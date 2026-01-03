Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Карта очередного дня новогодних каникул.
Сегодня в качестве очередного музыкального подарка липчанам предлагаем номер на сцене ОЦКНТ в исполнении ансамбля народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина (Главный балетмейстер – заслуженный работник культуры Липецкой области Инна Лейба).
Видео Аркадия и Максима Свиридовых.
Снег и мороз
В Липецке похолодает, столбик термометра опустится от -5 до -7 градусов. Днём пойдёт снег.
Нетленная киноклассика
Одна из любимых новогодних сказок с рейтингом на «Кинопоиске» - 7,6.
Кадр из фильма
В ролях: Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов.
Пляши под «Щелкунчика»
В 12:00 и в 15:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) представит новогоднюю постановку сказки «Щелкунчик» (0+).
Фото vk.com/russian_cossack
Будет, как всегда, задорно и зажигательно. Кстати, на липецкой сцене остался лишь казачий «Щелкунчик». Постановка липецкой филармонии в зале «Унион» вчера была сыграна на этих новогодних праздниках в последний раз.
Утренников стало меньше
В 11:00 и в 13:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого вновь покажут праздничное представление «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).
В 10:00, 13:00, 16:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка», а также «Ёлка радости» (0+).
В предвкушении Рождества
В 16:00 в ДУ «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) пройдёт праздничный концерт «Под сенью Рождества» (6+).
Музыка и номера местных творческих коллективов. К слову, в этом году «Студёновский! Будет отмечать своё 75-летие, и сегодняшний концерт открывает круглогодичный марафон праздничных выступлений.
Новогодняя резиденция
Главный сказочный волшебник ждёт липчан ежедневно во время всех каникул в Нижнем парке. Резиденция деда Мороза на месте домика Петра I принимает посетителей с 11:99 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).
Куда же мы без высоких показателей?
В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт лекция беседа «Высокие показатели — довольные покупатели» (12+).
О крупнейших магазинах Липецка 1970-80-х годов. Возможно, опять будут приукрашивать советскую действительность. Главным словом липецких магазинов в указанный период был «дефицит».
Главный советский магазин Липецка
Литературная викторина
А в 13:00 в Центре молодёжного чтения состоится литературная викторина «К нам пришел Новый год!» (12+).
Рекордное количество россиян встретили Новый год с плохим настроением
42% россиян в этом году заявили об отсутствии новогоднего настроения в опросе SuperJob. Ещё 14% заявили, что затрудняются с ответом.
Праздничный настрой сохранили в душе 34% женщин и 32% мужчин. Наибольший оптимизм продемонстрировала молодёжь до 35 лет, в этой категории искренне радуются празднику 44%.
