«Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения»

Сегодня в Липецке прошло заседание областной администрации. Участники большого совещания - главы районов и управлений - обсудили благоустройство городов и сел, развитие телевидения, зарплаты бюджетников, проблемы инвалидов и социальных выплат.







Доклад начальника управления ЖКХ администрации Липецкой области Елены Бадулиной о новых подходах благоустройству городской среды в регионе предваряла ремарка от Игоря Артамонова. На днях врио посетил Задонский район, там он встретился с главами 17 поселений. Игорь Артамонов поинтересовался у них, как идёт благоустройство.Внятного ответа ему дать не смогли.- Спрашиваю, как осваиваются средства, дошли ли деньги... Оказалось, что выделенную на 17 поселений сумму по своему соглашению поделили между тремя из них. Да, хотят сделать парк, сквер... Но именно это ли нужно жителям, если у них нет нормальных автобусных остановок и дорог? Главы обращаю ваше внимание на это: прекратите тешить свои амбиции, - обратился к участникам совещания Игорь Артамонов.Елена Бадулина подробно рассказала, как теперь будут обсуждаться и реализовываться проекты благоустройства населенных пунктов области. Концепции развития территорий будут выносить на онлайн-голосования с возможностью предложения гражданами своих проектов, планируется привлечение волонтёров и творческой молодежи: городам и селам нужен современный взгляд на их пространство. Деньги на реализацию задумок есть: в ближайшие пять лет финансирование развития территорий составит 2,69 млрд рублей, в 2019 году на обновление общественных и дворовых зон выделяют 460,9 млн рублей. Глав районов просят активно представлять на Всероссийские конкурсы толковые проекты благоустройства общественных зон, разрабатывать их уже сейчас, чтобы получить гранты на 2020 год. В этом году ни один проект из Липецкой области не получил грантовых денег.Как выяснилось на заседании, в регионе новые подходы к благоустройству будет курировать единый центр компетенций по вопросам городской среды. Уже назначена руководитель центра - это дизайнер и архитектор Ольга Гладких. Правда, это назначение с врио почему-то не согласовали. Он пообещал Елене Бадулиной, что в случае неэффективной работы центра будут приняты жесткие решения и в отношении его нового руководителя и в отношении самой Бадулиной.

Вице-губернатор Александр Костомаров отметил, что жители области жалуются не только на то, что мало новых общественных пространств, а на то что существующие - в плачевном состоянии: где-то нужен ремонт, где-то - дополнительное освещение. Игорь Артамонов согласился с тем, что нужно обновлять существующие пространства. Одним из шагов по этому пути станет масштабное переустройство старых и создание новых детских площадок.