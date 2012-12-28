Почти сорок домов на пяти улицах и в одном переулке останутся без холодной воды

Всему виной ремонтные работы.

«РВК-Липецк» сообщает об еще одном ограничении подачи холодной воды до конца ремонта — в этот раз в центре Липецка.Ресурса не будет в домах №84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, и во владении 100а на улице Гагарина, в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 на улице Качалова, в домах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 на улице Мусоргского, в домах № 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 на улице Нестерова, в домах № 1,3,5 в переулке Попва и в доме № 164 на улице Тельмана.«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — уточняют энергетики.