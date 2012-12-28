Все новости
Общество
348
28 минут назад
1

Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе

Пробы брали в Усмани и селе Никольское.

Областная экологическая лаборатория произвела замеры на месте возгорания нефтебазы в Усманском округе, сообщает региональное Минприроды. 

«Пробы брались селе Никольское и в самой Усмани. Превышений экологических норм в атмосферном воздухе выявлено не было», — отмечает ведомство.
экология
ПДК
0
2
1
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ага
17 минут назад
А с какой стороны замеряли?
Ответить
