Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти на выборы от «Единой России»

Врио губернатора решил, что так лучше для жителей области.

Сегодня на одной из встреч в Добровском районе фермер Виктор Попов спросил у Игоря Артамонова, не боится ли он идти на выборы от «Единой России»?



- Это очень сложный вопрос. Сегодня нет в России ни одной партии, которую бы любило и уважало большинство людей. Но я знаю, что в Липецкой области «Единую Россию» поддерживает порядка 40 процентов населения. Я ни в какой в партии никогда не состоял. Но недавно я встречался с одним из лидеров «Единой России». И я сказал ему, что мне многое не нравится в этой партии, в липецкой парторганизации. А он ответил: «Слушай, если мы не будем ничего исправлять, зачем мы тогда назначены президентом?» - сказал фермеру Игорь Артамонов.



- Меня сюда отправил президент. Я - в команде руководителя страны. И не боюсь помогать ему страну менять. Не боюсь, что меня будут связывать не с самой популярной партией. Партию надо менять, улучшать партийную работу. Люди верят, что партийные функционеры могут менять жизнь людей к лучшему. Я понимаю, что где-то я потеряю поддержку избирателей, но если мы не будем реформировать нашу страну, ничего хорошего не произойдет. Поэтому, по всей видимости, я приму предложение пойти на выборы от партии. Не стану членом партии, а пойду на выборы от партии. Мне больше нравится ощущать себя непартийным. Партия меня поддержит, а я - ее. Дел очень много. У «Единой России» много программ, и я надеюсь, что наша совместная работа даст области больше, чем если бы я пошел на выборы самовыдвиженцем. Эта конфигурация будет больше полезна области и ее жителям, - закончил свою мысль врио губернатора.