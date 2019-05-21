В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра

Пациенты возмущены отсутствием талонов к врачам и невозможностью попасть к узким специалистам в день визита в лечебное учреждение.

Вчера по соцсетям разошлись фотографии из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №5», на которых толпа людей стоит в очереди к окошкам регистратуры. И приписка - очередь к врачам тут занимают с 4 часов утра.- Эта информация не совсем верно отражает картину, - пишет в ответ на это сообщение телеграмм-канал "Липецкая область". - Действительно, в 7.30 начинают формироваться очереди, когда люди только заходят в здание и обращаются в регистратуру. Главному врачу было сделано замечание. И дано поручение улучшить диспетчеризацию потоков пациентов и работу дежурного администратора. Но об очередях с 4 часов утра речь не идет. Что касается нормативов по количеству обслуживаемого населения, то они далеки от максимальных. Очереди - общая проблема для многих учреждений. Для ее решения и внедряется проект «Бережливая поликлиника».Чтобы получить достоверную информацию, корреспондент GOROD48 сегодня утром был у дверей 5-й поликлиники в 6.45 утра.У входа в учреждение уже стояла очередь из тридцати человек. 62-летний Александр говорит, что пришел сюда ровно в 5.00. А через три минуты компанию ему составила еще одна пенсионерка.- Мне сделали тяжелую сосудистую операцию в 2017 году. Раз в полгода я должен ложиться на обследование в областной сосудистый центр на 19 микрорайоне. Направление от терапевта я получил 15 мая. Вчера в поликлинике началась запись в областные лечебные учреждения. Я пришел к семи утра и из-за большой очереди не смог взять нужный мне талон. Поэтому решил сегодня прийти пораньше, - говорит мужчина.В 6.55 двери поликлиники изнутри открыла работница ЧОП «Юпитер48» и сказала, что электронная запись, которая обычно начинается в 7.00, сегодня заработает в 7.30. Понятно, что оптимизма больным людям это не прибавило.- Да они у нас тут наглые! - говорит работница ЧОПа. - К нам прикреплено Дикое, а там люди знаете какие! Своего не отдадут.В этот раз, возможно, из Дикого тут не было никого. Люди смиренно ждали открытия дверей. Никто не ругался. Как сказала одна из женщин, в этой поликлинике всегда так - и зимой, и летом. Зимой, правда, хуже - приходится стоять под дверями на морозе и ветре. А сегодня утро было на заглядение. Так чего ж нервы раньше времени портить?- Я заметила, что никто сейчас не улыбается. Люди стали хмурыми какими-то, сосредоточенными на себе, - говорит GOROD48 словоохотливая пожилая женщина.В очереди жалуются на то, что стало трудно попадать в день обращения в поликлинику даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах. Многие винят администрацию лечебного учреждения в сбоях электронного оборудования, которое ломается или зависает.- Вы спрашиваете, во сколько кто пришел. А вот сейчас компьютер захандрит и медсестра скажет: «Живая очередь!» И вот у него, допустим, был талон А2, - щуплый дед в бейсболке с российским гербом показывает на первого в очереди, на «сосудистого» Александра, - и все кинутся к окошку, и у кого наглости хватит, станет первым.В этот раз последние не стали первыми, хотя терминал, как и предсказывал дедуля, и правда не заработал.- Все не работает. «Квазар» висит, - рассказывала кому-то по телефону женщина-администратор.Поэтому в 7.40 по чьему-то указанию от терминала очередь развернулась к окошкам регистратуры.Но все было чинно: первым на прием к нужному ему специалисту попал как раз Александр. На талоне написано, что его примут после 14.30 30 мая.- Уфф! - довольно выдыхает мужчина и уходит домой.В очереди к этому времени стоят не менее 50 человек.- Талончиков хватает вполне, - заверяет GOROD48 главврач поликлиники Любовь Шпинева. - Просто вчера началась запись к нашим узким специалистам и в областные учреждения. Поэтому и народу побольше. Но мы уже отправили фотографии в облздрав (мы разговариваем по телефону в 8.50). На них - пустые коридоры.На окне регистратуры в целлофановый файл вложен листок, информирующий, что сегодня, 21 мая, в поликлинике до обеда принимают три терапевта, а после обеда - еще трое. От Любови Шпиневой узнаем, что поликлиника обслуживает 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь терапевтов. Выходит, один врач работает за двоих?- Да, - соглашается Любовь Шпинева. - Но к нам уже в июне придет новый терапевт из Саратова, а в августе мы получим врача-интерна. Но у нас сейчас по острой боли пациентов принимают два фельдшера!Вот дела: по острой боли принимает фельдшер!Врио главы региона Игорь Артамонов объявил сферу медицины своим приоритетом. В области взят курс на «Бережливую поликлинику». Один из ее элементов - книга жалоб и предложений, которая по модному называется фидбэком. Это - большая доска с листами ватмана, на которой пациент может написать что угодно. Фидбэки есть во всех поликлиниках, и пятая - не исключение. С начала года на доске исписаны несколько листов. Первый и второй можно не читать: там новогодние поздравления и стихи. Потом начинаются длинные благодарности врачам. Они перемежаются жалобами, и на последнем листе ватмана жалоб куда больше, чем на предыдущих.- В штате поликлиники есть все узкие специалисты. За 14 дней после обращения в регистратуру или по записи в электронной очереди к ним попадают, согласно российском законодательству, все желающие.Итак, если к терапевту можно попасть через неделю, а к окулисту, невропатологу или эндокринологу - через 14 дней, то при худшем развитии событий больной человек попадет к нужному ему врачу через три недели после обращения в поликлинику. И с этим не спорит даже главврач лечебного учреждения.