновское движение - все ходят по кабинетам по вызову специалистов, лишь однажды зарегистрировавшись в системе. Такого проекта в открытом доступе нет. А значит, это липецкое ноу-хау. Есть одно но: эта разработка оказалась не интересной чиновникам от медицины, хотя она относительно недорога: до 300 тысяч рублей на поликлинику или больницу.
Почему так?
Администрация поликлиники обещает еще ряд новаций на самом главном направлении: амбулаторном приеме. Итак, «Бережливая поликлиника» предполагает, что заведующие отделениями не реже одного раза в полчаса будут контролировать отставание приёма от записи в информационной системе «КВАЗАР» у врачей отделения. Их глазами и ушами станут медсестры: в случае отставания приема более чем на 30 минут они будут сообщать о причинах заведующему отделением. В свою очередь, завотделением будет принимать «зависших» пациентов сам либо перенаправлять к другому врачу отделения.
А еще в поликлинике озаботились обратной связью с пациентами. В самое ближайшее время в соцсетях появится официальная страничка поликлиники с некими живыми новостями и возможностью медиков реагировать на комментарии и отвечать на вопросы.
95