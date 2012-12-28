Все новости
Происшествия
1055
58 минут назад
1

Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью

Под атакой все еще остается Елец.

Два БПЛА сбиты над Липецкой областью сегодня во время воздушной тревоги. Такие данные приводит Минобороны РФ.

При этом Елец продолжает находиться под атакой беспилотников, сообщил мэр города Вячеслав Жабин. В городе работает ПВО.

«На сейчас известно, что в нескольких многоквартирных домах одного из районов выбиты окна. Обломками БПЛА повреждены несколько автомобилей.

Пострадала одна женщина. Ее жизни ничего не угрожает. Она госпитализирована в травматологию, медики оказывают всю необходимую помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет», — написал глава Ельца в Telegram.

По словам Вячеслава Жабина, после завершения атаки сотрудники городской аварийно-спасательной службы приступят к временному закрытию поврежденных остеклений. После этого специальная комиссия произведет оценку ущерба, а также проработает необходимые меры помощи пострадавшим.

«Призываю сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Прошу оставаться в укрытиях до получения официального сигнала об отмене тревоги. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и немедленно сообщите в экстренные службы по номеру 112», — добавил елецкий мэр.

воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (1)

Сначала новые
Партработник
44 минуты назад
Я не паникую, я в сочах отдыхаю.
Ответить
