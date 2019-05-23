Коммунист не из КПРФ заработал меньше всех в горсовете

Липецкий горсовет опубликовал данные о доходах депутатов за 2018 год.



Самой богатой по итогам 2018 года стала индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов стройинструментов, член депутатской фракции «Единая Россия» Вера Урываева. Она отчиталась о доходах в размере 15 млн. 751,6 тыс. рублей. В ее собственности также значатся 11 земельных участков (полностью и в долевом участии), два жилых дома, три квартиры — также полностью или в долевом участии, дача, семь жилых и нежилых помещений, легковой автомобиль Porsche cayenne.



На втором месте - председатель Совета директоров ООО «Оконная компания «Штерн» Анатолий Давыдов. В его декларации о доходах значится 15 млн. 601,97 тыс. рублей, а также три земельных участка, два жилых дома, четыре объекта незавершенного строительства, иное недвижимое имущество, среди которого — часть здания торгового центра, доля насосной станции, доли очистных сооружений, ливневой канализационной сети, кабельных линий, трансформаторной подстанции и пр.. Среди транспортных средств, которые находятся в собственности депутата — грузовой тягач, моторное судно, прицеп к легковому автомобилю, два снегохода, прицеп для перевозки водной техники, полуприцеп. Жена депутата заработала в прошлом году 4 млн. 768,3 тыс. рублей, кроме того в ее собственности находятся квартира, доля земельного участка и доля нежилого помещения.



Тройку самых богатых депутатов замыкает директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов с 14 млн. 982,6 тыс. рублей. В его собственности также три земельных участка (целиком и в долевом участии), квартира и два нежилых помещения. Еще 1 млн. 146,9 тыс. рублей принесла в семейный бюджет его супруга. Кроме того, она указана владелицей двух земельных участков, жилого дома и легкового автомобиля Ford explorer.



Доход председателя Липецкого горсовета Игоря Тинькова — 2 млн. 138,4 тыс. рублей. Он также является владельцем двух земельных участков, жилого дома, квартиры и нежилого помещения, легкового автомобиля Mercedes SL 350.



Самым скромным по доходам оказался первый секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», неработающий Вадим Трофимов, задекларировавший по итогам 2018 года всего 48 тыс. годового дохода и отсутствие в собственности какого-либо недвижимого или движимого имущества — жилой дом и земельный участок согласно декларации находятся только в пользовании.



Небольшой доход и у исполнительного директора регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Екатерины Пинаевой — 136,4 тыс. рублей.



Немного заработал за год военный пенсионер, член депутатской фракции «КПРФ» Игорь Марчуков — 200,2 тыс. рублей. В его собственности также находятся доли в двух квартирах, гараж, легковой автомобиль «ВАЗ-21061», доля легкового автомобиля Mitsubishi Lancer, моторная лодка и лодочный мотор. Его супруга, которая владеет квартирой, а также долей квартиры, легковым автомобилем Nissan Pathfinder, заработала за год 561,9 тыс. рублей.



