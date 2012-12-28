Все новости
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
Красный отменили, жёлтый остался
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Происшествия
665
43 минуты назад

В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна

Комиссия по оценке ущерба начнет работу сегодня. 

Специалисты АСС выполнили работы по временной герметизации повреждённых остеклений, сообщает администрация Ельца.

«Завтра работы будут продолжены. Также завтра начнёт работу специальная комиссия по оценке ущерба. Специалисты обойдут пострадавшие квартиры для проведения осмотра и фиксации повреждений», — отмечено в официальном сообщении.

В случае возникновения вопросов чиновники призывают звонить в экстренные службы по номеру 112.
БПЛА
комиссия
15
1
0
0
2

Комментарии

