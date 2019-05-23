«Если увижу юридический шанс на приостановку работ, я за него зацеплюсь»

Игорь Артамонов пообещал протестующим против уплотнения застройки в районе Центрального рынка общественникам правовую поддержку.

Как сообщал GOROD48, сегодня в администрации Липецка прошла встреча инициативной группы, протестующей против точечной застройки в переулке Балакирева, с представителями фирмы-застройщика и «генералитетом» региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. В зале заседания мэрии было необычайно многолюдно, ведь сюда вместе с подчиненными главы региона пришли еще и прокурор области Константин Кожевников и начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов с двумя полковниками полиции. Тут же присутствовали и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и спикер горсовета Игорь Тиньков.



По словам Игоря Артамонова, он решил участвовать лично в такой встрече просто потому, что ситуация зашла в тупик. Мол, нет света в конце туннеля. А получилось так потому, что застройщик не смог ни о чем договориться с жителями района, который он уплотняет своими двумя многоэтажками:



- В качестве иного примера приведу Быханов сад, где постоянно идут встречи с горожанами. Такой подход, кстати, должен стать нормой нашей жизни. Мы все должны делать с учетом пожеланий людей. Сегодня мы послушаем правоохранительные органы, экспертов и наметим путь, который приведет к решениям проблемы в правовом поле. Моя задача - не допустить беззакония, анархии, беспредела, волнений и недопонимания. Этого нам не надо. А ситуация сложилась нехорошая. Мне она не нравится.



Первым слово получил Михаил Молоканов. Он сообщил, что все заявления и обращения людей и застройщика внимательно рассматриваются. По части материалов еще идут проверки. День-два - и полиция получит заключения судмедэкспертов о полученных участниками столкновений у стройплощадки телесных повреждений.



- Заверяю, что мы действуем в интересах общества и граждан. У нас нет никакой предубежденности, - заметил генерал-майор полиции.



Тут же известный общественник, колясочник Михаил Ларионов, живущий в доме по переулку Балакирева, 1 сообщил, что «один из организаторов нападения сидит здесь», попросив привлечь его к уголовной ответственности. Инвалида поддержал бывший строитель и депутат горсовета Владимир Овчинников. Он заявил, что людей и застройщика лбами сталкивает городская администрация, которая не прекращает работы.



А кто, кстати, мог бы остановить стройку? На вопрос Игоря Артамонова ответил начальник областной инспекции государственного строительного надзора (ГАСН) Владимир Чивилев. Он сообщил, что проверка его специалистов выявила ряд нарушений застройщиком ранее согласованного с мэрией проекта. По результатам проверки строительной организации выданы предписания об их устранении со стороны МЧС и АО «Газпром газораспределение Липецк»:



- Мы стройку не останавливали. 31 мая - конечный срок исполнения всех предписания. Если застройщик все это время продолжал строительные работы, будет возбуждено административное производство.



В свою очередь, Игорь Артамонов призвал членов инициативной группы пока фиксировать все действия строителей и передавать фото- и видеоматериалы в полицию и в ГАСН по Липецкой области. Глава региона тут же дал указание Владимиру Чивилеву уже завтра установить на стройплощадке веб-камеру, которая бы в режиме онлайн фиксировала все происходящее.



По словам прокурора региона Константина Кожевникова, 16 мая его подчиненные начали совместную с ГАСН проверку обращений жителей уплотняемой территории.



- Ждем всех документов от полиции, и по их получении поймем, уголовное там дело или административный проступок. В свою очередь, мы выехали на место событий. Выявили ряд нарушений в работе застройщика и самой инспекции государственного строительного надзора. Пока никаких выводов прокуратура не сделала, так как своего слова не сказали еще другие контролирующие организации. На это нужно время. Застройщик представил нам имеющуюся у него документацию. Мы уже поняли, что нужно поменять муниципальные акты в части градостроительства, проектирования и межевания в части определения этажности застройки, наличия объектов соцкультбыта и других проблемных вопросов. Наши предложения в течение 10 дней мы отдадим в администрации города и области.



Константин Кожевников особо отметил, что большего прокуратура сделать не может, так как не в праве вмешиваться в хозяйственную деятельность застройщика. Прокурор области предложил протестующим лично обращаться в в суд за защитой их интересов:



- Только суд может приостановить или остановить стройку. Я не хочу, чтобы мои действия кто-то воспринял как противозаконные и позже оспорил.



Общественник Михаил Ларионов тут же попросил Константина Кожевникова проверить законность выдачи мэрией разрешения на строительство ЖК «Авангард». Мол, оно было выдано до публичных слушаний. На что получил ответ прокурора, что публичные слушания носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения.



Игорь Артамонов сообщил активистам, что отныне в регионе взаимоотношения жителей с застройщиками, Фондом капремонта, управляющими организациями, органами местного самоуправления будут выстраиваться по-новому. С учетом общественного мнения.



- Мне лично не нравятся такие многоэтажки. Но я буду требовать исполнения принятых ранее, до меня, решений, если они прошли через законные процедуры. Обращайтесь в прокуратуру со всеми своими претензиями и замечаниями, - обратился он к общественникам.



Общественники, в свою очередь, заявили, что жители этого района не против появления пятиэтажных домов, которые там можно строить по существующему Генплану.



- На нашей следующей нашей встрече у нас появятся все правовые оценки данной ситуации. Вы же пока пишите все необходимые заявления. Но мерилом всех взаимоотношений у нас является суд. И мы на себя готовы взять вашу юридическую поддержку. Потом вы сами решите, какой юрист будет вам помогать. Я вас уверяю, что все полицейские расследования, видеокамера, меры прокурорского реагирования, суд - все это будет одновременно. Некоторым политикам хочется, чтобы здесь, в регионе, было горячо. Так вот, горячо не будет - все противоправные действия будут пересекаться и им будет дана правовая оценка, - заявил Игорь Артамонов.



Но люди стояли на своем: будет ли приостановлена стройка до следующей встречи общественников с руководством города и области? Мол, застройщик продолжает работу, вывозит грунт в Каменный лог. Михаил Ларионов заметил, что соответствующие видео- и фотоматериалы жильцы передали в мэрию, в Росприроднадзор и в областное управление экологии.



- Правильно делаете. Пишите в прокуратуру жалобы на действия застройщика и инспекции государственного строительного надзора. Прикладывайте фото и видеофиксацию выявленных нарушений. Мы должны стоять на букве закона. Если увижу юридический шанс на приостановку работ, я за него зацеплюсь и скажу вам об этом на следующей неделе. Вы говорите про Екатеринбург? Там все будет сделано по закону, и у нас все будет сделано по закону! - заявил Игорь Артамонов.



По ходу дискуссии были решены точечные вопросы. Например, на улице Ульяны Громовой появится патруль ДПС, который будет контролировать скорость движения транспорта по той самой дороге, которая является и пешеходной дорожкой для жителей этого района, затронутого стройкой. А коммунальщики получили указание предоставить выводы о воде, которая находится в подвалах уже построенных тут многоэтажек — грунтовая она или же водопроводная питьевая.



Следующая встреча чиновников и общественников, по инициативе Константина Кожевникова, состоится 31 мая. Прямо на стройплощадке. В последний день реагирования застройщика на предписания ГАСН.