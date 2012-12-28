Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
сегодня, 08:21
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Дважды пожарно-спасательные подразделения выезжали на ДТП.
Как сказано в информационных материалах ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области, погибших и пострадавших в этих происшествиях нет.
Также пожарно-спасательные подразделения дважды реагировали на ДТП. В статистике числится один пострадавший, погибших нет.
