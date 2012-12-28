Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам

Они вырастут с 1 января на 7,6%.

Сегодня на последней в этом году сессии Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии проиндексировали на 7,6% зарплаты работникам муниципальных бюджетных организаций, начиная с января 2026-го.

Также депутаты утвердили последние поправки бюджета уходящего года. По доходам и расходам он вырос на 342,7 млн рублей. С учетом этих корректировок бюджет по доходам составил 24,4 млрд рублей, по расходам – 27,5 миллиарда. Муниципалитет, таким образом, заканчивает год с огромным дефицитом в 3 млрд рублей.

Однако председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова спокойна: этот дефицит будет покрыт остатками денежных средств на счетах Липецка. Поэтому в бюджете-2026 разрыв между доходами и расходами составит всего 450 миллионов рублей.

Ко второму чтению в проект бюджета 2026 года от мэра Липецка поступило четыре поправки. Речь идет о сокращении финансирования нескольких статей городского бюджета, которое обещано восстановить в следующем году. Так, за счет уменьшения субсидии МУПу «Липецктеплосеть» нашлись 19,7 млн рублей на утилизацию илового осадка городских очистных. Оказывается, все 11 месяцев с начала года этот осадок сушился на территории бывшего МУП «ЛиСА», а теперь его нужно вывозить на утилизацию. Для этого и нужны эти деньги.

Вторая поправка касалась выделения 6,8 млн рублей на покупку жилья для инвалида I группы по решению суда. Депутаты согласились с городским департаментом ЖКХ забрать на время эту сумму из той же субсидии для «Липецктеплосети».

Третья поправка — выделение 100 тысяч рублей на продолжающийся капремонт 4-й школы (подрядчик вынужден укреплять несущие конструкции здания, что не было предусмотрено проектом). Четвертая — выделение 204 тысяч рублей департаменту ЖКХ на содержание местной канализационной насосной станции, обслуживающей несколько высоток в микрорайоне «Взлетном».

О том, из чего сложились доходы бюджета следующего года и на что мэрия собирается потратить деньги, GOROD48 уже рассказывал. Доходная часть бюджета составила 21,2 млрд рублей, расходная — 21,6 миллиарда.
