В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
В первые сутки наступающего 2026 года в Липецкой области от -15 ночью до -10 днем
Погода в Липецке
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Ростовcкие воры-гастролёры обокрали припаркованный в Боринском «Форд»
Происшествия
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
В новогоднюю ночь спецслужбы отработали шесть сообщений о подозрительных предметах
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Мэр Липецка объявил о воздушной опасности
Общество
Происшествия
39 минут назад
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода

В мэрии говорят об утечке на сетях «РИР-Энерго»

На улицах Аэродромной и Бескрайней в Липецке вода из прорванной теплотрассы залила подвалы многоэтажек и дворы частных домов.

«С утра жители пытаются дозвониться в коммунальные службы. Сейчас воду с места порыва качают два насоса «РИР-Энерго», но вода продолжает прибывать во дворы. Вот так у нас начался Новый год!» — написала GOROD48 жительница частного сектора, которая прислала фото и видео потопа.

41e02437-98f4-4c82-ba54-c05da4b6d95c.jpg

8e0f0a34-8ca1-4f5b-8a64-9b9932659c76.jpg

В мэрии нам подтвердили утечку на сетях энергетиков:

— В настоящее время на порыве трубопровода работает аварийная бригада «РИР-Энерго». Специалисты проводят откачку воды. Сложившуюся ситуацию администрация города держит на контроле.

В «РИР-Энерго» нам сообщили, что пока еще ищут место утечки. Говорят, что расход теплоносителя небольшой. Как только будет определено место порыва, энергетики решат, стоит ли отключать от теплосетей потребителей на время устранения аварии.
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прорыв
21 минуту назад
Ни дня без порыва.
Ответить
