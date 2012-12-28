Дачный пошел — здесь тоже РВК ограничивает подачу холодной воды

Это уже третий район отключений за сутки.

Для обследования сетей на предмет выявления возможной утечки РВК-Липецк до завершения работ ограничит подачу холодной воды потребителям на улице Ярславской, 19 и Светлова. 31 и 31а поселка Дачный.Также энергетики отмечают, что в связи с необходимостью проведения ремонта до завершения работ будет ограничена подача ресурса потребителям на улице Центральной у домов № 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — напомнили в РВК-Липецк.