Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Общество
194
30 минут назад
1
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Контракт на допработы получила та же компания, которая его реконструировала.
Напомним, что изначально капремонт перехода 1976 года постройки управление главного смотрителя оценило в 21,1 млн рублей. На майские торги вышел лишь один участник, ООО «СК «Липецк». С ним и был заключен муниципальный контракт по стартовой цене закупки.
Подрядчик завершил работы в срок, к 1 ноября. Сделать это было сложно из-за начального строительного брака — все в переходе было криво и косо: стены, пол, потолок. Поэтому все лето без перерыва строители только и делали, что выравнивали поверхности для подготовки к облицовке. Подрядчик также заново отлил из бетона основание под три лестничных спуска, оштукатурил входы и выходы из тоннеля, облицевал его стены посаженным на специальный двухкомпонентный клей керамогранитом, а лестничные марши выложил тяжелым, специально термообработанным гранитом с противоскользящим эффектом. Для профилактики вандализма «Ростелеком» смонтировал в переходе камеры наблюдения с функцией распознавания лиц.
Итого, с учетом оплаты допработ, обновление перехода обошлось муниципалитету в 25,6 млн рублей.
0
1
0
2
2
Комментарии (1)