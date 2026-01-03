Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Читать все
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
Красный отменили, жёлтый остался
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Читать все
Общество
231
34 минуты назад

Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?

Карта очередного дня новогодних каникул.

Танец

Сегодня в качестве очередного музыкального подарка липчанам предлагаем номер на сцене ОЦКНТ в исполнении ансамбля народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина (Главный балетмейстер – заслуженный работник культуры Липецкой области Инна Лейба).

Видео Аркадия и Максима Свиридовых.



Снег и мороз

В Липецке похолодает, столбик термометра опустится от -5 до -7 градусов. Днём пойдёт снег.

_DSC198312.jpg
Нетленная киноклассика

В 12:00 очередной кинопоказ пройдёт в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня на очереди «Сказка о царе Салтане». СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Александр Птушко (0+).

Одна из любимых новогодних сказок с рейтингом на «Кинопоиске» - 7,6.

MV5BNGM1ZTUwNDgtOGQyMy00OWM0LWFhZTQtYjc5YjIxYjI5MmJkXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов.

Пляши под «Щелкунчика»

В 12:00 и в 15:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) представит новогоднюю постановку сказки «Щелкунчик» (0+).

-un2EmRMDja1doyg2VadeD0qhhbdhZG3QObKcqlhffq5VwwegpKAykJmOkqW7qvpcinG2DF3KidfQA7w9NrK2wKl.jpg

Фото vk.com/russian_cossack

Будет, как всегда, задорно и зажигательно. Кстати, на липецкой сцене остался лишь казачий «Щелкунчик». Постановка липецкой филармонии в зале «Унион» вчера была сыграна на этих новогодних праздниках в последний раз.

Утренников стало меньше 

В 11:00 и в 13:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого вновь покажут праздничное представление «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).

huytakbg5yly2ae5ek2ldn8idu2k1cs5.jpg

В 10:00, 13:00, 16:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка», а также «Ёлка радости» (0+).

В предвкушении Рождества

В 16:00 в ДУ «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) пройдёт праздничный концерт «Под сенью Рождества» (6+).

Музыка и номера местных творческих коллективов. К слову, в этом году «Студёновский! Будет отмечать своё 75-летие, и сегодняшний концерт открывает круглогодичный марафон праздничных выступлений.

1EXIuMj6JbSXHuWCmp_DSUSDGDjxupdqrczsGE0KjD5kv6ToWcJRVBICiYOlEoBLkcGz5NqxOL_J674jZRcDxbwQ.jpg

Новогодняя резиденция

Главный сказочный волшебник ждёт липчан ежедневно во время всех каникул в Нижнем парке. Резиденция деда Мороза на месте домика Петра I принимает посетителей с 11:99 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).

DSC_453412.jpg

Куда же мы без высоких показателей?

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт лекция беседа «Высокие показатели — довольные покупатели» (12+).

О крупнейших магазинах Липецка 1970-80-х годов. Возможно, опять будут приукрашивать советскую действительность. Главным словом липецких магазинов в указанный период был «дефицит».

20rg8UQ0_D0.jpg

Главный советский магазин Липецка

Послушать лекцию можно бесплатно.

Литературная викторина

А в 13:00 в Центре молодёжного чтения состоится литературная викторина «К нам пришел Новый год!» (12+).

photo_2026-01-06_09-22-06.jpg

Увлекательные вопросы по новогодним и рождественским сюжетам, литературные загадки и головоломки, а еще призы для самых активных знатоков

Рекордное количество россиян встретили Новый год с плохим настроением

42% россиян в этом году заявили об отсутствии новогоднего настроения в опросе SuperJob. Ещё 14% заявили, что затрудняются с ответом.

photo_2026-01-03_23-36-20.jpg

Праздничный настрой сохранили в душе 34% женщин и 32% мужчин. Наибольший оптимизм продемонстрировала молодёжь до 35 лет, в этой категории искренне радуются празднику 44%.

Дорогие липчане! Некоторые тревожные события действительно происходят в Липецкой области, что лишний раз доказывает – следить за новостями лучше и во время новогодних праздников. Оптимальный вариант – GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают введут вас в курс всех дел и вооружат информацией. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить