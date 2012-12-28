Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Общество
321
сегодня, 14:34
3
Дачный пошел — здесь тоже РВК ограничивает подачу холодной воды
Это уже третий район отключений за сутки.
Также энергетики отмечают, что в связи с необходимостью проведения ремонта до завершения работ будет ограничена подача ресурса потребителям на улице Центральной у домов № 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — напомнили в РВК-Липецк.
1
1
0
1
0
Комментарии (3)