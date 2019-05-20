Происшествия
сегодня, 13:02
Собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже!
27-летняя женщина сняла с карты подруги 200 тысяч рублей.
Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозревающейся в краже 200 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой.
- 19-летняя гражданка обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с октября по декабрь 2018 года с ее банковской карты похищено 200 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана предполагаемая участница преступления. Подозреваемая рассказала, что оказывала услуги в сфере красоты, а потерпевшая была ее клиенткой. В октябре 2018 года девушка попросила подозреваемую помочь перевести денежные средства с ее банковской карты на другой счет. Подозреваемая помогла потерпевшей, при этом перечислив часть денег в сумме 200 тысяч рублей на свой банковский счет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»).
Примечательно, что подозреваемая в краже женщина недавно стала погорелицей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар. К счастью, пожарные прибыли вовремя и спасли людей, а вот имущество погибло в огне. Неравнодушные люди с помощью СМИ начали сбор средств в Интернете для этой семьи.
- 19-летняя гражданка обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с октября по декабрь 2018 года с ее банковской карты похищено 200 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана предполагаемая участница преступления. Подозреваемая рассказала, что оказывала услуги в сфере красоты, а потерпевшая была ее клиенткой. В октябре 2018 года девушка попросила подозреваемую помочь перевести денежные средства с ее банковской карты на другой счет. Подозреваемая помогла потерпевшей, при этом перечислив часть денег в сумме 200 тысяч рублей на свой банковский счет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»).
Примечательно, что подозреваемая в краже женщина недавно стала погорелицей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар. К счастью, пожарные прибыли вовремя и спасли людей, а вот имущество погибло в огне. Неравнодушные люди с помощью СМИ начали сбор средств в Интернете для этой семьи.
Мария
Гостья
Гостья
Гостья
Аnimal planet
И правильно
Семейка там та ещё....
fed
Гостья
Чк согласен 1000000%