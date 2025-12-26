Все новости
Вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
Общество
331
сегодня, 10:39
5

Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют

Итоги года: цены.

В последнем за 2025 год обзоре цен мы сравниваем стоимость продуктов не за неделю, как обычно, а за год.

Чтобы там не говорили о хроническом подорожании продуктов — факты упрямая вещь — наши предновогодние корзины: и дешевая, и дорогая стоят меньше, чем в конце 2024-го года.

Первая корзина дешевле на 35 рублей 6 копеек.



Корзина с дорогими продуктами «усохла» еще сильнее — на 88 рублей 39 копеек.



Надо отметить, что в прошлогоднем обзоре цен все было наоборот: в 2024 году наши корзины подорожали по сравнению с 2023 годом.

К концу года существенно подешевели овощи, бакалея и яйца. Снижение цен аналитики объясняют хорошим урожаем и перепроизводством.







Картофель в магазине можно купить даже по 18 рублей за килограмм.

photo_5364309983027204274_y.jpg2025-12-26-14.33.34niz.jpg

При этом практически не отразился на ценах тот факт, что в 2025 году был хороший урожай яблок, а в 2024 году — плохой.



Зато цены на бананы, с которыми так любят сравнивать цены на яблоки, за год немного снизились.

Небывалый урожай мандаринов отразился (в лучшую сторону) на их цене. Но тут есть нюанс, еще на прошлой неделе мы рассказывали про дешевые цитрусовые, которые в магазинах стоили меньше 100 рублей. Но в конце последней недели года магазины подняли цены на мандарины примерно на 50%.

photo_5364309983027204282_y.jpg+2025-12-26-15.41.34+niz.jpg

Зато на Центральном рынке до сих пор можно купить килограмм мандаринов за 100 рублей, а некоторые продавцы спешат сбыть залежавшийся товар и продают мандарины и апельсины по 50 рублей. Товарный вид у этих плодов, правда, не очень хороший.

Гибрид мандарина с апельсином — Халабон, стоит 249 рублей 99 копеек.

photo_5364309983027204278_y.jpg2025-12-26-14.33.04niz.jpg

Покупателей, как в магазинах, так и на Центральном рынке существенно прибавилось. Липчане уже вовсю закупаются к Новому году.

0
3
0
2
2

Комментарии (5)

Кузя
4 минуты назад
Ну всё дешевеет, а денег всё меньше. Прискорбно.
Ответить
Да уж
10 минут назад
В Победе, Светофоре и прочее продукты условно съедобны.
Ответить
Гость
19 минут назад
Все равно всё очень дорого. Что можно купить на одну тысячу рублей, почти все по сто рублей и больше . Сходить в магазин и не дай бог в аптеку и всё карман пуст
Ответить
С
46 минут назад
Какие новогодние сказки!
Ответить
Яйца
сегодня, 11:03
Подешевели? За 3 десятка яйца чуть больше перепелиных 156 рублей, а нормальные боле менее также как и были дорого.
Ответить
