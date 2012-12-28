Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
1182
сегодня, 20:05
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Женщина госпитализирована, ей оказали необходимую помощь.
«Обломками БПЛА в Елецком округе повреждены крыши нескольких частных домов. Также обломки задели газовую трубу. В настоящее время повреждения газопровода устранены. Газоснабжение восстановлено.
Главе округа Олегу Семенихину поручено провести оценку ущерба и оказать жителям необходимую помощь», — рассказал губернатор.
Ранее во время атаки БПЛА на Елец получила баротравму жительница города, она также госпитализирована. Напомним, во время продолжающейся с двух часов дня атаки в нескольких многоквартирных домах Ельца были выбиты окна, повреждены автомобили.
По данным Минобороны РФ, к 16:00 над областью сбиты два БПЛА.
