Общество

13 минут назад

Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы

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#проспект Победы #дорожные работы
Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы
26 мая участок проспекта Победы от площади Кольцевой до монумента «Танк» закрывается на реконструкцию. Сегодня департамент транспорта администрации Липецка опубликовал схемы движения пассажирских автобусов.

С 26 мая и до окончания работа на проспекте Победы автобусы муниципальных маршрутов №№ 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова», 8, 12 «Ж/д вокзал – ул. Вермишева – пл. Клименкова», 27, 35, 36, 37, 50, 68, 308, 308К, 315, 320, 323, 323А, 324, 345, 347, 353, 378 будут осуществлять движение по ул. Меркулова в объезд ремонтируемого участка;

- движение автобусов по маршрутам №№ 68, 324 будет осуществляться от остановочного пункта «пл. Кольцевая» (вместо ост. «Автовокзал»).

Схемы движения автобусов можно посмотреть в фотогалерее.


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#проспект Победы #дорожные работы

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