Общество
11 минут назад
«Администрации Липецка потом придется решать проблем на миллиард рублей»
Недовольные строительством двух высоток в переулке Яблочкина встретились с депутатами Липецкого горсовета.
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В Липецке не утихают страсти вокруг строительства двух 24-этажных «свечек» в переулке Яблочкина даже после того, как и.о. главы Липецка Евгения Уваркина создала рабочую группу по разрешению конфликта между застройщиком и жителями квартала, где должен появиться ЖК «Авангард».
Вчера, как уже писал GOROD48, Евгения Уваркина на месте встретилась с жителями дома в переулке Балакирева,1 и частного сектора, протестующих против уплотнения. А сегодня с разгневанными людьми встретились члены депутатской комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета.
Ирина Ганус, Владимир Овчинников, инвалид-колясочник Михаил Ларионов еще раз озвучили свои претензии к застройщику и администрации Липецка. Они заявили, что жители этого района, застроенного вперемешку частными домами 50-х годов, особняками и многоэтажками, испытывают из-за градостроительных решений множество проблем. Здесь изношены инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области. Тут узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток приведет к предельной нагрузке на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
дорога к стройке
- Администрации Липецка потом придется решать проблем на миллиард рублей, поскольку на этой территории придется строить детский сад, расширять школу, сооружать иные объекты социальной инфраструктуры, менять коммуникации, расширять дороги. То есть строительство двух высоток частной фирмой аукнется дополнительными бюджетными затратами, сейчас необязательными, - сказал депутатам Михаил Ларионов.
такой двор получили жители дома в переулке Балакирева, 1
Из слов жителей этого района следовало, что они не против появления по соседству новых многоэтажных домов, но не двадцатиэтажных «свечек», а максимум девяти-десятиэтажных домов. Условие одно: законность всех градостроительных процедур под контролем общественности.
Спикер горсовета пообещал донести мнение собравшихся до областных и городских властей.
Кстати, сегодня в 12.30 в администрации Липецка состоится встреча инициативной группы жильцов с и.о. главы города Евгенией Уваркиной и врио главы региона Игорем Артамоновым по вопросу спорной стройки.
Вчера, как уже писал GOROD48, Евгения Уваркина на месте встретилась с жителями дома в переулке Балакирева,1 и частного сектора, протестующих против уплотнения. А сегодня с разгневанными людьми встретились члены депутатской комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета.
Ирина Ганус, Владимир Овчинников, инвалид-колясочник Михаил Ларионов еще раз озвучили свои претензии к застройщику и администрации Липецка. Они заявили, что жители этого района, застроенного вперемешку частными домами 50-х годов, особняками и многоэтажками, испытывают из-за градостроительных решений множество проблем. Здесь изношены инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области. Тут узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток приведет к предельной нагрузке на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
дорога к стройке
- Администрации Липецка потом придется решать проблем на миллиард рублей, поскольку на этой территории придется строить детский сад, расширять школу, сооружать иные объекты социальной инфраструктуры, менять коммуникации, расширять дороги. То есть строительство двух высоток частной фирмой аукнется дополнительными бюджетными затратами, сейчас необязательными, - сказал депутатам Михаил Ларионов.
такой двор получили жители дома в переулке Балакирева, 1
Из слов жителей этого района следовало, что они не против появления по соседству новых многоэтажных домов, но не двадцатиэтажных «свечек», а максимум девяти-десятиэтажных домов. Условие одно: законность всех градостроительных процедур под контролем общественности.
Спикер горсовета пообещал донести мнение собравшихся до областных и городских властей.
Кстати, сегодня в 12.30 в администрации Липецка состоится встреча инициативной группы жильцов с и.о. главы города Евгенией Уваркиной и врио главы региона Игорем Артамоновым по вопросу спорной стройки.