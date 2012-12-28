Липчане говорили о войне, коммунальных проблемах, равнодушии чиновников и окружающих.

«Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?», — спросили мы у прохожих. Чаще всего горожане говорили о несбывшихся надеждах на мир. Звучали ответы о проблемах с ЖКХ, отсутствии снега зимой, о том, что год слишком быстро прошел, и даже о людях, вдруг ставших ненормальными.Встретилось нам и немало горожан, которым год понравился.