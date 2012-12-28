Все новости
Общество
194
30 минут назад
1

Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона

Контракт на допработы получила та же компания, которая его реконструировала.

Управление главного смотрителя проторговало контракт на гидроизоляцию, выравниванию стен и ремонт технического помещения подземного пешеходного перехода на площади Металлургов. На аукцион заявился и соответственно выиграл его по начальной цене в 4,5 миллиона рублей всего один участник, та же компания СК «Липецк» Юрия Сомова, которая 5 ноября сдала отремонтированный переход мэру Роману Ченцову.

fwuqbl053qizt09kqfzgfdcuuwtbfiyh.jpg

Напомним, что изначально капремонт перехода 1976 года постройки управление главного смотрителя оценило в 21,1 млн рублей. На майские торги вышел лишь один участник, ООО «СК «Липецк». С ним и был заключен муниципальный контракт по стартовой цене закупки.

Подрядчик завершил работы в срок, к 1 ноября. Сделать это было сложно из-за начального строительного брака — все в переходе было криво и косо: стены, пол, потолок. Поэтому все лето без перерыва строители только и делали, что выравнивали поверхности для подготовки к облицовке. Подрядчик также заново отлил из бетона основание под три лестничных спуска, оштукатурил входы и выходы из тоннеля, облицевал его стены посаженным на специальный двухкомпонентный клей керамогранитом, а лестничные марши выложил тяжелым, специально термообработанным гранитом с противоскользящим эффектом. Для профилактики вандализма «Ростелеком» смонтировал в переходе камеры наблюдения с функцией распознавания лиц.

Итого, с учетом оплаты допработ, обновление перехода обошлось муниципалитету в 25,6 млн рублей.
подземный переход
0
1
0
2
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это называется
11 минут назад
Сажай не хочу,в открытую пилят не стесняясь! Итак везде в городе!
Ответить
