Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
сегодня, 20:42
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
В рождественский сочельник регион начало заметать. Техника будет работать и ночью.
По тому же пути пошли их коллеги из Липецка и сообщили, что сотрудники управления благоустройства уже работают в усиленном режиме. Так как ночью синоптики обещают продолжение метели, на дороги областного центра выйдут 102 единицы спецтехники. Они будут бороться со снегом и посыпать дороги противогололедными материалами.
«С раннего утра на улицы выйдут дворники и грузчики. Они возьмутся за расчистку тротуаров и подходов к остановкам, чтобы липчан могли безопасно передвигаться. Днем работа по уборке города продолжится, чтобы как можно скорее справиться с последствиями снегопада», — заявили в мэрии.
