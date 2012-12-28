Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Происшествия
39 минут назад
Красный уровень пожелтел
Угроза атаки БПЛА уменьшилась, но не исчезла.
