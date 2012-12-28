Все новости
Общество
390
сегодня, 20:42
7

Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега

В рождественский сочельник регион начало заметать. Техника будет работать и ночью.

Коммунальные службы Ельца продолжают бороться с последствиями непогоды — силами МБУ «Благоустройство» производится расчистка снега на улицах Маяковского и 9 Декабря, сообщает пресс-служба администрации города и подкрепляет свои слова видеороликом.

По тому же пути пошли их коллеги из Липецка и сообщили, что сотрудники управления благоустройства уже работают в усиленном режиме. Так как ночью синоптики обещают продолжение метели, на дороги областного центра выйдут 102 единицы спецтехники. Они будут бороться со снегом и посыпать дороги противогололедными материалами.



«С раннего утра на улицы выйдут дворники и грузчики. Они возьмутся за расчистку тротуаров и подходов к остановкам, чтобы липчан могли безопасно передвигаться. Днем работа по уборке города продолжится, чтобы как можно скорее справиться с последствиями снегопада», — заявили в мэрии.
метель
снегопад
5
0
0
2
7

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Что творится!
12 минут назад
Главное отчитаться. А снег как лежал, так и лежит
Ответить
Снег
13 минут назад
А что вы колготитесь? Через пару месяцев я сам растаю
Ответить
Я
16 минут назад
думаю, что снег, уберёт И. И.
Ответить
ИИ
6 минут назад
А чéй-то я сразу?!
Ответить
липчанин
23 минуты назад
только ничего не убирают. 20 микрорайон не одного трактора во дворах
Ответить
липчанин
17 минут назад
за эту зиму не разу ни один трактор не чистил дороги у домов на 20 микрорайоне
Ответить
Ща
24 минуты назад
новый навалит.
Ответить
