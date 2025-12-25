Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Последняя в этом году сессия Совета началась с исполнения новогодних пожеланий детей, приняла ряд социальных законов, и закончилась избранием новых Почетных граждан.
В этот раз, а акции «Ёлка желаний» уже много лет, было много пожеланий спортивных костюмов и кроссовок. Спикер Владимир Сериков снял сразу несколько писем. Их авторы просили у Деда Мороза смарт-часы, куклу и конструктор.
— Конечно, все желания будут исполнены. В костюм Деда Мороза облачаться не буду, останусь в костюме председателя, но постараюсь вручить подарки лично, — пообещал Владимир Сериков.
А его коллега, экс-спикер Павел Путилин снял письмо с пожеланием гитары.
— После сессии куплю, — сказал Павел Путилин.
На прошлой сессии вице-губернатор Роман Балашов возмутился тем, что депутаты не поют слова из гимна России, звучащего в начале заседания. Сегодня с закрытыми ртами почти никто из депутатов не стоял.
А во время заседания солировала региональный министр социальной политики Татьяна Андреева. Она представила несколько законопроектов о новых льготах.
Об одном из них мы уже рассказывали: правительство области предложило ввести компенсационную выплату по аренде жилья молодым семьям с детьми. Депутаты закон приняли, но прежде поспорили с Татьяной Андреевой, какие же семьи считать молодыми.
— Вы знаете, Татьяна Викторовна, что я — многодетный отец, — спросил у министра депутат Николай Быковских.
—Николай Иванович, не знала, — удивилась Татьяна Андреева.
— С браком я подзадержался, и моя семья не считается молодой. Думаю, что таких семей в области предостаточно, — сказал Николай Быковских.
— После 35 лет тоже рожают, и таким семьям тоже нужна поддержка, — продолжил депутат, и предложил убрать возрастной порог в 35 лет из определения молодых многодетных семей.
Татьяна Андреева сообщила, что в регионе около 17 тысяч многодетных семей. Сколько из них молодых, не считали. Однако известно, что в этом году мерами поддержки воспользовались 700 молодых многодетных семей. Министр добавила, что в правительстве России обсуждается увеличение возрастной границы молодых семей до 40 лет.
Следом сессия приняла изменения в закон «О мерах государственной поддержки в сфере занятости населения». Они предусматривают помощь участникам СВО в поиске работы или переобучения. Кроме того, участники СВО смогут заключать социальные контракты, без учета среднедушевого дохода семьи.
Единовременную выплату в 100 000 рублей депутаты установили для липчан, которые войдут в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил.
Материальную поддержку получат заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года. Эти люди будут участвовать в защите критически важных объектов жизнеобеспечения региона в период спецоперации.
Предполагается, что в резерв войдут 414 человек. Законопроект потребует выделения из областного бюджета более 41 миллиона рублей.
Большинством голосов депутаты присвоили звание «Почётный гражданин Липецкой области»своему коллеге Герою России Владимиру Богодухову и бывшему вице-губернатору Вячеславу Щеглеватых.
