Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года

Эпидситуация по данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

В Липецкой области с 29 декабря по 5 января количество заболевших ОРВИ ниже предыдущей недели: зарегистрировано 5549 случаев ОРВИ (в т.ч. 232 случая гриппа). При этом показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога, сообщает управления Роспотребнадзора по Липецкой области.«Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (61%). Среди населения области циркулируют респираторные вирусы (негриппозные), вирусы гриппа H3N2. Количество заболевших Covid-19 составило 44, что на 38,8% ниже уровня предыдущей недели», - сказано в официальном сообщении ведомства.По состоянию на 6 января в области привито против гриппа более 655 тысяч человек (59,2% населения), в том числе более 172 тысяч детей и 483 тысячи взрослых.