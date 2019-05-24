Общество

7 минут назад

Статистики: реальная зарплата липчан начала расти

1 57
#зарплата
Статистики: реальная зарплата липчан начала расти

33 043 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области по итогам января-марта. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, после долгого перерыва выросла — на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Липецкстат, наиболее высокая заработная плата сложилась у металлургов, работников табачных предприятий, комбинатов по производству бумаги и бумажных изделий, в производстве и распределении газообразного топлива; финансовой и страховой деятельности; полиграфистов, работников химических предприятий; электрического оборудования; энергетиков; связистов; производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; добыче полезных ископаемых; производстве резиновых и пластмассовых изделий: Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-марте 2,0 - 1,1 раза. 

Самая низкая заработная плата (от 38% до 68% от среднеобластного уровня) сложилась у производителей мебели и текстиля; осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; кожевников; обработчиков древесины и производителей изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производителей одежды. 

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-марте составила 89% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 89% соответственно от среднеобластного уровня. 


1 57
#зарплата

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3 минуты назад
Опять статистические умы!
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