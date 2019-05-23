Плюс 30-60 минут на дорогу на работу и обратно

нужно закладывать горожанам, живущим в спальных районах Липецка на дорогу в центр города, на Сокол и в Левобережный район в связи с закрытием 26 мая проспекта Победы на ремонт.

Сегодня в администрации Липецка под руководством и. о. мэра Евгении Уваркиной прошло итоговое совещание по попавшим в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" магистралям Липецка. Понятно, что главным обсуждаемым вопросом стала реконструкция главной магистрали города, проспекта Победы.

Вице-мэр Липецка Константин Власов сообщил присутствующим, что уже с субботы на воскресенье подрядчик закрывает проспект Победы от танка до автовокзала. Тут же сотрудники мэрии начинают мониторить ситуацию с трафиком автомобильного и пассажирского транспорта, чтобы своевременно вносить изменения в маршрутизацию движения транспорта. Пока же вице-мэр попросил горожан закладывать в свои планы по 30-60 дополнительных минут на проезд с юго-западного района города в центр Липецка и обратно. Следовательно, в мэрии заложили транспортный коллапс на все лето в этой части города.

Евгений Уваркина попросила подчиненных наладить все формы обратной связи с населением, чтобы власть могла слышать горожан и быстро реагировать на ситуацию, которая, по её словам, будет дискомфортной для липчан. Константин Власов пообещал максимально задействовать для этого СМИ.

И. о. главы Липецка ещё раз обратила внимание на то, что в этом году с улицы Папина должны убрать опоры ЛЭП, чтобы максимально расширить проезжую часть дороги в связи с закрытием в 2020 году на ремонт второй очереди проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы. Уже на следующей неделе в штабе подрядчика, ООО "Руслан-1", прямо на месте работ, чиновники проведут выездное совещание по реконструкции проспекта Победы совместно с ресурсоснабжающими организациями и связистами. Оказывается, в этой части города под и над проспектом Победы много сетей и коммуникаций, которые пока считаются бесхозяйными. В мэрии надеются, что как только дорожники их порвут, собственники таких сетей и коммуникаций тут же объявятся и тогда станет ясно, нужно ли их перекладывать заново.

Встречи на стройплощадке Евгения Уваркина пообещала сделать регулярными.

На проспекте расположены 15 объектов нестационарной торговли. Некоторые из них находятся или находились на остановках общественного транспорта. Три из них, бесхозяйные, уже снесены, а два киоска их владельцы демонтировали самостоятельно. Последние торговые объекты должны быть убраны до 28 мая. Хозяевам таких объектов мэрия предложила иные места для торговой деятельности.

На совещании выяснилось, что в Липецке нет ни одной организации, которая имеет право проектировать трамвайные пути. Заниматься вопросом перекладки трамвайных путей через проспект Победы, возможно, будет проектная организация из Воронежа. Представитель "Руслана-1" Егор Сизинцев попросил чиновников оперативно решить проблему, так как очень скоро подрядчик начнёт расширять проезжую часть проспекта и рыть канавы под новую ливневую канализацию.

- Задача одна: восстановить движение автотранспорта по ремонтируемому участку проспекта Победы к 1 сентября, - отметила Евгения Уваркина.

