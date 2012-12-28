«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Говорит Липецк
сегодня, 11:58
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Липчане говорили о войне, коммунальных проблемах, равнодушии чиновников и окружающих.
Встретилось нам и немало горожан, которым год понравился.
