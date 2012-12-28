Все новости
Общество
337
48 минут назад

Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область

Они увидели ее автомобиль на обочине с включенной аварийкой.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю автомобиля «Лада Приора» на автодороге Чистополь — Нижнекамск, сообщает МВД по республике Татарстан.

При патрулировании территории обслуживания они обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине, с включённой аварийной сигнализацией.

«Правоохранители подъехали, чтобы уточнить у водителя причину остановки. Автоледи рассказала, что она ехала в из Перми в Липецкую область, но по пути автомобиль сломался, поэтому двигаться дальше она не могла», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле и помогли оперативно устранить техническую неисправность. Девушка выразила слова благодарности за оказанную помощь.

Фото и видео из официального телеграм-канала МВД по республике Татарстан.
полиция
помощь
