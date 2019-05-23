Самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области

Так решили региональные законодатели.

Сегодня на комитете по госустройству областного Совета депутаты обсуждали изменения в избирательном законодательстве по выборам главы региона.



Напомним, что ранее депутаты областного Совета подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженецев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Такие законопроекты подготовили спикер облсовета Павел Путилина, депутат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова и внефракционный парламентарий Олег Хомутинников.



Сегодня выяснилось, что на рассмотрение профильного комитета облсовета попали два законопроекта - Лариса Ксенофонтова отозвала свой документ. В итоге большинством голосов члены комитета проголосовали за законопроект Павла Путилина. Впрочем, и спикер областного Совета кастрировал текст своего закона, убрав из него возможность самовыдвижения кандидатов в губернаторы. Теперь этот законопроект будет представлен сессии областного Совета. И нет никаких причин сомневаться, что в такой редакции, без самовыдвиженецев, его и примут.



- В итоге врио губернатора Игорь Артамонов пойдёт на выборы под партийными знамёнами, - прокомментировал GOROD48 ситуацию депутат Олег Хомутинникова.



Олег Хомутинников первым внес в областной Совет такой законопроект, решив, что в регионе ограничено пассивное избирательное право. Он предложил установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца. Кроме того, его законопроект предполагал сбор самовыдвиженцем 5% подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Также его законопроект предполагал увеличение предельного размера расходования избирательного фонда кандидата с 50 до 100 миллионов рублей. Потом свои законопроекты предложили Павел Путилин и Лариса Ксенофонтова.





