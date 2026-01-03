Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?

Карта очередного дня новогодних каникул.





Снег и мороз

В Липецке похолодает, столбик термометра опустится от -5 до -7 градусов. Днём пойдёт снег.













Нетленная киноклассика





Одна из любимых новогодних сказок с рейтингом на «Кинопоиске» - 7,6.









Кадр из фильма

В 12:00 и в 15:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) представит новогоднюю постановку сказки «Щелкунчик» (0+).









Фото vk.com/russian_cossack

В 11:00 и в 13:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого вновь покажут праздничное представление «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).









Музыка и номера местных творческих коллективов. К слову, в этом году «Студёновский! Будет отмечать своё 75-летие, и сегодняшний концерт открывает круглогодичный марафон праздничных выступлений.









Главный сказочный волшебник ждёт липчан ежедневно во время всех каникул в Нижнем парке. Резиденция деда Мороза на месте домика Петра I принимает посетителей с 11:99 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).









В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт лекция беседа «Высокие показатели — довольные покупатели» (12+).





О крупнейших магазинах Липецка 1970-80-х годов. Возможно, опять будут приукрашивать советскую действительность. Главным словом липецких магазинов в указанный период был «дефицит».









Главный советский магазин Липецка





А в 13:00 в Центре молодёжного чтения состоится литературная викторина «К нам пришел Новый год!» (12+).













Рекордное количество россиян встретили Новый год с плохим настроением





42% россиян в этом году заявили об отсутствии новогоднего настроения в опросе SuperJob. Ещё 14% заявили, что затрудняются с ответом.









Сегодня в качестве очередного музыкального подарка липчанам предлагаем номер на сцене ОЦКНТ в исполнении ансамбля народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина (Главный балетмейстер – заслуженный работник культуры Липецкой области Инна Лейба).Видео Аркадия и Максима Свиридовых.В 12:00 очередной кинопоказ пройдёт в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня на очереди «Сказка о царе Салтане». СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Александр ПтушкоВладимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов.Будет, как всегда, задорно и зажигательно. Кстати, на липецкой сцене остался лишь казачий «Щелкунчик». Постановка липецкой филармонии в зале «Унион» вчера была сыграна на этих новогодних праздниках в последний раз.В 10:00, 13:00, 16:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка», а также «Ёлка радости»В 16:00 в ДУ «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) пройдёт праздничный концерт «Под сенью Рождества»Послушать лекцию можно бесплатно.Увлекательные вопросы по новогодним и рождественским сюжетам, литературные загадки и головоломки, а еще призы для самых активных знатоковПраздничный настрой сохранили в душе 34% женщин и 32% мужчин. Наибольший оптимизм продемонстрировала молодёжь до 35 лет, в этой категории искренне радуются празднику 44%.