Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник
Некоторые водители в Липецке своеобразно откликнулись на призыв мэрии искать альтернативный путь объезда перекрытой дороги.
Только в конце декабря мэрия предупредила о перекрытии до конца февраля местного проезда за больничным комплексом на улице Московской с просьбой выбора альтернативного пути объезда. А уже вначале года водители накатали себе дорогу прямо через регулируемый пешеходный переход, где ее никогда не было.
Те, кто привыкли заезжать в микрорайон через дублер улицы Московской и СНТ, решили идти напролом в нарушение ПДД, о чем свидетельствует видеозапись одного из таких нарушителей.
