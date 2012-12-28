Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Общество
483
сегодня, 14:57
14
В Липецкой области стали меньше пить
Липецкая область вошла в первую десятку регионов страны, в которых снизилось потребление алкоголя.
Меньше стали пить в 62 регионах. Самое значительно снижение потребления спиртного по итогам ноября отмечено в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях — от 2,7 до 3,1 литра.
При этом в Москве снижение составило 0,7 литра, а в Санкт-Петербурге — 0,8 литра.
Фото сгенерировано нейросетью
5
1
0
2
7
Комментарии (14)