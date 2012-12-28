По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода

В мэрии говорят об утечке на сетях «РИР-Энерго»

На улицах Аэродромной и Бескрайней в Липецке вода из прорванной теплотрассы залила подвалы многоэтажек и дворы частных домов.«С утра жители пытаются дозвониться в коммунальные службы. Сейчас воду с места порыва качают два насоса «РИР-Энерго», но вода продолжает прибывать во дворы. Вот так у нас начался Новый год!» — написала GOROD48 жительница частного сектора, которая прислала фото и видео потопа.В мэрии нам подтвердили утечку на сетях энергетиков:— В настоящее время на порыве трубопровода работает аварийная бригада «РИР-Энерго». Специалисты проводят откачку воды. Сложившуюся ситуацию администрация города держит на контроле.В «РИР-Энерго» нам сообщили, что пока еще ищут место утечки. Говорят, что расход теплоносителя небольшой. Как только будет определено место порыва, энергетики решат, стоит ли отключать от теплосетей потребителей на время устранения аварии.