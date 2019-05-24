Игорь Артамонов: «Не надо вешать на меня всех обезьян!»

Врио губернатора на Дне предпринимателя призвал начинающих бизнесменов не делать чужую работу и уметь делегировать полномочия.

Сегодня в Липецке открытой менторской сессии от Фонда «Сколково» закончилась череда мероприятий Дня предпринимателя, точку в которых поставил врио губернатора Игорь Артамонов.Войдя в битком набитый начинающими предпринимателями зал отеля «Меркюри», глава региона врио сломал график мероприятия. Вместо отсидки в президиуме Игорь Артамонов в привычной ему манере взял в руки микрофон, заявив, что готов ответить на любые вопросы, которые интересны аудитории. И тут же смутил присутствующих вопросом о том, сколько провалов в бизнесе они претерпели?- Я был в Стэнфорде (частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире). Там культура повалов возведена в культ. Выпускники вуза носят майки с надписью: «Я люблю провалы». Говорят, что инвесторы на собеседованиях всегда интересуются, были ли у стартаперов провалы при обсуждении проектов? На Западе считается, что пара провалов - это неплохо. Это значит, что человек чему-то научился, извлек опыт из поражений, - сказал Игорь Артамонов.Врио губернатора посетовал на то, что в России нет серьезной культуры стартапов. А в Америке обучение в Стэнфорде предполагает не только курсовые и дипломные работы по экономике, но и разработку бизнес-планов под конкретный проект, его запуск и последующую продажу:- У нас нет ничего подобного. Одни зачатки. Это нехорошо, что у нас нет такой культуры.По мнению врио губернатора, даже хваленые самими чиновниками технопарки находятся, в его понимании, в зачаточном состоянии.Обойдясь без присущей всяким торжествам «тронной речи», Игорь Артамонов обратил внимание на другую удручающую его тенденцию: повсеместного падения предпринимательства (исключения - Крым и Северный Кавказ). Какова причина? Из ответов стартаперов следовало, что главного врага они видят в фискальной политике государства.- А в зале есть налоговики? - спросил у организаторов мероприятия глава региона.Оказалось, что нет.- Что вам надо от власти? Какие ко мне вопросы?Зал загудел. Из невнятного бормотания Игорь Артамонов сделал вывод, что предприниматели нуждаются в неких мерах поддержки.- О каких налоговых льготах вы хотите поговорить?В ответ зал снова стал похож на растревоженный улей.Глава региона тут же предложил стартаперам идти в федеральную и региональные особые экономические зоны. Мол, липецкая площадка федеральной зоны уже забита резидентами, в елецкая пуста. «В Елец - вэлкам!».Подключенный к дискуссии вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил аудитории, что в 11 региональных зонах резиденты могут рассчитывать на ряд льгот по налогу на транспорт, на имущество и на прибыль. А губернатор предложил помощь власти в сведении предпринимателей с резидентами этих зон. Мол, они могут дать вам долю в бизнесе через местную локализацию выпуска составляющих своей продукции.- Мы вас туда приглашаем. От вас нужны только инициатива и идеи. Также у нас есть другие точки притяжения бизнеса. Есть в Липецке территория бывшего тракторного завода, есть пустой елецкий завод гидроагрегатов. Есть места для ведения бизнеса и есть преференции. Нет только идей!- У нас есть монозависимость от НЛМК. Это и хорошо, и плохо. Чем больше будет сгенерировано прибыли в других производства, тем лучше. Нам купи-продай не нужно. Я этим заниматься не буду. А вот производственный бизнес мы приветствуем двумя руками. И мы бы переписали свои региональные программы и формы поддержки под тех, кто идет в производство. Ведь если есть годами существующие программы стимулирования малого и среднего бизнеса, а нет результата - то такие программы плохие. Или второй вариант - вы нехорошие предприниматели. Но это же не так! - бросил мяч аудитории врио губернатора.Но идей не было. Что и подтвердил вопрос Сергея Выставкина, который хотел бы разрекламировать свой Центр семейной психологии среди липчан. Такую помощь ему уже пообещали два областных управления, но Выставкину этого мало: «Нам нужна информационная поддержка. Мы заинтересованы в том, чтобы о нас знало как можно больше людей».Игорь Артамонов в ответ рассказал всем историю одного обращения к нему через его аккаунт в «Инстаграм»:- Мне написала мама воспитанника детского сада. Она пожаловалась, что в группе на детей дует из окна. Закройте нам окно! - пишет мама. Поток таких обращений! И я чувствую себя Железным Человеком или Бэтменом. К чему я это говорю? Все вопросы о форточках, текущих крышах и мусоре я делегирую своим замам. Я не должен чинить форточки! Для этого не требуется мой опыт и компетенции. Не давайте вешать на себя чужие проблемы. Или, как говорят на Западе, не вешайте на меня своих обезьян! Я в этом вопросе гроссмейстер. Я все вопросы активно делегирую другим. Ну, ваш вопрос - это же не проблема?- Нет, не проблема, - ответил под смех аудитории психолог Выставкин.В конце встречи Игорь Артамонов признался, что в свое время очень хотел научиться воздействовать на аудиторию и даже мечтал освоить навыки гипнотизера. Но разговор с профессиональным гипнотизером отбил у него такую охоту.