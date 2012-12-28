Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Пробы брали в Усмани и селе Никольское.
«Пробы брались селе Никольское и в самой Усмани. Превышений экологических норм в атмосферном воздухе выявлено не было», — отмечает ведомство.
