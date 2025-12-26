Общество
331
сегодня, 10:39
5
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
Итоги года: цены.
Чтобы там не говорили о хроническом подорожании продуктов — факты упрямая вещь — наши предновогодние корзины: и дешевая, и дорогая стоят меньше, чем в конце 2024-го года.
Первая корзина дешевле на 35 рублей 6 копеек.
Корзина с дорогими продуктами «усохла» еще сильнее — на 88 рублей 39 копеек.
Надо отметить, что в прошлогоднем обзоре цен все было наоборот: в 2024 году наши корзины подорожали по сравнению с 2023 годом.
К концу года существенно подешевели овощи, бакалея и яйца. Снижение цен аналитики объясняют хорошим урожаем и перепроизводством.
Картофель в магазине можно купить даже по 18 рублей за килограмм.
При этом практически не отразился на ценах тот факт, что в 2025 году был хороший урожай яблок, а в 2024 году — плохой.
Зато цены на бананы, с которыми так любят сравнивать цены на яблоки, за год немного снизились.
Небывалый урожай мандаринов отразился (в лучшую сторону) на их цене. Но тут есть нюанс, еще на прошлой неделе мы рассказывали про дешевые цитрусовые, которые в магазинах стоили меньше 100 рублей. Но в конце последней недели года магазины подняли цены на мандарины примерно на 50%.
Зато на Центральном рынке до сих пор можно купить килограмм мандаринов за 100 рублей, а некоторые продавцы спешат сбыть залежавшийся товар и продают мандарины и апельсины по 50 рублей. Товарный вид у этих плодов, правда, не очень хороший.
Гибрид мандарина с апельсином — Халабон, стоит 249 рублей 99 копеек.
Покупателей, как в магазинах, так и на Центральном рынке существенно прибавилось. Липчане уже вовсю закупаются к Новому году.
0
3
0
2
2
Комментарии (5)