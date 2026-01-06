Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник

Некоторые водители в Липецке своеобразно откликнулись на призыв мэрии искать альтернативный путь объезда перекрытой дороги.

Липчане возмущены поведением некоторых водителей в микрорайоне «Университетский» Липецка.Только в конце декабря мэрия предупредила о перекрытии до конца февраля местного проезда за больничным комплексом на улице Московской с просьбой выбора альтернативного пути объезда. А уже вначале года водители накатали себе дорогу прямо через регулируемый пешеходный переход, где ее никогда не было.Те, кто привыкли заезжать в микрорайон через дублер улицы Московской и СНТ, решили идти напролом в нарушение ПДД, о чем свидетельствует видеозапись одного из таких нарушителей.