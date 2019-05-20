Происшествия

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Собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже!

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#афера
Собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже!

27-летняя женщина сняла с карты подруги 200 тысяч рублей.

Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозревающейся в краже 200 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой.

- 19-летняя гражданка обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с октября по декабрь 2018 года с ее банковской карты похищено 200 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана предполагаемая участница преступления. Подозреваемая рассказала, что оказывала услуги в сфере красоты, а потерпевшая была ее клиенткой. В октябре 2018 года девушка попросила подозреваемую помочь перевести денежные средства с ее банковской карты на другой счет. Подозреваемая помогла потерпевшей, при этом перечислив часть денег в сумме 200 тысяч рублей на свой банковский счет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»).

Примечательно, что подозреваемая в краже женщина недавно стала погорелицей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар. К счастью, пожарные прибыли вовремя и спасли людей, а вот имущество погибло в огне. Неравнодушные люди с помощью СМИ начали сбор средств в Интернете для этой семьи. 
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#афера

Комментарии (17)

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Мария

8 секунд назад
Экспертизой установлено, что пожар от бычка!не несите ерись, фу собрали весь мусор!никто никого не заставляет перечислять, это дело добровольное.
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Гостья

2 минуты назад
Семейка там ещё та. Вы уверены, что ваши деньги до деток дошли? Вы на счёт больницы перечисляли? На сколько помню там был указан расчетный счёт мамаши
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Гостья

5 минут назад
Перевожу деньги практически каждый четверг на лечение деток. А то на тракторном убили мужчину. Во давайте деньги на похороны собирать, семья многодетная. Собрали 200 тысяч. Потом выясняется, что хоронили его родственники, а деньги мамашке многодетной на пропой пошли. Тут у каждой семьи проблемы, но не каждая семья будет вот так горестно плакаться. Как и эта мамаша аферистка. А если окажется что в пожаре виноваты дети играющие с огнём, пока бабушка спала остограмленная. Лишить родительских прав. А то ещё что нибудь спалят
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Гостья

10 минут назад
Ещё когда пожар случился, соседи писали, что дети бумажки поджигали и с балкона бросали. Так там все стрелки перевели на курящих сверху соседей и жертву из них сделали. А то что белым днём бабушка не заметила пожар на балконе вообще странно. Хотя те же соседи писали, что бабушка хорошо с рюмкой дружит. Вот и выходит, какая опасность для тех же соседей. Дети вообще без присмотра. Да и подумать. Почему у такой большой семьи нет собственного жилья, ну хотя бы у той же бабушки?
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Аnimal planet

13 минут назад
Да людишкам вообще нельзя доверять,особенно в вопросе денег.Вот собаки другое дело,как говориться true friends!
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И правильно

19 минут назад
Гостья, муж наркоша, за детьми совсем не смотрели, чуть из окна не вывалились в апреле! Смотреть страшно! с зажигалками как с игрушками играли...
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Семейка там та ещё....

23 минуты назад
наркоманы и просто мрази бессовестные! Но к детям это не относится... Перевели сколько могли, надеюсь до адресата (детей) помощь дойдёт! А не осядет у мамаши так называемой....
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fed

34 минуты назад
Гость, да и я перевел. Но не ей же, а реально пострадавшим детям. А кража то была за полгода до этого. И вообще, следствие покажет.
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Гостья

35 минут назад
А после публикации, где пожарные с детьми в больнице на фото, сколько людей ее пожалели и деньги перевели. Как писали мужа две недели назад похоронила, квартира съёмная, мама с детьми на ее содержании, и вот пожар. Ну как не отозваться? А вот и выходит бумеранг. Она говорила, что пожар начался по вине упавшей на балкон сигареты. Я тогда не верила и сейчас не поверю. Думаю расследование другое покажет. А эта смоется и снимет другую квартиру на собранные деньги. А вот кого пожалеть надо, так это хозяина квартиры, который за свой счёт ремонт соседям делать будет. Аферистка она везде аферистка
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Чк согласен 1000000%

35 минут назад
Вот если бы за такое мошенничество давали например лет 15 то потом всякая шваль побоялась бы такое делать ..... А так реально потом не веришь никому из-за таких мразей конченных
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