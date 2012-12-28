Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
сегодня, 17:13
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Эпидситуация по данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
«Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (61%). Среди населения области циркулируют респираторные вирусы (негриппозные), вирусы гриппа H3N2. Количество заболевших Covid-19 составило 44, что на 38,8% ниже уровня предыдущей недели», - сказано в официальном сообщении ведомства.
По состоянию на 6 января в области привито против гриппа более 655 тысяч человек (59,2% населения), в том числе более 172 тысяч детей и 483 тысячи взрослых.
