Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега

В рождественский сочельник регион начало заметать. Техника будет работать и ночью.

Коммунальные службы Ельца продолжают бороться с последствиями непогоды — силами МБУ «Благоустройство» производится расчистка снега на улицах Маяковского и 9 Декабря, сообщает пресс-служба администрации города и подкрепляет свои слова видеороликом.По тому же пути пошли их коллеги из Липецка и сообщили, что сотрудники управления благоустройства уже работают в усиленном режиме. Так как ночью синоптики обещают продолжение метели, на дороги областного центра выйдут 102 единицы спецтехники. Они будут бороться со снегом и посыпать дороги противогололедными материалами.«С раннего утра на улицы выйдут дворники и грузчики. Они возьмутся за расчистку тротуаров и подходов к остановкам, чтобы липчан могли безопасно передвигаться. Днем работа по уборке города продолжится, чтобы как можно скорее справиться с последствиями снегопада», — заявили в мэрии.