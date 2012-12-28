Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Общество
337
48 минут назад
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Они увидели ее автомобиль на обочине с включенной аварийкой.
При патрулировании территории обслуживания они обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине, с включённой аварийной сигнализацией.
«Правоохранители подъехали, чтобы уточнить у водителя причину остановки. Автоледи рассказала, что она ехала в из Перми в Липецкую область, но по пути автомобиль сломался, поэтому двигаться дальше она не могла», — сказано в официальном сообщении ведомства.
Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле и помогли оперативно устранить техническую неисправность. Девушка выразила слова благодарности за оказанную помощь.
Фото и видео из официального телеграм-канала МВД по республике Татарстан.
0
0
0
11
0
Комментарии