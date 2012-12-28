В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна

Комиссия по оценке ущерба начнет работу сегодня.

Специалисты АСС выполнили работы по временной герметизации повреждённых остеклений, сообщает администрация Ельца.«Завтра работы будут продолжены. Также завтра начнёт работу специальная комиссия по оценке ущерба. Специалисты обойдут пострадавшие квартиры для проведения осмотра и фиксации повреждений», — отмечено в официальном сообщении.В случае возникновения вопросов чиновники призывают звонить в экстренные службы по номеру 112.