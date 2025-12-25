Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Читать все
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
Леса перед Новым городом начали охранять казаки
Общество
Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Птичку жалко: липецкий сокол-чеглок останется на ПМЖ в Тамбове
Общество
В Ельце на переходе сбили 36-летнюю женщину: водителя ищут
Происшествия
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
Читать все
Общество
581
сегодня, 14:15

«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей

Последняя в этом году сессия Совета началась с исполнения новогодних пожеланий детей, приняла ряд социальных законов, и закончилась избранием новых Почетных граждан.

Последняя в 2025 году сессия областного Совета началась у «Ёлки желаний» — новогоднего дерева с письмами Деду Морозу ребят из многодетных семей. 
В этот раз, а акции  «Ёлка желаний» уже много лет, было много пожеланий  спортивных костюмов и кроссовок. Спикер Владимир Сериков снял сразу несколько писем. Их авторы просили у Деда Мороза смарт-часы, куклу и конструктор.

photo_2025-12-25_12-33-50 (2).jpg

— Конечно, все желания будут исполнены. В костюм Деда Мороза облачаться не буду, останусь в костюме председателя, но постараюсь вручить подарки лично, — пообещал Владимир Сериков.

А его коллега, экс-спикер Павел Путилин снял письмо с пожеланием гитары.

— После сессии куплю, — сказал Павел Путилин.

photo_2025-12-25_12-33-50 (3).jpg

На прошлой сессии вице-губернатор Роман Балашов возмутился тем, что депутаты не поют слова из гимна России, звучащего в начале заседания. Сегодня с закрытыми ртами почти никто из депутатов не стоял. 

А во время заседания солировала региональный министр социальной политики Татьяна Андреева. Она представила несколько законопроектов о новых льготах.

Об одном из них мы уже рассказывали: правительство области предложило ввести компенсационную выплату по аренде жилья молодым семьям с детьми.  Депутаты закон приняли, но прежде поспорили с Татьяной Андреевой, какие же семьи считать молодыми. 
— Вы знаете, Татьяна Викторовна, что я — многодетный отец, — спросил у министра депутат Николай Быковских.

—Николай Иванович, не знала, — удивилась Татьяна Андреева.

— С браком я подзадержался, и моя семья не считается молодой. Думаю, что таких семей в области предостаточно, — сказал Николай Быковских. 

— После 35 лет тоже рожают, и таким семьям тоже нужна поддержка, — продолжил депутат, и предложил убрать возрастной порог в 35 лет из определения молодых многодетных семей.

Татьяна Андреева сообщила, что в регионе около 17 тысяч многодетных семей. Сколько из них молодых, не считали. Однако известно, что в этом году мерами поддержки воспользовались 700 молодых многодетных семей. Министр добавила, что в правительстве России обсуждается увеличение возрастной границы молодых семей до 40 лет.  

Следом сессия приняла изменения в закон «О мерах государственной поддержки в сфере занятости населения». Они предусматривают помощь участникам СВО в поиске работы или переобучения. Кроме того, участники СВО смогут заключать социальные контракты, без учета среднедушевого дохода семьи. 

Единовременную выплату в 100 000 рублей депутаты установили для липчан, которые войдут в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил. 

Материальную поддержку получат заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года. Эти люди будут участвовать в защите критически важных объектов жизнеобеспечения региона в период спецоперации.

Предполагается, что в резерв войдут 414 человек. Законопроект потребует выделения из областного бюджета более 41 миллиона рублей.

Большинством голосов депутаты присвоили звание «Почётный гражданин Липецкой области»своему коллеге Герою России Владимиру Богодухову и бывшему вице-губернатору Вячеславу Щеглеватых.

областной Совет
льготы
6
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить