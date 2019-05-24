Евгения Уваркина побывала в логове липецкой девочки-маугли

Изъятый из антисанитарных условий двухлетний ребенок не говорит ни слова.

Сегодня и.о. главы Липецка Евгения Уваркина посетила семью, из которой 16 мая муниципальное управление опеки и попечительства изъяло девочек двух и шести лет.В полицию в тот день обратились соседи этой семьи, живущей в многоэтажке на улице Индустриальной, обеспокоенные сложившейся ситуацией. По словам неравнодушных липчан, родители детей страдают «синдромом Плюшкина» - под покровом сумерек мужчина и женщина таскают хлам с окрестных мусорок в свою квартиру. Так как хозяева не пустили на порог ни специалистов опеки, ни полицейских, спасатели МЧС срезали двери с петель и увидели на пороге крупного мужчину... в кружевных трусах! Там же в куче хлама нашлись и дети.Девочек тут же поместили на обследование в городскую детскую больницу. А сегодня к ним в бывший санаторий «Восход» наведалась и.о. главы Липецка. Из разговоров с медиками Евгения Уваркина выяснила, что временно изъятый из семьи младший ребенок ни разу не был у врачей: медики не нашли в детских поликлиниках города карточки на ее имя. Физическое состояние малышки не внушает опасения (ну, разве что зафиксирован дефицит веса), чего не скажешь о психике малышки.- Ребенок панически боится воды. Очевидно, что с гигиеной в семье все очень печально. Также девочка не говорит ни слова. При соответствующем воспитании это корректируется. Странно и то, что за все то время, что эта девочка и ее шестилетняя сестра находятся у нас под наблюдением, их ни разу не посетила их мама. Мы спросили, почему? Она ответила, что не желает их травмировать! - сообщила Евгении Уваркиной заведующая первым отделением горбольницы Валентина Куринная.Из больницы Евгения Уваркина поехала в логово липецкой девочки-маугли.В нехорошей квартире неделю назад, как говорит начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева, черт бы ногу сломал. Вчера Ольга Селезнева увидела чуть-чуть иную картину: часть хлама была убрана с проходов. Но качество уборки Евгения Уваркина оценила на «кол».В смрадной четырехкомнатной квартире антисанитария повсюду - таких жирных пауков, которые ползают по потолкам и углам, не встретишь и в дикой природе. В комнатах натасканного с мусорок хлама было столько, что его завалы буквально громоздились до потолка, а в одну из комнат вообще было невозможно войти из-за обилия в ней разных вещей. На кухне столько кастрюль, тарелок, картонок и жестянок, что, кажется, в магазин можно не ходить все лето. Под ногами путаются два котенка, в проходе между комнатами истошно вопит кошка («жалко, умирает животное», - говорит мама находящихся в больнице детей) и где-то еще должен был быть щенок - Ольга Селезнева вчера видела тут песика. Особенно много в квартире старых детских игрушек, которых хватило бы на детский сад.Очевидно, что детей в этой семье любят, но, как сказал классик, странною любовью. Вообще, у мамы из этой семьи есть еще одна дочь, но 10-летнего ребенка забрала на воспитание в Лев-Толстой ее 80-летняя бабушка. В свидетельствах о рождении старшей и средней дочерей в графе «отцовство» стоит прочерк. Только младшая дочь записана на ее отца-предпенсионера. Родители малышки нигде не работают. Задолженность по коммунальным платежам у этой семьи уже превысила 370 тысяч рублей. По словам Ольги Селезневой, они побираются по церквям. Правда, хранительница домашнего очага уверяет власти, что на старшую и среднюю дочь их отцы платят ей по 20 тысяч рублей в месяц. Но это, конечно, неправда. Как неправда и то, что горе-мамаша была в больнице у своих деток.Тут, в злополучной квартире, находилась и член Общественной палаты России Элина Жгутова. Кажется, что даже у ее самых либерально настроенных коллег после просмотра видеозаписей, которые делала Жгутова, изменится мнение о работе мэрии Липецка, представителей которые изначально заподозрили в излишней кровожадности. Следом за Евгенией Уваркиной член ОП РФ упрашивает мать трех детей добровольно пройти психологическое обследование: психика хозяев квартиры явно не в порядке. Но женщина упирается:- Мы нормальные! Нам не надо ничего приписывать!Выйдя из этой квартиры, Евгения Уваркина разводит руками. Будучи мамой шести детей, и.о. главы Липецка признается, что впервые попала в такую ситуацию, когда не знает, что делать. Очевидно, без суда о лишении родителей младшего ребенка родительских прав не обойтись: специалисты управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города уже обратились с соответствующим иском к Фемиде.