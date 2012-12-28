Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
Читать все
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Говорит Липецк
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
Общество
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Читать все
Общество
483
сегодня, 14:57
14

В Липецкой области стали меньше пить

Липецкая область вошла в первую десятку регионов страны, в которых снизилось потребление алкоголя.

По итогам ноября, Липецкая область вошла в число десяти регионов страны лидирующих в списке РИА Новости по снижению потребления алкоголя. Согласно данным статистики, на основе которых составлен список, в ноябре потребление алкоголя в Липецкой области снизилось на 1,7 литра чистого спирта на душу населения по сравнению с показателями начала года.

Меньше стали пить в 62 регионах. Самое значительно снижение потребления спиртного по итогам ноября отмечено в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях — от 2,7 до 3,1 литра.

При этом в Москве снижение составило 0,7 литра, а в Санкт-Петербурге — 0,8 литра.

Фото сгенерировано нейросетью
снижение потребления алкоголя
5
1
0
2
7

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надя
8 минут назад
Не патриотично поступаете, дорогие товарищи!!! А как пополнение бюджета??? Ради Родины пила, пью и буду пить!!!И всем настоящим патриотам советую!!!
Ответить
аналитик
26 минут назад
Потому что получать стали меньше. а цены улетели вверх
Ответить
Правда
34 минуты назад
Может все любители ушли на фронт?
Ответить
Губернатор колхоза
39 минут назад
Конечно стали меньше пить, воду то там то тут отключают...
Ответить
Вася
43 минуты назад
Пить меньше не стали, а вот покупать казенного алкоголя стали гораздо меньше! Самогон рулит!!
Ответить
Саня
39 минут назад
С языка снял
Ответить
Липчанин
53 минуты назад
Совет мужикам - если женщина вам дорога , то как можно меньше ей налевайте или старайтесь вообще не наливать ей ! Вы несете ответственность за нее перед Богом и если по вашей вине она сопьется ,то вы испортите свою карму на оставшуюся жизнь !
Ответить
Липчанин
сегодня, 15:24
Если постоянно прибухивать, то можно и не заметить как тебе приблизилась преждевременная деменция
Ответить
Липчанка
сегодня, 15:22
Сделали выбор: коммунальные и продукты на одной стороне, водка на другой. Первые перетянули.
Ответить
Вождь аула
сегодня, 15:21
Все понимают,за счет чего это снижение.И с каждым годом снижение будет,к сожалению, увеличиваться.
Ответить
Савелий
сегодня, 15:20
Ерунда ваша статистика! Пьют еще хлеще, чем лет 10 назад. Многие просто спиваются. Особенно на селе.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить