Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
640
28 минут назад
1
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
В квартирах пострадавших домов повреждено остекление.
«Женщина госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации других пострадавших нет», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В городе, по словам губернатора, проводится обследование территории и обезвреживание обломков.
Напомним, во время атаки 4 декабря в промышленной зоне Ельца возник пожар.
0
3
4
14
21
Комментарии (1)