«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря

28 декабря отмечается Международный день кино. О том, как в Липецке появились первые кинотеатры, — в нашей рубрике «А знаете ли вы?».
Здание концертного зала «Унион» — не просто историческое, это уцелевший до наших дней памятник всему липецкому синематографу.
— В 1910 году простой липецкий крестьянин Василий Титов взял в аренду бывший соляной склад, принадлежавший купеческой семье Сидоровых, и устроил в нём кинотеатр. История умалчивает, как крестьянин узнал о синематографе, и какой аппаратурой пользовался. Но известно, что первые фильмы были короткими — до 15 минут и, конечно же, немыми, — рассказывает липецкий краевед Александр Знаменщиков.
Тогда в городе действовали ещё два синематографа: в помещениях липецкого курорта на территории Нижнего парка, где кино показывал дворянин В. В. Питин (сведения 1909 года), и во флигеле дома мещанки Елены Богдановой на улице Воронежской, ныне Советской (сведения 1910 года). Предприятие же, затеянное крестьянином Титовым в бывшем соляном складе, оказалось настолько успешным, что вскоре его выкупили ирбитский мещанин В. Н. Голов и некий Викентий Иванович Майер, австрийский подданный.
А в 1914 году кино стали показывать в одном из домов, принадлежавших городскому голове Митрофану Клюеву, на улице Воронежской, 3 — сейчас на его месте находится огромное здание по адресу улица Толстого, 1. Этот кинотеатр назывался «Модерн».
Но кино, вернее предшествовавший ему способ показа движущихся изображений, липчане увидели за два десятка лет до этого. В конце XIX века популярными в наших краях были народные чтения под «туманные картинки» из «волшебного фонаря».
Дым-машина
«Волшебным фонарём» назывался проекционный аппарат, похожий на проектор диафильмов. Он представлял собой металлический ящик с источником света: свечой или керосиновой, а позднее электрической лампой. В передней части корпуса находилось отверстие с системой линз, предназначенное для проецирования картинки, а сверху — отверстие для вентиляции.
Носителями изображений служили стеклянные пластины с рисованными или фотографическими изображениями. Их тематика была разнообразной: от сказок и юмористических зарисовок до научных, образовательных или религиозных материалов. Интересно, что изначально проекция осуществлялась на специально создаваемый аппаратом дым, что и дало название всему действу — «Туманные картины».
В XIX — начале XX столетия этот прибор стал важным инструментом публичных лекций и «народных чтений».
О том, как коротали время за просмотром «Туманных картин» жители Бутырской, Сокольской и Кузьминской волостей Липецкого уезда, рассказывает документ, хранящийся в электронной библиотеке Тамбовской области.
Показы «Туманных картин» в Липецком уезде начались в 1895 году по инициативе земского начальника Н. О. Рахманинова. Он купил такой фонарь и пригласил настоятелей липецких храмов, чтобы под их наблюдением в праздничные дни демонстрировать «Туманные картины». Тут следует напомнить, что липчане в то время считались эталонными православными, о чём мы уже рассказывали. И их интересовала соответствующая тематика.
«В истекшем 1895–1896 годах чтения производились в Бутырках, Семеновке, Ивановке, Новой Ситовке, Головщине, Ссёлках, Желтых Песках, Горицах, Сокольском, Студенках, Студенских выселках, Кузьминке, Ильино, Кузьминских отвержках, Сенцовке, Вешаловке и Воскресенском.
Вход на чтения был бесплатным. Для производства чтений был нанят за 8 рублей в месяц крестьянин Платонов, который ездил из села в село с фонарем, устанавливал его и воспроизводил на экране картины. Картины высылались Обществом по устройству народных чтений в Тамбове. В отчетном году прочитаны были жития святителя Николая, Тихона, митрополита Филиппа, Владимира Мономаха и о святых мучениках. Лекторами выступали отцы настоятели: Базилев, Платонов и другие или по их поручению диаконы и псаломщики.
Изображение сгенерировано нейросетью
Чтения производились в местных школах, причем благодаря тесноте помещений далеко не все желающие могли поместиться в аудитории. Два школьных здания (в Сокольском и Студенках) были специально приспособлены к устройству чтений: в стене, разделяющей два смежных класса, были сделаны во всю ширину перегородки большие двери, которые ко времени чтений снимались, а вместо них вешался экран, причем слушатели помещались в обоих классах», — говорится в документе.
Здание принадлежащее церковно-приходской школе храма Троицы Живоначальной на пересечении улиц Бабушкина и Кочеткова, в котором проводились чтения с волшебным фонарем, цело и поныне.
Такие чтения собирали множество народа. Если чтения проводились два дня подряд, то и во второй день народу приходило не меньше. В селах, где имелись церковные хоры, во время перерывов чтений выступали певчие.
«Чтения настолько понравились народу, что в настоящее время обществами крестьян сёл Сокольского, Студенок, Семеновки и Желтых Песков приобретены собственные фонари», — еще одна цитата из архивного документа.
«Из всех искусств важнейшим для нас является кино»
После революции 1917 года кино, которое, как заметил Владимир Ленин, являлось важнейшим для строителей коммунизма видом искусства, плотно вошло в жизнь липчан.
В Липецке продолжал действовать «Унион». После революции его, по словам краеведа и администратора канала «Липецк вчера и сегодня» Александра Знаменщикова, переименовали в «Красную Звезду», а в 20-х годах — в «Маяк». В тех же двадцатых годах здание бывшего соляного склада расширили, пристроили фойе, завезли новую аппаратуру и переименовали в честь юбилея Революции — «15 лет Октября». «Октябрем» он станет уже в тридцатые годы.
Действовал и «Модерн», ставший после революции «Лучем свободы». В нём не только показывали кино, но и выступали лекторы, проводились встречи с известными людьми. Постепенно «Луч свободы» переродился в лекторий. Старожил Липецка, ныне москвич, кандидат географических наук Геннадий Аксёнов вспоминал, как в послевоенное время ходил в «Луч свободы» на встречу с легендарным летчиком Девятаевым.
Бум кинотеатров
Почти сразу после того, как Липецк получил статус областного центра, в нём начинается строительство сети кинотеатров.
— В 1957 году на улице Ленина открылся передовой кинотеатр «Заря», оборудованный для показа широкоэкранного кино. Его первый сеанс — показ эпического полотна «Илья Муромец» — собрал полный зал на 500 мест, — рассказывает Александр Знаменщиков.
«Заря» стала одним из культовых мест досуга в городе. В кинотеатре было два зала, буфет с неплохим для эпохи дефицита ассортиментом и игровые автоматы: «Торпедная атака», «Удачный выстрел» и т. п.
1956 год, «Заря» строится..
В малом зале «Зари» иногда демонстрировали советское авторское кино «не для широкого экрана». Например, в 1980 году на показ «Сталкера» Тарковского билетов было не достать.
Сейчас в здании кинотеатра находится Липецкая епархия.
20 октября 1960 года на Соколе показом фильма «Таманго» открылся кинотеатр «Металлург» на 450 мест. Кинотеатр в начале двухтысячных также передан Липецкой епархии.
29 декабря 1960 года на Колхозной площади (сейчас площадь Победы) торжественно открыли широкоэкранный кинотеатр «Спутник». Во время первого сеанса в «Спутнике» показали фильм «Чужая беда». На месте кинотеатра уже много лет зияет котлован с озером и утками.
В шестидесятых на городских окраинах открылись кинотеатры: «Уран» (в поселке Сырский Рудник), «Луч» (в Дачном), «Маяк» (в поселке ЛТЗ). На месте «Урана» сейчас баня, «Луч» стал Домом культуры, «Маяк» реконструирован в молодёжный центр и школу искусств.
В марте 1971 года город получил современнейший по тем временам кинотеатр «Космос». В день открытия его огромный зал на 600 мест не смог вместить всех желающих. Событие сопровождалось фестивалем картин киностудии «Ленфильм», а в Липецк приехали звёзды советского кинематографа — режиссёр Виталий Мельников, актрисы Инна Чурикова и Татьяна Фёдорова, представившие горожанам свои новые работы. В фойе кинотеатра, сверкавшего сплошной стеклянной витриной, проходили концерты. Именно в фойе «Космоса» в 1979 году выступил супер-звезда соцлагеря, певец Карел Готт.
Сейчас в «Космосе» не осталось и следа от былой славы — в здании работает супермаркет.
В 1983 году на улице Космонавтов открылся кинотеатр «Винница». Это название он получил от города-побратима, с которым у Липецка были давние дружеские контакты. В кинотеатре работали два зала — на 600 и на 200 мест. Малый зал предназначался для показа детских картин, большой — для взрослого зрителя. Здесь были установлены новейшие системы кондиционирования воздуха, отличная акустика. Первый фильм, который показали в «Виннице», — «Влюблен по собственному желанию», новинка кинопроката 1983 года.
В двухтысячных в кинотеатре разместился ночной клуб «Торнадо», а теперь это просто офисное здание.
«Октябрь» же в 1990 году раздвоился: под таким названием он работал в новом суперздании на площади Карла Маркса (теперь площадь Петра Великого) и на прежнем месте — его липчане начали называть «Старый «Октябрь». Новое здание по своему назначению работало дольше всех остальных советских кинотеатров Липецка — до нулевых годов XXI века. Затем «Октябрь» недолго побыл Дворцом молодежи, а после реконструкции стал основной базой ансамбля «Казаки России» — театром танца.
В материале использованы данные и фото Государственного архива Липецкой области, Электронной библиотеки Тамбовской области, сообщества «Липецк вчера и сегодня»
