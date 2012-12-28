Все новости
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник
Происшествия
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
Почти сорок домов на пяти улицах и в одном переулке останутся без холодной воды
Общество
Дачный пошел — здесь тоже РВК ограничивает подачу холодной воды
Общество
Циклон со Средиземноморья принесет в Липецкую область рождественские оттепели
Погода в Липецке
Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник
Происшествия
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
Красный уровень пожелтел
Происшествия
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Происшествия
117
39 минут назад

Красный уровень пожелтел

Угроза атаки БПЛА уменьшилась, но не исчезла.

Оперативные службы объявили об отбое красного уровня воздушной опасности в пяти муниципалитетах. В то же время жёлтый уровень вероятности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Липецкой области.
желтый уровень
БПЛА
0
0
0
0
1

Комментарии

Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
