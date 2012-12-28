Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
сегодня, 13:09
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Об этом сообщил спикер облсовета Владимир Сериков.
«Заехали к пострадавшей ельчанке. К счастью, женщина уже дома, из больницы её выписали, чувствует себя хорошо. Медицинская помощь была оказана оперативно. Основная задача на сегодня — восстановить остекление в квартире. Будем помогать», — поделился судьбой женщины спикер в своих соцсетях.
Напомним, что за минувшие сутки в Ельце и округе во время налета БПЛА пострадали де женщины: одна получила баротравму, вторая — осколочные ранения.
