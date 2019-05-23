Общество

сегодня, 10:49

Самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области

50 1642
#Выборы
2
Самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области

Так решили региональные законодатели. 

Сегодня на комитете по госустройству областного Совета депутаты обсуждали изменения в избирательном законодательстве по выборам главы региона. 

Напомним, что ранее депутаты областного Совета подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженецев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Такие законопроекты подготовили спикер облсовета Павел Путилина, депутат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова и внефракционный парламентарий Олег Хомутинников.

Сегодня выяснилось, что на рассмотрение профильного комитета облсовета попали два законопроекта - Лариса Ксенофонтова отозвала свой документ. В итоге большинством голосов члены комитета проголосовали за законопроект Павла Путилина. Впрочем, и спикер областного Совета кастрировал текст своего закона, убрав из него возможность самовыдвижения кандидатов в губернаторы. Теперь этот законопроект будет представлен сессии областного Совета. И нет никаких причин сомневаться, что в такой редакции, без самовыдвиженецев, его и примут. 

- В итоге врио губернатора Игорь Артамонов пойдёт на выборы под партийными знамёнами, - прокомментировал  GOROD48 ситуацию депутат Олег Хомутинникова.

Олег Хомутинников первым внес в областной Совет такой законопроект, решив, что в регионе ограничено пассивное избирательное право. Он предложил установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца. Кроме того, его законопроект предполагал сбор самовыдвиженцем 5% подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Также его законопроект предполагал увеличение предельного размера расходования избирательного фонда кандидата с 50 до 100 миллионов рублей. Потом свои законопроекты предложили Павел Путилин и Лариса Ксенофонтова. 


50 1642
#Выборы
2

Комментарии (50)

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Он живет в Мюнхен

1 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, там его семья. Зачем ему боится за область? Он зарабатывать приехал-здесь. А тратить там.....
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Ели пукали

1 минуту назад
кто б его (пса артамона) с поводка спустил, карабас за ниточки дергает, мальвину губастую тоже продвигает, а все равно тошно, все на выборы
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ВИКТОР БУРЯКОВ

2 минуты назад
Для меня ГЛАВНОЕ чтобы Игорь Артамонов решительно бился ЗА лучшую жизнь народа Липецкой области.И будет ему уважуха на десятилетия вперёд. Павел Грудинин не из бедных ,,был доверенным лицом В.Путина 10 лет в Единой России.И что ? Жизнь понимает и Артамонов особенно когда стал руководить регионом.
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Хватит!

5 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, вас же вчаера все устраивало. За Артамонова топили. Счас что случилось?
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гость

5 минут назад
Лучше уже бы и Соколов
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Едерастов неоторвать от кормушки

6 минут назад
Только вперед ногами
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ВИКТОР БУРЯКОВ

8 минут назад
Россию, люди в разговоре со мной откровенно говорят о насильственной смене власти.Устали ТАК жить.
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Россию

11 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, может спасти только чудо. А это очень редко происходит.
ответить

Странная

12 минут назад
демократия!
ответить

ВИКТОР БУРЯКОВ

14 минут назад
Чтоб была революция, А у нас полки ломятся в магазинах.отравой Повально -сахарный диабет.
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